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Haber Giriş: 20.01.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor
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Oyunculuktan sonra şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, sosyal medyada takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Şarkıcılığın hayali olduğunu söyleyen oyuncu, “Bomba gibi geliyorum. Şarkımı çok güzel bir noktaya getirdim. Birkaç şarkı daha yazdım” dedi.

Kendi yazdığı şarkıları seslendireceğini belirten Boluğur, ilk klibini şubat ayında çekeceğini söyledi. Boluğur, “Klibinde oynayabilirim, çok seksiyim” diyen erkek takipçisinden de fotoğraf istedi:

Merve Boluğur klip için yakışıklı erkek arıyor

“Seksi ve yakışıklı bir erkeğe ihtiyacım var. Kumral mısın? Bir fotoğraf at bakayım.” Oyuncu, üst üste aldığı mesajlar üzerine “Bir yakışıklı buldum zaten. Hiç boşuna mesaj atmayın” dedi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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