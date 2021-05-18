Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir? Havva Öztel sosyal medyayı paylaşımlarıyla salladı!

Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla ismini duyuran Aleyna Tilki, çok küçük yaşlarda müzik dünyasında ve sahnelerde yer etmeyi başardı. Son olarak çıkardığı İngilizce şarkı ‘Retrograde’ ile Türkiye’den sonra dünyada da ses getirmeyi hedefliyor. En az kendisi kadar Aleyna Tilki’nin annesi ve kız kardeşi de sosyal medya ve magazinde sıklıkla konuşulurken, bu kez de Aleyna Tilki’nin annesiyle olan paylaşımı tüm dikkatleri topladı. Sosyal medya hesabındaki yeni paylaşımı Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kimdir sorularını beraberinde getirdi. İşte Havva Öztel’in kusursuz fiziği ve yorumlar…

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kimdir?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Aleyna Tilki 'nin annesi Havva Öztel, son olarak hesabından kızı Aleyna Tilki ile fotoğraf paylaşımında bulundu. Takipçileri tarafından "Annesi değil ablası gibi" yorumları yapılan Havva Öztel, genç görünümü ve düzgün fiziği ile Aleyna Tilki’yi gölgede bıraktı.

Yaptığı paylaşımda kızını özlediğini belirten Havva Öztel, daha önce de Aleyna Tilki ile birlikte sosyal medya hesabından seslendirdikleri şarkı ile beğeni toplamıştı.

42 yaşındaki Havva Öztel, düzgün fiziği ile tabiri caizse sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarında kendisine yöneltilen sorulara cesur cevaplarıyla da Aleyna Tilki’yle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Havva Öztel yaptığı instagram canlı yayınında takipçilerden gelen 'Neden bu yaştan sonra popülerlik arıyorsun?' sorusuna ise 'Benim popüler bir kızım var. Dolayısıyla ailesi olarak biz de popüler oluyoruz.' şeklinde cevap verdi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?