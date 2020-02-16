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Haber Giriş: 16.02.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Başroller belli oldu

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Başroller belli oldu

YÖNETMENLİĞİNİ Ezel Akay’ın yapacağı “Osman Sekiz” adlı yeni sinema filminin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

Filmin ana karakterleri için ünlü oyuncular Ali Atay ve Begüm Birgören’le anlaşıldı. Yapımcılığını Ömer Kaya’nın üstlendiği, senaryosunu oyuncu Kemal Uçar’ın yazdığı fantastik romantik komedi türündeki filmin çekimlerine önümüzdeki ay başlanacak. Uçar aynı zamanda filmde oyunculuk da yapacak. Ön hazırlık sürecinin devam ettiğini söyleyen Ömer Kaya, “Proje üzerinde özenle çalışıyoruz. Mekan ve kostümler konusunda çok titiz davranıyoruz. En ufak bir hataya sebebiyet vermemek için hazırlık sürecini uzun tutuyoruz” dedi.

 

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