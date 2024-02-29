Anne ve babası boşanmak için çırpınıyor... O evlilik derdine düştü: Sonsuza kadar seninleyim!

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Bazen insanın anne ve babası boşanmaya karar verir. Kendisi ise evlilik yolunda ilk adımı atar. Üstelik önünde kötü bir örnek olduğu halde sevdiğine "sonsuza kadar seninleyim" diye söz verir parmağında ışıldayan yüzüğü bakarak.

ANNE VE BABASI BOŞANIYOR, O EVLENİYOR

İşte tam da bunun gibi bir olayı TV ve sosyete dünyasının ünlü çiftlerinden birinin kızı yaşıyor. Boşanabilmek için ellerinden geleni yapan ama maddi sorunlar yüzünden bunu başaramayan şarkıcı ve TV yıldızı Kim Zolciak ile Kroy Biermann'ın kızı Brielle Biermann; bir süredir birlikte olduğu beyzbol yıldızı Billy Seidl ile evlilik yolunda ilk adımı attı.



İlişkilerini bir yıl önce kamuoyuna duyuran 27 yaşındaki Biermann ile 24 yaşındaki Seidl, mutlu haberi de sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Sevgilisinin, önünde diz çöküp kendisine evlenme teklif ettiği anda çekilen bir fotoğrafa Instagram sayfasında yer veren Brielle Biermann, takipçilerine yakında evleneceğini de duyurmuş oldu.

O görüntülere bakılırsa Biermann, Billy Seidl'in birden önünde diz çöküp kendisine yüzük vermesinden dolayı çok şaşırdı. Bunu da ağzını eliyle kapatarak gözler önüne serdi. Paylaşıma göre evlilik teklifi bir parkta geldi.

'SONSUZA KADAR SENİNLE'

Brielle Biermann, mutlu haberi duyurduğu sosyal medya paylaşımında "Sonsuza kadar seninle" yazarak, bu konuda anne ve babasının izinden gitmeyeceğini de gözler önüne serdi.

Genç kız, sevgilisinin kendisine hediye ettiği nişan yüzüğünü o kadar beğendi ki onun için özel bir paylaşım yapmaktan da geri durmadı. Brielle Biermann, yüzüğünün fotoğrafını "Çok parlak... Ona bakmaktan kendimi alamıyorum" notuyla paylaştı.

Mutlu çiftin nişan haberine sosyal medya takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni de geldi.

Brielle Biermann ile Billy Seidl, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak bir şekilde yaşadılar.

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Geçen yılın nisan ayında ise Seidl, ilişkiyi gözler önüne seren bir paylaşım yaptı. Böylece gözlerden uzak tutulan ilişki de ortaya çıkmış oldu. Bundan aylar sonra da Brielle'in bir plajda uzakta çekilen bir fotoğrafını yine sosyal medya sayfasından paylaştı.

Brielle Biermann, sevgilisinin verdiği nişan yüzüğünün ayrı bir fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı. Genç kız o pırıltılı taştan gözlerini alamadığını da ifade etti.

ANNE VE BABASI BOŞANMAYA ÇALIŞIYOR

Brielle Biermann'ın annesi Kim Zolciak ile babası Kroy Biermann, bir süredir yılan hikayesine dönen boşanma kararlarıyla gündemde.

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Hayatlarını bir reality şov programıyla tv ekranlarına taşıyan Zolciak ile Biermann, boşanma kararı verseler de finansal bir krizi yaşadıkları için bu konuyu henüz çözüme ulaştıramadılar. Bir yandan milyon doyarlık vergi borçlarıyla boığuşan çift, bir ara boşanma davalaını da geri çekti.

Ama yine de evlilikleri iyigitmiyor. Son haftalarda ortaya atılan iddialara ve Zolciak'ın sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa 45 aşındaki TV yıldızı borçlarını ödemek için sahip olduğu değerli eşyaları da satışa çıkardı.

Bu arada ziftin evliliklerinden dört tane çocuğu olduğunu hatırlatalım. Kroy Biermann, Zomciak'ın eski ilişkisinde dünyaya gelen iki kızını da evlat edindi ve soyadını verdi.

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Brielle Biermann'ın anne ve babası Kim Zolciak ile Kroy Biermann'ın boşanması da bir tür yılan hikayesine döndü.