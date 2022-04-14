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Samsak döveci nedir? Samsak Döveci türküsü hangi yöreye ait? İşte sosyal medyada popülerliği devam eden türkünün hikayesi

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Samsak döveci nedir Samsak Döveci türküsü hangi yöreye ait İşte sosyal medyada popülerliği devam eden türkünün hikayesi

TRT’de Elif Buse Doğan ile Serkan Çağrı’nın birlikte seslendirdiği Samsak Döveci türküsü sosyal medyadaki popülerliğini sürdürüyor. “Langıdılanlan langıdılanlan Samsak döveci Gümbüdü gümbam gümbam gümbam Ebe gümeci” sözleriyle başlayan türkünün hikayesi merak ediliyor. Peki, amsak döveci nedir? Samsak Döveci türküsü hangi yöreye ait?

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Elif Buse Doğan'ın yeniden yorumladığı samsak döveci türküsü son günlerde en çok dinlenen ve paylaşılanlar arasında. TikTok başta olmak üzere birçok sosyal platformda fenomen oldu. Türkü, 2013 yılında Grup Laçin tarafından yorumlanmış ancak bu kadar ön plana çıkmamıştı.

Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür.  
Türkü, Emel Örgün tarafından Kütahya Tavşanlı'dan Orhan Kasap'tan derlenmiş. 

Samsak Döveci Türküsü’nün sözleri

Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım

Lazım olur saklayalım

Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım

Langıdılanlan langıdılanlan

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Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam

Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci

Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan

Samsak döveci

 

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