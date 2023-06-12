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Yurtdışından Engin Akyürek için geldiler

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#Engin Akyürek#Zamansız#Türkiye
Yurtdışından Engin Akyürek için geldiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 08:34

Ünlü oyuncu Engin Akyürek önceki gün ‘Zamansız’ adlı kitabının imza gününde Suadiye D&R mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi.

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Ünlü oyuncun için Amerika, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerden gelen birçok kişi de saat öncesinden kuyruk oluşturdu.

İmza günü için Türkiye’ye gelen Akyürek hayranları, yıldız isim adına depremzedelere 48 bin dolar bağış yaptığı öğrenildi.

Yurtdışından Engin Akyürek için geldiler

Akyürek “Oyunculuk dışında bir şey üretmek benim içim çok değerli. Ben paylaşmayı çok seviyorum. Pandemi sonrası ilk defa bu kadar kalabalıkla sosyalleşiyorum. Onların sevgisini görmek benim için çok kıymetli. Kitabın geliri de Türkiye Omurilik Felçleri Derneğine bağışlanacak. Maddi değerden daha çok manevi değerin önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

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#Engin Akyürek#Zamansız#Türkiye

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