‘Yaratılış’ ruhlara hitap edecek

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◊ “Yaratılış”, 8 Mart’ta yayınlandı. Projeyi anlatır mısınız, nasıl bir çalışma oldu?

- Alper Kömürcü: Pandemide insanlık tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyordum. Yolum Kur’an-ı Kerim’le kesişti. Bir Müslüman olarak ciddi şekilde okumamıştım. Onu ders gibi elimde kâğıt kalemle okumaya başladım. Aklıma takılan sorulara yanıt bulmak için araştırma yaparken Caner Taslaman’ın bir videosuna denk geldim. İnançlı yaşamanın hayatı daha anlamlı kıldığını anlatan programlarından bazı kesitleri bir araya getirip arkasına da müzik eklemişler. Bundan çok etkilendim. Sonra dedim ki; ben bu kadar etkilendiysem, bunun arkasına özel müzikler yaparsam bambaşka bir şey olur ve birçok insan bundan etkilenebilir. Caner Hoca’ya ulaştım.

◊ Tanışıyor muydunuz?

- Alper Kömürcü: Tanışmıyorduk. Instagram’dan ulaşıp detayları anlattım, çok sıcak baktı. Buradaki kurgumuz şu; elimizde bir metin var, bu metin koro, büyük bir orkestra ve anlatıcıyla sunuluyor. Bunun klasik müzikteki karşılığı oratoryo. Ama biz bunu daha modern hale getirip, işin içine İpek’in sesini ekleyip, şarkı formunu katıp, orkestranın içine daha popüler enstrümanlar koyup bambaşka bir hale getirdik. Sahne için de bunu teknolojiyle süsleyerek büyük bir gösteri planladık. İlk yarım saatlik kısmını albüm olarak yayınladık. İnşallah geri kalan yarım saatlik kısmını da albüm olarak yayınlayacağız. Bu proje dünyada tek. Metin yazarlığını Caner Taslaman yaptı, besteleri de ben. İpekçiğim de güzel sesiyle bize eşlik etti.

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İSLAM DÜNYASINA BÜYÜK BİR KATKI

◊ Alışılanın dışında olduğu için aynı zamanda eleştiriye de açık...

- Alper Kömürcü: Ben hissettiğim şeyi yaptım. Ki yaptığım işleri sevmem, dinlemeyi de istemem. Çünkü hata bulurum. Ama bu içime sindi.

- İpek Açar: Çok büyük bir katkı İslam dünyası için. Böyle bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Alper ilk anlattığında ben bile bir düşündüm; “Fikir olarak müthiş ama nasıl olacak acaba?” diye. Ama dinlediğimde çok etkilendim. Mehmet Okuyan Hoca da dinledi ve “Biz o kadar kitaplar yazdık, televizyon programları yaptık ama sizin yaptığınız bu iş daha fazla kitleye ulaşabilir. Çok güzel bir iş yapmışsınız” dedi.

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- Alper Kömürcü: Modern bir hayat var ama diğer tarafta çok katı birtakım söylemler, farklı bir bakış açısı var. Ben derinine inince, inançlı yaşamda buldum huzuru ve keyfi. Aslında modern hayatla hiçbir şeyin çakışmadığını görebiliyoruz.

- İpek Açar: Şunu iddia ediyorum; katı bakanlar, bu projeyi dinlerlerse itiraz edecekleri hiçbir şey bulamayacaklar. Çünkü Allah’ın mucizelerini ve aslında yaratılışı o kadar güzel anlatan bir çalışma ki, pek çok ruha hitap edeceğini düşünüyorum.

◊ İpek Hanım siz eseri seslendirirken ne hissettiniz?

- İpek Açar: Çok keyifliydi. Müzik zaten Allah’ın bizlere bahşettiği bir nimet. O nedenle her türü çok güzel. Bu projeye oğlumuz Ömer’in bile katkısı var.

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İPEK’LE TANIŞMAMIZ DA MUCİZE, ÖMER’İN DOĞUMU DA

◊ Evlat edinmeyi planlarken hamile kaldınız. Yaşadığınız o mucizevi süreç mi ilham verdi size?

- Alper Kömürcü: Bizim İpek’le tanışmamız da, evlenmemiz de, Ömer de mucize.

- İpek Açar: Allah nasip ettiği zaman her şey oluyor. İkimiz de müzik sektörünün içinde onca sene hiç tanışmadık. Ben “İyi ki Doğdun Kayahan” konserlerinden birini senfonik yapmak istediğimde İskender Paydaş tanıştırdı bizi. Sonrasında birlikteliğimiz başladı. Evlenmeden önce Alper’e sağlık durumumdan dolayı çocuk doğurabileceğimi düşünmediğimi söyledim. Onun bir evladı yoktu. Kalbi insan sevgisiyle dolu ve çocukları da çok seviyor. Ama Alper kocaman yüreğiyle dedi ki; “Biz de evlat ediniriz.” Sonuçta evlendik ve çok şükür Ömer’imiz dünyaya geldi. Hamilelik esnasında bu projenin birinci albümünün bitmesi de bizi ayrıca etkiledi. Zaten kalbimiz hep minnetle doluydu, Allah’ın mucizelerine hep şükrediyorduk. Farklı bir kalp çarpıntısı getirdi bize.

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◊ “Yaratılış”tan sonra başka eserler de çıkacak mı?

- Alper Kömürcü: Dört tane eser var. Bunlardan ikisi şarkı formunda. Diğerlerinin tarzı daha başka. Biri daha enstrümantal ve anlatıcı ile ilerliyor. Bir tane de büyük davullar ve yaylı orkestra ile interaktif zikir yapılan eser var.

YÜKSEK HIRSLI İNSANLAR DEĞİLİZ

◊ Evde de birliktesiniz, iş hayatında da. Bu durumun zorlukları ve kolaylıkları neler?

- Alper Kömürcü: Biz hiç zorluk yaşamıyoruz işimizi severek yaptığımız için. Ayrıca ikimiz de yüksek hırslı insanlar değiliz. Hayatı dengede yaşamaya çalışıyoruz.

- İpek Açar: Hayata bakışımız da işe bakışımız da aynı. İkimiz de disiplinliyiz. Bu benim için çok rahatlık. Çok şanslıyım ben. Sırtımı o anlamda Alper’e çok yasladım.

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◊ Çok sakin bir yapınız var İpek Hanım. Sizi en çok ne sinirlendirir?

- İpek Açar: Haksızlık, yalan çok sinirlendirir. Kızım Aslı Gönül şu anda 23 yaşında. Üniversiteyi bitirdi, doktoraya başladı. Çocukluğundan beri bildiği tek şey; “Annem en çok yalana kızar”. Çünkü ona da hiç kızmamışımdır. Yüksek sesle bir şey söylediğimi hiç hatırlamıyorum. Ama yalan ve haksızlık beni çok üzüyor. Kırılıyorum da. Öyle sert, dayanıklı biri değilim.

◊ Aslı Gönül ile kardeşinin arası nasıl?

- İpek Açar: Çok iyi. Aslı Gönül kardeşi doğunca geldi, çok güzel vakit geçirdiler birlikte. Aslı Gönül, Ömer’in artık ikinci annesi gibi. Her gün arıyor, fotoğraflar gönderiyoruz. İyi bir abla yani. Kardeşinin adını da kendi koydu. ‘Ömer Alp Kömürcü’ tam adı aslında. “Ömer çok enternasyonel ama ya ablam bana ne kadar eski bir isim koydu derse” diyerek yanına bir de Alp adını ekledi.

DEPREM BÖLGESİNDEN DÖNERKEN BODRUM’A YERLEŞME KARARI ALDIK

◊ 1 yıl önce Bodrum’a yerleşmişsiniz. Neden böyle bir karar aldınız?

- İpek Açar: Malum hepimizi üzen o deprem olduğunda biz afet bölgesine ilk giden ekip içindeydik. Herkesle görüştük, yardımlar götürdük. Dönüşte deprem mağduru bir hanım bana “İnanır mısınız bir gece önce çocuğu doğum gününe kim götürecek, işe giderken ne giyelim diye konuşurken hayatımız bir anda altüst oldu ve şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi. Bu beni çok etkiledi. Alper’le yaklaşık 3 senedir hep “Bodrum’a mı yerleşsek” diye konuşuyorduk ama bir türlü olmuyordu. Deprem bölgesinden dönerken uçakta Alper’e, “Yarın ne olacağı belli değil. Yapacaksak yapalım, ertelemeyelim” dedim. 1 haftada istediğimiz bölgeden ev bulduk.

YENİ SINGLE GELİYOR

◊ Bundan sonra birlikte nasıl bir proje yapmayı hayal ediyorsunuz?

- Alper Kömürcü: İpek’in single’ı çıkacak yakında.



◊ Nasıl bir single geliyor?

- İpek Açar: Aranjesini Alper yaptı. Sözü ve bestesi Zeki Güner’e ait. Çok duygusal, aşk acısını anlatan bir şarkı.

KAYAHAN KALPLERDE YAŞIYOR

◊ Artık bir klasik haline gelen “İyi ki Doğdun Kayahan” konseri 13 Mart’ta gerçekleşti. Nasıl geçti gece?

- İpek Açar: Emre Altuğ konseriydi aslında. “İyi ki Doğdun Kayahan” konseptimizle birleştirdik. Demet Sağıroğlu ve ben de konuk sanatçıydık. Alperciğim 30 kişilik orkestrayı yönetti. Ben Kadın Kanserleri Derneği’nin yönetim kurulu üyesiyim. Her sene Kayahan’ın yaş gününde oraya da bağışta bulunuyoruz. Zaten şarkılarıyla ölümsüz, zaten kalplerde yaşıyor. Biz de her yaş gününde onu yâd etmek adına bu konserleri düzenliyoruz.