Yasak aşktan nikah masasına... Eski eşinden manidar paylaşım!

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Murat Osman Özdemir 2018’de 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile Adana'da evlendi. Çiftin bir kızı oldu. Özdemir, Ebru Gündeş ile 2 yıl önce arkadaş ortamında tanıştı. Bir süre gizli saklı görüştüler. Bu ihaneti Selin Kabaklı duyunca kıyamet koptu.

Murat Osman Özdemir, şarkıcı ile ilişkisini bitirip tekrar evine döndü. Eşini çok sevdiğini söyleyip af diledi. Yalnız kalan Ebru Gündeş (49) de kendisinden 22 yaş küçük Iraklı Rassan Khoshnaw ile flört etmeye başladı.

Murat Osman Özdemir, Ebru Gündeş’i takip etmeyi bırakmadı. İddiaya göre; ticari sıkıntı yaşadığını söyleyip Temmuz 2023’te Selin Kabaklı’yı kâğıt üzerinde boşanmaya ikna etti.

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Ama birlikte yaşamaya devam ettiler. Hatta Murat Osman Özdemir, Kasım 2023’te Selin Kabaklı’nın doğum günü için Ulus’taki bir restoranı kapattı. Verdiği partide Ebru Yaşar ile Günel sahneye çıktı. Aile fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Kasımda evlerini tadilata sokan çift, Kuruçeşme’deki bir otele yerleşti. Murat Osman Özdemir geçen aralıkta Ankara’ya bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti.

Küllenen aşk ikinci kez alevlendi. Kızının babasıyla nikah tazelemeyi bekleyen Selin Kabaklı, Murat Osman Özdemir ile Ebru Gündeş’in aşk yaşadıklarını öğrenince şok geçirdi.

Selin Kabaklı sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “İlahi adalet diye bir terazi var. Asla şaşmaz. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Gönlü kırılan sabretsin...” (Posta)