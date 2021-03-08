Ayşegül Çınar kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Otomobilinin bagajında bir miktar uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, karakoldaki ifadesinin tamamlanmasının ardındanadliyeye sevk edildi. Oyuncu Ayşegül Çınar, burada yapılan sorgusunda bagajında bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığını iddia ederken, kendisinden intikam almak isteyen eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu tarafından konulmuş olabileceğini söyledi. Haberler ardından Ayşegül Çınar'ın hayatıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, Ayşegül Çınar kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Yasak Elma dizisinin Lila'sı olarak tanınan Ayşegül Çınar, 1999 yılında Antalya'da doğdu. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculuk yapmaya başladı. Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci, Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat verdi.