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Haber GiriÅŸ: 11.11.2020 - 09:52 | Son GÃ¼ncelleme:

Jason Momoa: Game of Thrones'tan sonra uzun süre iÅŸ bulamadÄ±m, ailece aç kaldÄ±k

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Jason Momoa: Game of Thrones'tan sonra uzun süre iÅŸ bulamadÄ±m, ailece aç kaldÄ±k
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GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± prÄ±ltÄ±lÄ± hayatlarÄ± biliyorsunuz. Peki ya o pÄ±rÄ±ltÄ±nÄ±n arka planÄ±nÄ±?

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Ä°ÅŸte bununla ilgili en Ã§arpÄ±cÄ± itiraflardan biri Jason Momoa'dan geldi.Â Momoa, Khal Drogo karakterini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Game of Thrones (Taht OyunlarÄ±) dizisinden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra uzun sÃ¼re mali gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸini itiraf etti. Oyuncu, bu dÃ¶nemde borÃ§larÄ±nÄ± bile Ã¶eyemediklerini ve tÃ¼m ailenin aÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Jason Momoa: Game of Thronestan sonra uzun sÃ¼re iÅŸ bulamadÄ±m, ailece aÃ§ kaldÄ±k

Dizide canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 2011 yÄ±lÄ±nda diziden ayrÄ±lan 41 yaÅŸÄ±ndaki Momoa Instyle dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda, diziden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra zor dÃ¶nemler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gizlemedi.

"Game of Thrones'tan sonra aÃ§lÄ±k Ã§ektik demek istiyorum" ifadesini kullanan Momoa, "Ä°ÅŸ alamadÄ±m. Bebeklerimiz varken ve tamamen borÃ§ iÃ§indeyken Ã§ok zorlayÄ±cÄ±ydÄ±" dedi. Momoa, diziden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra eÅŸi Lisa Bonet, Ã§ocuklarÄ± Lola ve Nakoa-Wolf ile birlikte "yÄ±llarca faturalarÄ± Ã¶deme mÃ¼cadelesi verdiklerini" anlattÄ±.

Jason Momoa: Game of Thronestan sonra uzun sÃ¼re iÅŸ bulamadÄ±m, ailece aÃ§ kaldÄ±k

Momoa iÃ§in iÅŸler 2016'da Justice League ve sonrasÄ±nda Aquaman filmlerinde rol almasÄ±yla deÄŸiÅŸti. Momoa, Ã¼nÃ¼nÃ¼ artÄ±ran bu filmlerle birlikte maddi durumunu da dÃ¼zeltti.

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