'Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi' galasına ünlü akını

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Başrollerinde Şahin Irmak, Çiğdem Batur ve Bora Cengiz’in yer aldığı yapımcılığını Aytaç Medya’nın üstlendiği “Aşk Yolunda: Bizimkisi Bir Ah Hikayesi” filminin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti. Romantik komedi türündeki yapımın galasına ünlü isimler katıldı. Filmin oyuncuları, vizyonda olacakları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.



Malatya’da çekilen ve 19 Kasım’da vizyona girecek film, şanssız Bade’nin (Çiğdem Batur) evlenme teklifi alacağı sırada Arda’dan (Bora Cengiz) ayrılmasıyla başlıyor. Ve sonrasında Yusuf (Şahin Irmak) ile eğlenceli yolculuğu anlatıyor.