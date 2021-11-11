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'Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi' galasına ünlü akını

#Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi#Şahin Irmak#Çiğdem Batur
Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi galasına ünlü akını
Sayit DURMAZ

Başrollerinde Şahin Irmak, Çiğdem Batur ve Bora Cengiz’in yer aldığı “Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi” filminin galası gerçekleşti. Oyuncular, vizyon için heyecanlı olduklarını söyledi.

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Başrollerinde Şahin Irmak, Çiğdem Batur ve Bora Cengiz’in yer aldığı yapımcılığını Aytaç Medya’nın üstlendiği “Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi” filminin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti. Romantik komedi türündeki yapımın galasına ünlü isimler katıldı. Filmin oyuncuları, vizyonda olacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Malatya’da çekilen ve 19 Kasım’da vizyona girecek film, şanssız Bade’nin (Çiğdem Batur) evlenme teklifi alacağı sırada Arda’dan (Bora Cengiz) ayrılmasıyla başlıyor. Ve sonrasında Yusuf (Şahin Irmak) ile eğlenceli yolculuğu anlatıyor. 

Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi galasına ünlü akını

Alican Tabak - Pelin Öztekin

Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi galasına ünlü akını

Burak Serdar Şanal-Özgü Kaya 

Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi galasına ünlü akını

Haluk Levent

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#Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi#Şahin Irmak#Çiğdem Batur

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