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20 milyon dolarlık yatında ağırladı! Acun'un maç misafirleri...

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#UEFA Şampiyonlar Ligi#Ayça Çağla Altunkaya
20 milyon dolarlık yatında ağırladı Acunun maç misafirleri...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 09:08

Acun Ilıcalı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İstanbul’a gelen misafirlerini Boğaz’a demirlediği 20 milyon dolarlık ‘B.A.L.M.Y.’ adlı yatında ağırladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, geçen cumartesi akşamı Manchester City ve Inter takımları arasında oynandı.

Manchester City, rakibini 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın yayıncı kuruluşu TV8’in patronu ve Hull City Kulübü’nün sahibi Acun Ilıcalı, maçı izlemek üzere İstanbul’a gelen misafirlerini heyecanlı karşılaşma öncesinde teknesinde ağırladı.

20 milyon dolarlık yatında ağırladı Acunun maç misafirleri...

Acun Ilıcalı’nın geçen yıl 20 milyon dolara (yaklaşık 468 milyon TL) aldığı ‘B.A.L.M.Y.’ isimli lüks yat, Bebek açıklarına demir attı.

Teknedeki yaklaşık 100 kişi, DJ eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

20 milyon dolarlık yatında ağırladı Acunun maç misafirleri...

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Acun Ilıcalı’nın yatına misafir olanlar arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı.

20 milyon dolarlık yatında ağırladı Acunun maç misafirleri...

Acun Ilıcalı maçı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve misafirleriyle birlikte izledi.

 

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#Acun Ilıcalı#UEFA Şampiyonlar Ligi#Ayça Çağla Altunkaya

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