Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya büyük ilgi

Güncelleme Tarihi:

#Ayça Çağla Altunkaya#Acun Ilıcalı#İngiltere
Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkayaya büyük ilgi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 08:05

Acun Ilıcalı önceki akşam sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bebek’te objektife takıldı. Ünlü televizyoncuyu gören hayranları da onunla fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Haberin Devamı

3 GÜNLÜĞÜNE GELDİM

İşleri nedeniyle İstanbul, İngiltere ve Dominik Cumhuriyeti arası mekik dokuyan Acın Ilıcalı, önceki akşam sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bebek’teydi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü televizyoncu, “Her şey yolunda. Üç günlüğüne İstanbul’a geldim” dedi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkayaya büyük ilgi

FOTOĞRAF YARIŞI

Ilıcalı’yı gören hayranları ise onunla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bir hayranı akan trafikte aracı durdurup Ilıcalı’nın yanına gelip selfie çekildi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkayaya büyük ilgi

Haberin Devamı

Hayranları tarafından sevgi seline maruz kalan Ilıcalı, cadde de yürümekte zorlandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayça Çağla Altunkaya#Acun Ilıcalı#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD