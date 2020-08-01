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Haber Giriş: 01.08.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Zehra Yılmaz kimdir? Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz kaç yaşında?

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Zehra Yılmaz kimdir? Cem Belevi'nin sevgilisi Zehra Yılmaz kaç yaşında?
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Zehra Yılmaz, özel hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Kariyeri boyunca pek çok yapımda rol alan Zehra Yılmaz, son günlerde magazin gündemine konuk olması dolayısıyla araştırılan isim olmaya başlandı. Peki, Zehra Yılmaz kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Cem Belevi ile evlilik yolunda ilerlediği iddia edilen Zehra Yılmaz hakkında detaylı bilgiler

Zehra Yılmaz, kim ve nereli olduğu ile pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Oyunculuk kariyeri boyunca bazı karakterlere hayat veren Zehra Yılmaz, son günlerde Cem Belevi ile evlilik haberleri ile gündemde yer alıyor. Peki, Zehra Yılmaz kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ZEHRA YILMAZ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Zehra Yılmaz, 1994 yılında doğmuştur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde tamamlamıştır. Zehra Yılmaz Cüneyt Sayıl Oyunculuk Atölyesi’nde oyunculuk eğitim almıştır.

Kanal D’de yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; daha sonra ise Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Atan ve Almila Ada’nın paylaştığı Cennetin Gözyaşları dizisinin kadrosunda yer almış ve Melisa karakterini canlandırmıştır. Aralık 2019’da sona eren Kimse Bilmez dizisi ardından son olarak Gençliğim Eyvah dizisinde rol almaktadır.

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