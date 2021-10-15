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Yonca Evcimik kimdir, nereli, kaç yaşında? Yonca Evcimik son hali ile şaşırttı!

#Yonca Evcimik#Yonca Evcimik Son Hali#Yonca Evcimik Şarkıları
Yonca Evcimik kimdir, nereli, kaç yaşında Yonca Evcimik son hali ile şaşırttı

90’lı yılların sevilen oyuncu ve şarkıcılarından Yonca Evcimik son hali ile şaşırttı! Türkiye’nin Çılgın Bediş’i Yonca Evcimik bu kez de kıvırcık peruğuyla ekran karşısına çıktı. Yıllara meydan okuyan güzel şarkıcı izleyenlerin araştırmalarına neden oldu. Peki Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yonca Evcimik şarkıları ve son hali…

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Oynadığı Çılgın Bediş karakteri ve sevilen şarkıları ile Yonca Evcimik bir döneme imzasını atmıştı. Müzik ve dans okuluyla da yetenekli sanatçı Yonca Evcimik son hali ile merak konusu oldu. Peki, Yonca Evcimik kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yonca Evcimik son hali ve hakkında merak edilenler…

Yonca Evcimik kimdir, nereli, kaç yaşında Yonca Evcimik son hali ile şaşırttı

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Türk şarkıcı, dansçı, oyuncu, yapımcı, sunucu Fatma Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde dünyaya geldi.Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

YONCA EVCİMİK ŞARKILARI

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  • Abone (1991)
  • Kendine Gel (1993)
  • Yonca Evcimik '94 (1994)
  • I'm Hot For You (1995)
  • Günaha Davet (1998)
  • Herkes Baksın Dalgasına (2001)
  • 15.(2014)

Teklileri, EP'leri

  • 8:15 Vapuru (1994)
  • Yaşasın Kötülük (1997)
  • Aşka Hazır (EP, 2004)
  • Oldu, Gözlerim Doldu (2005)
  • Şöhret (EP, 2008) - (PopCorn & U.ur)
  • Tweetine Bandım (2010)
  • Yallah Sevgilim (2012)
  • Aha! (2016)
  • Kendine Gel (2017)
  • Ortaya Karışık (EP, 2017)
  • Ayıp Şeyler (2020)

Remiks albümleri

  • The Best of Yoncimix - Remixes (2002)
  • Aha! - Remixler (2016)

Arşiv albümleri

  • 5'i Bir Yerde - GOLD (2012)

Düetler

  • Kırmızı Kart feat. Faruk K (2002, Honki Ponki)
  • Oldu Gözlerim Doldu feat. Sirhot (2005)
  • Oldu Gözlerim Doldu feat. DJ Murad (2005)
  • Gözyaşı feat. Sirhot (2007, Nakavt)
  • Ah Be Yonca feat. UUR (2008, Şöhret)
  • Seni Hâlâ Seviyorum (2011)
  • Bandıra Bandıra feat. Volga Tamöz (2012, Tam 90'dan)
  • Çok Mu Zor feat Okay Barış (2014, 14.)
  • Kendine Gel feat. İrem Derici & Gökçe (2016)

 

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#Yonca Evcimik#Yonca Evcimik Son Hali#Yonca Evcimik Şarkıları

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