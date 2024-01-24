Annesini bebekken kaybetti... Babası DNA testiyle bulundu... İki kişilik hayatında küçük mutluluklara tutunuyor

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Sonra uzun süren iddialar ve yapılan DNA testlerinden sonra babası da ortaya çıktı. Hemen kızını koruması altına aldı ve onu büyütüp bugünlere getirdi. O kimsesiz bebek ya da gösteri dünyasının en ünlü "öksüz bebeği" şimdi 17 yaşında bir genç kız.

Daha minicik bir bebekken annesiz kalsa da sonradan bulunan babası onun her şeyi oldu. Genç kız ile kendisi de daha orta yaş sınırında olan babası hayatlarının her anını paylaşarak mutlu bir şekilde yaşıyorlar.

"Hayatlarının her anını" dediysek kesinlikle lafta değil bu durum. Öyle ki sosyal medya hesaplarını bile birbirleriyle paylaşıyorlar. Orada en çok da doğum günlerini kutluyorlar, birlikte çekilen fotoğrafları eşliğinde. Baba- kızı bunun son örneğini de birkaç ay arayla sergiledi.

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Gösteri dünyasına yakın olanlar Anne Nicole Smith'in öyküsünü bilir. Onun henüz birkaç aylık bebekken geride bıraktığı küçücük kızı Danniellynn'i de elbette.

Yapılan DNA testlerinden sonra büyük bir servetin mirasçısı olan bebeğin babasının fotoğrafçı Larry Birkhead olduğu ortaya çıkmıştı.

Doğduğu zaman kızından haberi bile olmayan Birkhead bu gerçeğin kesinleşmesinden sonra kızını kanatlarının altına aldı. Geçtiğimiz eylül ayında Birkhead, kısacık bir ilişki yaşadığı Anna Nicole Smith'ten kendisine yadigar kalan kızı Danniellyn'in yeni yaşını kutlamıştı.

100 MİLYON DOLARLIK BEBEĞİ TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ

Anna Nicole Smith'in kısa bir ilişki yaşadığı Birkhead, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda "17 yaşın kutlu olsun Dannielynn... Seninle her açıdan gurur duyuyorum. Senin için en iyisini diliyorum. Annen yaşasaydı seninle gurur duyardı" diye yazdı.

Larry Birkhead, kızının çeşitli dönemlerini yansıtan bir video eşliğinde yaptı bu paylaşımını. Takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

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Önceki gün de doğum günü sırası Larry Birkhead'e geldi.

ESPRİLİ KUTLAMALAR

51 yaşına giren Birkhead, kızıyla çekilen bir dizi fotoğrafını ortak sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bir de esprili bir mesaja yer verdi paylaşımında.

Birkhead bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması için kendilerini yemeğe götürdüğünü yazdı. Sonra da "Danniellynn benim gerçekten çok kötü fotoğraflarını çekti" diye yazdı.

HAYATI FİLM GİBİ

Dannielynn Birkhead'in gösteri dünyasının en ünlü öksüz çocuğu olarak bilinmesinin nedenini de anlatalım biraz.

Beş aylıkken kimsesiz kalan ve bir anda 100 milyon dolarlık bir servete konan Dannielynn Birkhead'in yaşam öyküsü filmlere konu olacak türden.

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2007 yılında o henüz 5 yaşındayken, gösteri dünyasının en parlak, en çok dikkat çeken yıldızlarından biri olan Anna Nicole Smith, bir otel odasında ölü bulunmuştu. O sırada henüz 40 yaşına bile girmemişti.

Bu ölüm tüm dünyayı sarstı. Bunun tek nedeni de Smith'in genç yaşta ölmesi değildi. Bir başka neden daha vardı. Anna Nicole Smith'in oğlu Daniel, sadece bir yıl önce, aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmişti. Ondan bir yıl sonra da Anna Nicole Smith, aynı şekilde son nefesini verdi.

BİRÇOK 'BABA ADAYI' ORTAYA ÇIKTI

Geride ise babasının kimliğini kendisinden başka kimsenin bilmediği bir bebek kalmıştı. Henüz 5 aylık olan Dannielynn adındaki kız bebeğin babası uzun süre merak konusu oldu. Çünkü Smith kızına milyon dolarlık bir serveti de miras bırakmıştı.

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Durum böyle olunca birçok "baba adayı" ortaya çıktı. Bunlar arasında Anna Nicole Smith'in ölümünden önce birlikte yaşadığı avukatı Howard Stern'den, Alman Prensi Frederic von Anhalt'a kadar birçok kişi minik bebeğin babası olduğunu ileri sürdü.

DNA TESTLERİ GERÇEĞİ KANITLADI: Sonunda yapılan DNA testleri, 5 aylıkken annesiz kalan Dannielynn'in babasının fotoğrafçı Larry Birkhead olduğunu ortaya çıkardı. Bebek, Birkhead'e teslim edildi. Larry de kısa bir ilişki yaşadığı Anna Nicole Smith ölmese belki haberi bile olmayacak kızını büyütmeye başladı. Görünüşe göre baba ile kız birlikte gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar.

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MEZAR TAŞINA 'ANNE' DİYE FISILDADI

Dannielynn annesinin doğru dürüst tanıyamadan kaybetti, hayatı boyunca da hep bunun eksikliğini hissedecek.

Onun henüz 1 yaşını yeni geçtiği sırada annesi Anna Nicole Smith'in mezarına yaptığı ziyaret dünyanın yüreğine bir ok gibi saplanmıştı.

O sırada 17 aylık olan Dannielynn, babası Larry ile birlikte annesinin Bahamalar'daki mezarını ziyarete gitti. Elindeki çiçekleri ve pembe oyuncak kaplumbağayı mezara bırakan küçük kız mezar taşına "anne" diye fısıldadı.

Babası Larry Birkhead ise bu konu hakkında "Kızım henüz olup bitenleri anlayamayacak kadar küçük. Ama yine de Anna'nın birinci ölüm yıldönümünde buraya gelmek bizim için çok önemliydi. Bir gün kızıma birlikte annesini ziyaret ettiğimizi söyleyebileceğim" diye konuştu.

100 MİLYON DOLAR DEDESİ YAŞINDAKİ ESKİ EŞİNDEN

Şimdi Anna Nicole Smith'in kızına kalan 100 milyon dolarlık servetin öyküsünü de hatırlayalım. Çünkü o da gerçekten ilginç.

Smith, ilk evliliğini dedesi yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile yaptı. Dannielynn dünyaya geldiğinde Marshal ölmüştü. Ama Smith'in onun dondurulmuş spermlerini kullanarak kızına hamile olduğu bile ileri sürüldü.

Anna Nicole Smith, iş insanı Marshall ile evlenirken kendisi 26 eşi ise 89 yaşındaydı. Öyle ki milyarder iş insanı nikahında ayakta bile duracak halde değildi, bu yüzden tekerlerli sandalyede oturdu. İşte Dannielynn'in henüz 5 aylıkken sahip olduğu servet de milyarder iş insanından Anna Nicole Smith'e ondan da kızına kaldı.

İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN OĞLUNU GENÇ YAŞTA KAYBETTİ: Anna Nicole Smith im evliliğinin 17 yaşındayken Bill Smith ile yapmıştı. Bu evlilikten Daniel adında bir oğulları dünyaya geldi. Fakat Daniel, annesinden bir yıl önce henüz 20'li yaşlarındayken hayata veda eti.





YILLAR SONRA KAVUŞTUĞU SERVETİN KEYFİNİ ÇIKARAMADI

Playboy güzeli olarak ün kazanan Anna Nicole Smith'in hayatı sadece 39 yıl sürse de birkaç ömre sığacak kadar iniş ve çıkışlarla doluydu. Hayalinde ışıltılı dünya vardı.

1993 yılında Playboy güzeli seçildi. Bundan tam bir yıl sonra da bütün dikkatleri üzerine çekmesine neden olan bir evlilik yaptı.

Kendisi 26 yaşındayken dedesi yaşında olan 89 yaşındaki petrol milyarderi J. Howard Marshall ile evlendi. Bu evlilik 14 ay sürdü. Marshall'ın ölümünden sonra onun çocuklarıyla 12 yıl süren bir miras davasına girişti. Davadan hatırı sayılır bir miras kazandı, fakat bunun keyfini çıkaramadan hayata veda etti.

Aslında Smith'in bu mirasa sahip olması da yıllar süren bir hukuk mücadelesinin sonunda oldu. Bunca uğraşın sonunda J. Howard Marshall'dan 88,5 milyon dolar miras hakkına sahip olduğunda avukatı Philip Boesch bu durumu "bir kadının kocasına olan aşkının zaferi" olarak tanımlamıştı. Sonra da aşkın yaşı olmadığının bir kanıtı olduğunu ileri sürmüştü.

STRİPTİZCİ OLARAK ÇALIŞTIĞI KULÜPTE TANIŞTILAR

Smith, dedesi yaşındaki J. Marshall Howard ile bir barda striptiz dansçısı olarak çalışırken tanıştı, Evlendikten bir yıl sonra Marshall ölünce geride 1. 6 milyar dolarlık bir servet bıraktı.

Önce mahkeme tarafından bu servetin yarım milyon dolarının Smith'e bırakılmasına karar verdi. Fakat Marshall, bütün mal varlığını oğlu Pierce'e bırakması nedeniyle bir dizi mahkeme gerçekleşti. Sonunda Anna Nicole Smith, yaşlı milyarder kocasından 88. 5 milyon dolar miras kalmış oldu.