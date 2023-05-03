Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya büyük ilgi

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3 GÜNLÜĞÜNE GELDİM

İşleri nedeniyle İstanbul, İngiltere ve Dominik Cumhuriyeti arası mekik dokuyan Acın Ilıcalı, önceki akşam sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bebek’teydi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü televizyoncu, “Her şey yolunda. Üç günlüğüne İstanbul’a geldim” dedi.

FOTOĞRAF YARIŞI

Ilıcalı’yı gören hayranları ise onunla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bir hayranı akan trafikte aracı durdurup Ilıcalı’nın yanına gelip selfie çekildi.

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Hayranları tarafından sevgi seline maruz kalan Ilıcalı, cadde de yürümekte zorlandı.