Ağrı'da moda şov

Nuh’un Gemisi’nin izlerinin bulunduğuna inanılan Ağrı Dağı eteğindeki Üzengili (Meşar) köyü yakınlarında finali yapılan çekimlere ünlü mankenler Wilma Elles ve Didem Soydan da katıldı.



50 ÜLKEDE YAYINLANACAK

50 ülkede yayınlanacak bu projenin içinde yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Didem Soydan, Wilma Elles, Şevval Şahin ile Yiğit Markus Aral, “Ağrı Dağı’nın önünde, Meşar Köyü’nün doğal ortamında yer almak bizi çok heyecanlandırdı. İlk kez böyle bir etkinlikte yer alıyoruz ve gördüklerimiz karşısında çok etkilendik. Bölgenin tanıtımını da amaçlayan ve pek çok farklı noktada yapılan çekimlerde yer aldığımız için çok mutluyuz” dediler. Ünlü mankenler, defilenin ardından tarihi bölgeyi gezdi.





