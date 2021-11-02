Rust filmi de o listeye girdi: Kocam sanki "lanetlendi'

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RUHU VE ZİHNİ OLAY ANINA TAKILIP KALDI

Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre Baldwin'in eşi Hilaria da olaydan etkilenenler arasında. Çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Alec Baldwin'in tüm ruhu ve zihni o korkunç olay anına takıldı kaldı. Hilaria Baldwin'e göre kocası Alec, bu beklenmedik ölüm ile "lanetlendi."

HALYNA'NIN AİLESİ DAHA KÖTÜ DURUMDA

Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtiliyor. Baldwin çiftine yakın kaynaklara göre ünlü oyuncu "Büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor."





Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Kocasıyla el ele bir fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Hilaria Baldwin " Seni seviyorum ve buradayım" mesajını da yer verdi.

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BU FİLMLER DE 'LANETLİ' OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Büyük olasılıkla setinde bir ölüm ve bir yaralanma yaşanan Rust, sinema tarihine "lanetli film" olarak geçecek. Bu konuda da yalnız olmayacak kuşkusuz. Çünkü tıpkı Rust gibi, setinde bu tür trajediler ve aksilikler yaşanan başka filmler de var. 1973 yapımı Şeytan (The Exorcist), bilim-kurgu filmlerinin en iyilerinden Matrix Reloaded, Bruce Lee'nin göründüğü son Film Ölüm Oyunu (Game of Death) gibi sinemaya damga vuran yapımların ortak bir noktası var: lanetli olarak anılması... Aslında her filmin çekimleri sırasında oyuncunun filmi terk etmesi, küçük sakatlanmalar, sette çıkan sorunlar gibi yaşanan sorunlar alışılagelmişler arasında. Ancak bu listedeki filmlerde ardı arkası gelmeyen talihsizlikler, engellenemeyen ölüm kazaları, çekim ekibine musallat olan belalar ve dahası var.

ROSEMARY'S BABY / ROSEMARY'NİN BEBEĞİ - 1968

Korku türü filmler arasında en iyilerden biri olan Rosemary'nin Bebeği, Ira Levin'in aynı adlı romanından beyazperdeye adapte edildi. Şeytani güçlerin hamile bir kadına musallat olmasını işleyen filmin listede yer alma nedeni ise bir hayli üzücü... Filmin müziklerini yapan Krysztof Komeda, filmde bir karaktere benzer bir şekilde bir kan pıhtısı yüzünden hayatını kaybetti. Asıl büyük olay ise yönetmen Roman Polanski'nin 9 aylık hamile eşi Sharon Tate'in, Amerika'lı seri katil Charles Monson'ın takipçileri tarafından öldürülmesi oldu.

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GAME OF DEATH / ÖLÜM OYUNU - 1978

Robert Clouse'nin kamera arkasına geçtiği film efsaneler arasında yer alan Bruce Lee'nin beyazperdede göründüğü son film oldu. Lee'nin senaryosundan mekan tasarımına kadar her detayını düşündüğü yapımın çekimleri 1973'te başladı. Bruce Lee'nin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle yarıda kalan film 1978 yılında tamamlanabildi.

THE CROW / ÖLÜMSÜZ AŞK - 1994

Alex Proyas'ın kamera arkasına geçtiği filmde Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee, tıpkı babası gibi film çekimleri sırasında hayatını kaybetti. Boş olması gereken bir silahtan çıkan kurşunla yaralanan oyuncu hayata veda etti.

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MATRIX RELOADED - 2003

Bilim-kurgu türünün en iyileri arasında yer alan Matrix Reloaded filmi de lanetli filmler arasında yer alıyor. Listeye girmesinin nedenlerinden biri ise Trinity karakterini canlandıran Carrie Anne Moss'un çekimler sırasında ayağını kırmış olması. Ancak sorun sadece bu kaza ile sınırlı değil, film kadrosunda olan şarkıcı Aliyah 2001'de uçak kazasında yaşamını yitirdi. Filmin son büyük olayı ise Roacle rolünde izleyici karşısına çıkan Gloria Foster'ın şeker hastalığına bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmesi oldu.

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POLTERGEIST / KÖTÜ RUH - 1982

2015 yılında yeniden çekilen kült korku filmi Kötü Ruh'un lanetli olması diğer filmlere göre biraz farklı. Çekimleri küçük sorunlarla tamamlanan filmin laneti vizyona girmesiyle başladı. Filmin çocuk oyuncularından Heater O'Rourke 12 yaşındayken septik şoka girerek hayatını kaybetti. Filmdeki kız kardeşi Dominique Dunne ise erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Kötü ruhu canlandıran Julkian Beck mide kanseri nedeniyle, iyi ruh rolünü üstlenen Will Sampson kalp-akciğer ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi.

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QUANTUM OF SOLACE - 2008

James Bond serisinin bir halkası olan yapım, kazalarla anılan filmler arasında. Marc Forster'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde ölüm yaşanmasa da ciddi kazalar oldu. Craig elini keserek fazla kan kaybından ölümle burun buruna geldi. Ekipte yer alan Fraster Dunn ciddi araba kazası yaşadı. Dublör Aris Comnios bir kovalamaca sahnesinde ağır yaralandı ve son olarak filmin teknisyeni bıçaklı saldırı sonucu ciddi yaralar aldı.

ATUK

Sinemanın en lanetli projelerinden biri, öyle ki film bir türlü çekilememiş her seferinde proje yarım kalmıştı. Başrolde yer alması için John Belushi'yle anlaşıldı ancak oyuncu 1982 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetti. Ardından rol Sam Kinison'a önerildi ve oyuncu bir motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. İnatla çekilmek istenilen filmin üçüncü kurbanı John Candy oldu. Oyuncu hazırlık çalışmalarında kalp krizinden hayata veda ederken dördüncü isim Chris Farley aşırı dozda uyuşturucudan öldü.

ŞEYTAN (THE EXORCIST) 1973

Her ne kadar Linda Blair'e büyük bir ün kazandıran film olarak hafızalara kazınsa da The Exorcist, sinema tarihinin "lanetli filmleri" arasına girmekten de kurtulamadı. Çekimler sırasında bir değil birçok aksilik arka arkaya yaşandı. İlki sette açıklanamayan bir şekilde çıkan ve çekimlerin altı hafta durmasına neden olan yangındı. Daha sonra çarmıha gerilme sahnesinde önemli rollerden birini üstlenen

Ellen Burstyn sırtını incitip haftalar boyunca yataktan çıkamadı. Çekimler tekrar başladı ama bu kez de ekibi başka bir kötü sürpriz bekliyordu.

LINDA BLAIR'E KÜÇÜK YAŞTA ÜN KAZANDIRMIŞTI

Gece bekçisi ve özel efekt uzmanı hayatını kaybetti. Film tamamlandıktan sonra da aktör Denning Burke basit bir grip yüzünden öldü. Tüm bu olaylar yüzünden filmin Irak'taki çekimleri ilkbahardan yaza alınınca film ekibinin yarısı güneş çarpması ve dizanteriden musdarip oldu. Sonuçta yönetmen William Friedkin setteki bu korkutucu atmosferden kurtulmak için bir rahipten seti kutsamasını ve şeytan çıkarma düzenlemesini istedi. Neyse ki çekimler tamamlandı. Fakat film gösterime girdikten sonra da bu aksilikler bitmek bilmedi. Film vizyona girdiğinde Los Angeles'taki her gösterimde ortalama 4 kişi bayıldı, onlarca kişi filmin yarısında çıktı. New York'taki bir gösterimde ise bir kadın düşük yapmasının sebebi olarak filmi gösterdi, bazıları ise film sırasında kalp krizi geçirdi.