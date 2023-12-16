Yüzündeki değişim dikkat çekti... İşte yeni Ebru!

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Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Daha önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş’in yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.





GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

O ESKİ HALİNDEN ESER YOK ŞİMDİ...

Oyuncu Büşra Pekin de birçok ünlü gibi estetik modasına uydu. Önce diyet ve spor ile 15 kilo veren oyuncu, ardından bıçak altına yattı.

Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Pekin, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 41 yaşındaki Büşra Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

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Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'bu sen misin?' diye sordu.

'10 SENE SONRASINI DÜŞÜNDÜM, ROKETLEDİM'

TÜRK halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, “2. Sayfa” adlı programa konuk oldu. Estetik operasyonla yüz ve boyun bölgesini gerdiren 82 yaşındaki sanatçı, “Kendimi halkıma karşı sorumlu hissediyorum. Hem ses olarak hem de görüntü olarak. Yüz gerdirme operasyonunu yaşım daha geçmeden yaptırmak istedim. Öyle küçük operasyonlar da olmaz. Bir kere bayılacaksın, her yeri keseceksin” dedi.

Akartürk sözlerine şöyle devam etti: “Doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim.”

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Ebru Polat Nişantaşı City’s çıkışı aracına binerken görüntülendi.

Polat, sahibi olduğu güzellik merkezinde kalçasına işlem uygulattığını söyledi ve ekledi:

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“Herhangi bir estetiğim yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez.”

DEKOLTE ESTETİĞİ

Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Doktorun kapısını çalan 60 yaşındaki Sayan, boyun ve dekolte bölgesindeki çizgilerden kurtulmak için harekete geçti.

Seda Sayan'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı...

Seda Sayan daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

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Adı bir dönem Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatini çekti. Ekranın en doğal isimleri arasında yer alan Ayça Ayşin Turan'ın sivrilen çenesi gözlerden kaçmadı.

DİLAN DA MODAYA UYDU

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı.

Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile bakışları üzerinde toplayan Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Şarkıcı Ceylan'ın kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi.

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Daha önce bir çok kez ameliyat masasına yatan Ceylan, hakkındaki idddialara konuk olduğu 2. Sayfa programında yanıt verdi.

Estetik yaptırmadığını söyleyen"Görüntüm doğal. Getirin Kuran'ı el basayım." dedi.

BIÇAK ALTINA YATTI

Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcı dudak ve kol operasyonları geçirdi. Karlı, “Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak” dedi.

GENÇ KIZ GİBİ OLDUM!

Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve yüz gerdirme operasyonu sonrası görüntülendi.

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Şarkıcı, en az 20 yaş gençleştiğini söyledi: “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve yüz gerdirme. Pişman değilim. Genç kız gibi oldum. Faik Öztürk çok memnun bu durumdan. 20 yıl geriye gittim. Dişçiye gider gibi iki saatte operasyon yaptılar.”

Safiye Soyman boyun ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdı.

Soyman, yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını açıkladı: “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı.” (Behlül AYDIN)

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 58 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı. Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı.

BESTE DE MODAYA UYDU

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN



Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI



Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.