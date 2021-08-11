Deliha 2'nin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Deliha 2'nin konusu ve oyuncu kadrosu

Filmde Gupse Özay'ın yanı sıra Eda Ece, Ali Çelik, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Mert Öner, Mehmet Fatih Özkan, Mehmet Er, Özlem Akınözü, Şeyma Gökşenli, Caner Alkaya, Ali Atlan, Hüseyin Elçi, Erol Serçe ve Betal Özay rol aldı. İşte, Deliha 2'nin konusu ve oyuncu kadrosu...

Komediseverleri hedefleyen filmin konusu kısaca şöyle:

"Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha, aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha’nın şansı sonunda döner ve şık bir restoranda iş bulur. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?"

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