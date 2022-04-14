Samsak döveci nedir? Samsak Döveci türküsü hangi yöreye ait? İşte sosyal medyada popülerliği devam eden türkünün hikayesi

Elif Buse Doğan'ın yeniden yorumladığı samsak döveci türküsü son günlerde en çok dinlenen ve paylaşılanlar arasında. TikTok başta olmak üzere birçok sosyal platformda fenomen oldu. Türkü, 2013 yılında Grup Laçin tarafından yorumlanmış ancak bu kadar ön plana çıkmamıştı.
Samsak Döveci "Sarımsak Döveceği" anlamına gelmektedir. Samsak Döveci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine ait bir türküdür.
Türkü, Emel Örgün tarafından Kütahya Tavşanlı'dan Orhan Kasap'tan derlenmiş.
Samsak Döveci Türküsü’nün sözleri
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Ebe gümecini toplayalım
Lazım olur saklayalım
Lazım olur saklayalım
Ardımıza bile bakmayalım
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci
Gümbüdü gümbam gümbam gümbam
Ebe gümeci
Ebelerin ilacıdır ebe gümeci
Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci
Langıdılanlan langıdılanlan
Samsak döveci