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Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day!

#Ahu Orakçıoğlu#Süleyman Orakçıoğlu#Yağmur Kalyoncu
Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day

Hürriyet Kelebek ev sahipliğinde ve Damat Tween ana sponsorluğunda gerçekleşen yılın en sportif etkinliği Men’s Day, özel bir davetle Kemer Country Club’da düzenlendi. Gerçekleştirilen golf turnuvasının ardından yapılan etkinlikte, farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini buldu.

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‘Lüksün tanımını yeniden yapıyoruz’

Erkek modası, bakımı ve sağlığının öncü markalarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte benim moderatörlüğümde ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile erkek modası üzerine konuştuk.

Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day

Ahu Orakçıoğlu - Süleyman Orakçıoğlu

Sosyal dayanışma önemli

“Bazen hayatın stresini, yükünü azaltmak ve sosyal dayanışmaların içinde olmak gerekiyor. Bugün güzel bir organizasyonda, dayanışma içinde güzel bir iş ortaya çıkardık. Kendimizi ifade edebileceğimiz samimi bir ortamda güzel vakit geçirerek paylaşımlarımız oldu.”

Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day

Turnuvayı kazananlar toplu olarak objektiflere poz verdi.

Dijital dönüşümün içindeyiz

“Marka olarak önemsediğimiz, yük azaltmak. Bunu ürünlerimizde ve ürün kalitemizde ön planda tutuyoruz. Kilo, boy gibi fiziksel görüntüyü iyi göstermenin yanı sıra, ürünlerimizin kumaşlarının da iyi olmasını önemsiyoruz. Kıyafete yiyecek-içecek döküldüğünde ‘bu leke çıkar mı’ sorunundan tüketicileri uzaklaştırmak, soğuk zamanlarda termal dediğimiz ürünler kişiyi sıcak tutabilecek ya da en sıcak günde bile doğal klima özelliği taşıyan ürünlerle bu sorunları ortadan kaldırmak koleksiyonumuzda ana unsurlar haline geldi. Bunların dışında karbon ayakizi, özellikle nötr karbon ve bunlara bağlı olarak üretim yapmak çok önemli. Son zamanlarda, sanal evren dediğimiz metaverse çok gündemde. Önümüzdeki günlerde Metaverste ilk mağazamızı açacağız. NFT koleksiyonlarımız hazır. Avatarla servis yapabilecek o dijital dönüşümün kurgusu içindeyiz.”

Sürdürebilir ürünler ortaya çıkarıyoruz

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“Pandemiyle birlikte koleksiyonlarımızda zamansız, cinsiyetsiz ve oversize parçalar ön plana çıktı. Üretimde iklim krizini dikkate alarak hareket ediyoruz. Sürdürülebilir ürünleri hedefliyoruz. Dijitalleşme ile birlikte kağıt ve su kullanımını aza indirmeyi dikkate alıyoruz. Yeni nesil tüketicinin taleplerine karşılık veriyoruz. Biz kendi adımıza lüksün tanımını yeniden yapıyoruz. Lüksü ulaşılabilir hale getiriyoruz bu yüzden dünyaca takip edilen ve ilgi gören bir marka haline geldik.”

Hürriyet Kelebek ailesi olarak Kemer Country Golf sahasında çarşamba günü keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Kemer Country Golf Club bünyesinde sadece erkeklerin katıldığı ve son yıllarda gelenek haline gelen Men’s Day turnuvasını bu kez Damat Tween ana sponsorluğunda gerçekleştirdik. 18 delikli sahada, 51 oyuncu mücadele etti. Oyuncular arasında Hamit Altıntop, Erdinç Ünlüer, Serdal Erdoğan, Claus Lassen, Kerem Metin, Aytekin Uyar, Moris Biçaco, Ayhan Elmas, Prof Dr. Hakan Özyuvacı gibi isimler yer alırken turnuva sonrası gerçekleşen ödül töreni iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi. Süleyman Orakçıoğlu ve zarif eşi Ahu Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu, Tuan Tunalı, Cihan Nacar, Volkan Karataş, Lara Keçeli katılan ünlü isimler arasındaydı. Hürriyet Gazetesi Kelebek ailesinin değerli yazarları, meslektaşlarım sevgili Onur Baştürk ve Orkun Ün de bizi yalnız bırakmadı. Etkinlikte davetliler belirlediğimiz konsepte uygun olarak siyah ve kırmızı renk tercihli kıyafetlerle katıldı.

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Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day

Cavit Ersoy - Faruk Ekinci - Nihat Doğu - Erdinç Ünlüer

Kazananlar belli oldu

Etkinlik sonunda, düzenlenen turnuvanın kazanan isimlerine ödüller takdim edildi. Turnuvada A kategorisinde kazanlar sırasıyla Murat Şansel, Ayhan Elmas, Henrik Holtoft, Erdem Yılmaztürk ve Serdal Erdoğan oldu. B kategorisinde Cavit Ersoy, Hasan Koç, Hamit Altıntop, Şeref Kabuk ve Mehmet Saraçoğlu ödüllerini aldı. C kategorisinde ödülleri Samet Karatekin, Nihat Doğu, Arda Obuz, Taner Ankara ve Arif Can Kaman kazandı.

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Turnuvanın Gross ödülünü Serdal Erdoğan, Longest Drive ödülünü Ali Arıkonmaz, Nearest to the Pin ödülünü ise Baha Telli aldı. Tüm kazanları gönülden tebrik ediyorum.

Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day

Erdem Bekler - Selim Alp - Engin Taviloğlu - Okan Sezer

Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day

Volkan Karataş

Yılın en sportif erkek buluşması Men’s day

Cihan Nacar

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#Ahu Orakçıoğlu#Süleyman Orakçıoğlu#Yağmur Kalyoncu

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