Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

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Peysan ve Taciroğlu Peynir markalarının sahibi, merhum iş insanı Ali Zafer Taciroğlu ile moda tasarımcısı Nedret Taciroğlu’nun tasarımcı kızları Yasemin Taciroğlu, Prof. Dr. Cihan Uras ile Dr. Yeşim Uras’ın oğulları, The Galliard Restoran zincirinin sahibi iş insanı Ahmet Uras ile evlendi.

3 yıldır birlikte olan çift, tanıştıkları yerde; Boğaz’da nikâh defterine imza attı. Geçen cuma akşamı Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli törene, sanat ve cemiyet hayatından birçok tanınmış isim katıldı.

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