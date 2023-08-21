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Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

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#Yasemin Taciroğlu#Ahmet Uras#Ali Zafer Taciroğlu
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 08:03

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras, 3 yıllık ilişkilerini nikâh masasına taşıdı. Çift, Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlendi.

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Peysan ve Taciroğlu Peynir markalarının sahibi, merhum iş insanı Ali Zafer Taciroğlu ile moda tasarımcısı Nedret Taciroğlu’nun tasarımcı kızları Yasemin Taciroğlu, Prof. Dr. Cihan Uras ile Dr. Yeşim Uras’ın oğulları, The Galliard Restoran zincirinin sahibi iş insanı Ahmet Uras ile evlendi.

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

3 yıldır birlikte olan çift, tanıştıkları yerde; Boğaz’da nikâh defterine imza attı. Geçen cuma akşamı Çırağan Sarayı’nda yapılan görkemli törene, sanat ve cemiyet hayatından birçok tanınmış isim katıldı.

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

Yasemin Taciroğlu
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

Hande Erçel - Hakan Sabancı
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

Yağmur Ünal
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

Derin Mermerci
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

Eda-Ferhat Zamanpur
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

Arzu-Murat Atabarut
Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras Boğaz’da evlendi

Arzu Sabancı

 

 

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#Yasemin Taciroğlu#Ahmet Uras#Ali Zafer Taciroğlu

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