Herkes ünlü yıldızın yüzüyle alay etmişti: Altından ciddi bir hastalık çıktı

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Üstelik sağlıkları söz konusu olduğunda bile bu durum değişmiyor. Bu konuda en çok saldırıya uğrayan ise Selena Gomez oldu bugüne kadar.

Onun lupus hastalığıyla boğuştuğunu, bu yüzden böbrek nakli geçirmek zorunda kaldığını bile bütün dünya biliyor. Üstelik ruhsal sağlığıyla ilgili zorluklar da yaşadı. Bu durumda bile kilo aldığı için dayanılması güç yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Ünlü yıldız yüzündeki şişlik nedeniyle acımasızca eleştirildi. Hatta alay konusu oldu. Ama altından ciddiye alınması gereken bir hastalık çıktı.

Son günlerde tam da böyle bir durumda olan bir başka ünlü var. Katıldığı bir TV programında yüzündeki anormal şişkinlik, milyonlarca seyircinin dikkatini çekince olanlar oldu.

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Önce herkes onun yüzüne bazı estetik ve kozmetik işlemler yaptırdığını ileri sürdü. O görüntünün de yolunda gitmeyen bu tür uygulamaların sonucunda ortaya çıktığı konuşuldu. Özetle herkes aslında olayın özünü bilmeden kendince yorum yapıp o ünlüyü kelimenin tam anlamıyla "yerin dibine soktu."

Bir bakalım bu ünlü kim ve başına neler geldi.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİK ALAY KONUSU OLMUŞTU

Yüzündeki aşırı şişkinlik yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan bu ünlü oyuncu ve yönetmen Amy Schumer.

Geçen hafta Jimmy Fallon'un sunduğu TV programına katılan 42 yaşındaki Schumer'ın yüzündeki abartılı şişkinlik kimsenin dikkatinden kaçmadı. Durum böyle olunca da görünüşü gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Konuk olduğu programda, kendisinin hazırlayıp sunduğu Life&Beth adlı programın yeni sezonu hakkında konuştu Schumer. Fakat kimse onun söylediklerini dinlemeyip yüzüne odaklandı.

Sonra da sosyal medyada aleyhinde bir kampanya başladı. Hatta yıldızın yüzü alay konusu bile oldu. Tabii hemen tıp uzmanlarına da mikrofonlar uzatıldı ve bunun neden olabileceği soruldu.

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HASTALIK NEDENİYLE YÜZÜ ŞİŞMİŞ

Nihayet Schumer çıktı ve yüzündeki o alışılmadık şişkinliğin nedenini açıkladı. Yakalandığı, bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalığın sonucunda öyle göründüğünü anlattı yıldız. Bunu da Instagram sayfası üzerinden yaptı.

"Yüzümle ilgili olarak katkısını sunan herkese teşekkür ederim. Son 20 yıldır bütün kadınların yaptığı gibi ben de görünüşüm hakkında geri bildirim almaktan ve üzerinde düşünmekten keyif alıyorum. Ve haklısınız, şu anda normalden daha şiş" satırlarına yer verdi paylaşımında.

Sonra da bazı tıbbi ve hormonal gelişmeler yüzünden böyle göründüğünü belirtip yine de gayet iyi olduğunu yazdı.

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'ASLINDA KİMSEYE AÇIKLAMA BORCUM YOK'

Schumer hemen ardından da hastalığının ne olduğunu anlattı... Rahim iç zarına benzer bir dokunun rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan endometriyozis ile boğuştuğunu satırlarına ekledi Amy Schumer.

En sonunda da kendisine yöneltilen eleştirilere ve yüzünün şişliğiyle ilgili olarak yapılan şakalara ve alaylı yorumlara nazikçe yanıt verdi: " Ayrıca şuna inanıyorum ki hiçbir kadın, dış görünüşüyle ilgili olarak hiç kimseye bir özür ya da açıklama borçlu değil. Ama yine de kendini olduğu gibi sevmeyi ve kabul etme fırsatını değerlendirmek istedim."