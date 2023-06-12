20 milyon dolarlık yatında ağırladı! Acun'un maç misafirleri...

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UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, geçen cumartesi akşamı Manchester City ve Inter takımları arasında oynandı.

Manchester City, rakibini 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın yayıncı kuruluşu TV8’in patronu ve Hull City Kulübü’nün sahibi Acun Ilıcalı, maçı izlemek üzere İstanbul’a gelen misafirlerini heyecanlı karşılaşma öncesinde teknesinde ağırladı.

Acun Ilıcalı’nın geçen yıl 20 milyon dolara (yaklaşık 468 milyon TL) aldığı ‘B.A.L.M.Y.’ isimli lüks yat, Bebek açıklarına demir attı.

Teknedeki yaklaşık 100 kişi, DJ eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

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Acun Ilıcalı’nın yatına misafir olanlar arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı.

Acun Ilıcalı maçı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve misafirleriyle birlikte izledi.