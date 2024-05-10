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Ziyagiller buluştu! 'Çekimin ilk günü gibi...'

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#Hazal Kaya#Selçuk Yöntem#Aşk-I Memnu
Ziyagiller buluştu Çekimin ilk günü gibi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 14:09

Efsane dizi “Aşk-ı Memnu”da Nihal Ziyagil’i canlandıran Hazal Kaya ile babası Adnan Ziyagil’i oynayan Selçuk Yöntem önceki gün bir araya geldi.

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Selçuk Yöntem, Hazal Kaya’yla çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında “Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi” notuyla paylaştı.

Ziyagiller buluştu Çekimin ilk günü gibi...

Balığa çıktı

Balık tutmayı çok sevdiği bilinen ve daha önce bu tutkusu için tekne de satın alan Çağatay Ulusoy önceki gün yine balığa çıktı. Uzun süredir sosyal medyada günlük yaşamından paylaşımlar yapmayan ünlü oyuncu, tuttuğu balığın fotoğrafını Instagram’da “Yerim seni” notuyla yayınladı.

Ziyagiller buluştu Çekimin ilk günü gibi...

Öyle gülüyorum ne yapayım

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Serenay Sarıkaya önceki gün Etiler’de bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülendi. Yeni dizisi hakkında konuşan oyuncu, “Yeni projemiz için çok heyecanlıyım. İlk tepkiler gayet güzel. Kahkaha atmamla ilgili yorumlar olmuş ama ben öyle gülüyorum ne yapayım” dedi. Acelesi olduğunu söyleyen Sarıkaya, “Sonra konuşuruz, öpüyorum sizleri” diyerek aracına binip uzaklaştı. (Deniz BOY)

Ziyagiller buluştu Çekimin ilk günü gibi...

En güzeli taksi

Cemal Hünal önceki gün Bebek’teydi. VIP taksi içinde objektife yansıyan oyuncu, “İstanbul trafiğinde kendi aracımı kullanamıyorum. Hem yorucu oluyor hem de çok stresli. O kargaşayı çekmek istemem. En güzeli taksi kullanmak” dedi. (Deniz BOY)

Ziyagiller buluştu Çekimin ilk günü gibi...

Doğum günü paylaşımı

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca’nın yeni yaşını birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak kutladı. Ünlü komedyen, paylaşımının altına şöyle yazdı: “Kutlu doğum haftası devam ederken, Who rock your world dediklerinde...”

Ziyagiller buluştu Çekimin ilk günü gibi...

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#Hazal Kaya#Selçuk Yöntem#Aşk-I Memnu

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