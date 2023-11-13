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Usta oyuncunun Levent'teki mütevazı hayatı... 'O diziden kazandığım parayla burayı aldım'

Güncelleme Tarihi:

#Erhan Yazıcıoğlu#Evrim Akın İle Ev Gezmesi#Levent
Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 13:05

Tiyatrocu, sunucu, seslendirme sanatçısı ve oyuncu Erhan Yazıcıoğlu evinin kapılarını "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı. Usta ismin mütevazı yaşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

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Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Akın İle Ev Gezmesi,  usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu'nun evine konuk oldu.

Eğlenceli anların yaşandığı programda Yazıcıoğlu merak edilenleri anlattı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Eşi Müge Yazıcıoğlu ile Levent’te mütevazı bir hayat yaşayan usta sanatçı 2+1 dairesini yıllar içinde dizayn etmiş.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Antika eşyalarla döşeli salonda, sanat eseri objeler dikkat çekiyor.

Dekorasyonda pastel tonlara ağırlık veren Yazıcıoğlu kahve köşesinde günün yorgunluğunu atıyor.

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Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Bir bölümü müzeyi andıran evde antika eşyalara büyük önem verilmiş...

Tiyatro sahnesinde kullandığı objeler evini süsleyen Yazıcıoğlu sandalyelerinin 150 yıllık olduğunu söyledi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Programda yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Erhan Yazıcıoğlu, 'Önce kızlarıma ev aldım. Ben kirada oturuyordum, bu evi de Karadayı dizisinde kazandığım parayla aldım. Bir de Bodrum'da evimiz var. Nefes almak için oraya gidiyoruz.' dedi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Üç katlı muhteşem evinin kapılarını açtı... 180 derece Haliç!

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, evinin kapılarını "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı.

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Aşkım Kapışmak'ın hiçbir detayın unutulmadığı 3 katlı muhteşem villası 180 derece Haliç manzarasına sahip.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Dekorasyonda abartıdan uzak seçimler yapan Kapışmak'ın evinde en çok dikkat çeken detaylardan biri duvardaki tablolar.

Devasa salonun tamamı kitap ve fotoğraflarla kaplı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evin teras kısmında zeminden tavana uzanan camlar, muhteşem manzaranın keyfini çıkarabilmek için özel olarak tasarlanmış...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Zamanının çoğunu evde geçiren Aşkım Kapışmak, iş toplantıları ve sosyal medya çekimlerini de terasta gerçekleştiriyor.

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Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Giyinme odasında da tercihini sadelikten yana kullanan Aşkım Kapışmak'ın yatak odasında neredeyse hiç eşya yok.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

En büyük hobilerinden biri müzik olan ünlü yazar, evin bir kısmını stüdyo olarak kullanıyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım
 

Bahçelievler'de 3 oda 1 salon daire... Hakkı Bulut'un mütevazı hayatı!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Evrim Akın İle Ev Gezmesi, Hakkı Bulut'un kapısını çaldı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Arabesk müziğe damga vuran usta sanatçı Bahçelievler'deki 3 oda 1 salon evinin kapılarını açtı.

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Bir apartman dairesinde oturan çiftin mütevazı hayatı büyük ilgi gördü.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Uzun yıllardır aynı binada yaşayan ikilinin oturma odası dikkat çekti.

Mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu salon izleyenleri geçmişe götürdü.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Hediyelere önem veren çift kızlarının yaptığı çini çalışmalarına evin en güzel köşesini ayırmış.

Yedi metre uzunluğundaki pencere evin dikkat çeken bölümlerinden.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Aynı apartmanda bir dairesi daha olan Hakkı Bulut, burayı kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Bulut'un İngilizce öğretmeni olan kızı burada öğrencilere özel ders veriyor.

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Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

EŞİM BENİ KISKANIR

Her fırsatta eşine olan aşkını anlatan usta sanatçı samimi açıklamalar da yaptı.  Bulut, “Eşim beni çok kıskanıyor, hatta bu yüzden filmlerimi bile izlemez” diyerek eşi Saadet Hanım’ın kendisini hala kıskandığını belirtti.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Hakkı Bulut müzik çalışmalarını bu odada yapıyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Eşiyle birlikte mutlu bir hayat süren ünlü sanatçı Saadet Hanım sofraya oturmadan yemek yemediğini söyledi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

İçerisi sanat galerisi gibi... Hamdi Alkan kızıyla bu evde yaşıyor!

Evrim Akın’ın konuğu usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan oldu. Yaptığı televizyon projeleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hamdi Alkan tarih ve sanat kokan evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı. Usta oyuncunun sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan’ın da eşlik ettiği program eğlenceli anlara sahne oldu.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan Zekeriyaköy'deki tarih kokan evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne açtı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tarihi eserlere düşkünlüğü ile bilinen Alkan'ın kızıyla yaşadı apartman dairesi, içine girer girmez sanat galerisindeymiş hissi yaratıyor...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Antrede boydan boya uzanan aynalı dolap, eve ayrı bir derinlik katmış.

Nerdeyse tüm duvarlar tablo ve antika objelerle süslenmiş durumda.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Hamdi Alkan, Türk Dili'nde basılmış tiyatro oyunlarının neredeyse yüzde 99'unu evinde tutuyor.

Sadece antre değil, evin her odasında tarihi objeler dikkat çekiyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Hamdi Alkan, 500 yıllık kitabın da bulunduğu koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Ünlü türkücü Florya'daki dubleks evinin kapılarını açtı!

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen programı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' ünlü isimlere konuk olmaya devam ediyor.

Evrim Akın, Türk halk müziğinin sevilen ismi Murat Kurşun'un Florya'daki dubleks dairesine konuk oldu.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Eğlenceli anların yaşandığı programda Kurşun ve eşi Evrim Akın'a yemek yaptı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Büyük bir evde oturan Kurşun Ailesi, konutlarında sadeliği tercih etmiş.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

 

 

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen ünlü türkücü, 'Evin her detayı eşimde. Ben sahne alıyorum, eşim ev ile ilgileniyor' dedi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Kahve tonlarının ağırlıklı olduğu mobilyaları, şık bej koltuklar tamamlamış...

Ev gezmesinde ünlü sanatçı Murat Kurşun’un dairesinde iki giyinme odasının olması ve sahne kıyafetlerinin ışıltısı gözlerden kaçmadı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Ünlü şarkıcının 600 takım elbise, 600 ayakkabı ve 300 gömlekten oluşan kıyafet odası büyük ilgi gördü.

Beykoz'da 5 katlı villa... Ferman Toprak evinin kapılarını açtı!

'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Ferman Toprak, Beykoz'da 8 yıl önce aldığı evinin kapılarını açtı. 

BAHÇEDE HAVUZ VE PALMİYE VAR!

Ferman Toprak, ailesiyle birlikte yaşadığı etrafı palmiyelerle çevrili lüks villaya 8 yıl önce taşındı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

5 katlı lüks villanın salonu klasik mobilyalarla dekore edilmiş. Eşyaların seçimi tamamıyla Hilal Toprak'ın zevkine göre seçilmiş.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Mutfak kısmında iki ayrı buz dolabı yer alıyor.

Evde profesyonel spor salonu da var ancak Ferman Toprak, bu odanın hiç kullanılmadığını söylüyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Hiçbir detayın unutulmadığı lüks villa da sauna da yerini almış durumda.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

'8 yılda havuza 8 kere girmedim' diyen Ferman Toprak, bahçeli evden sıkılan eşi için 3+1 ev kiralamış.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tuncay Şanlı ultra lüks villasının kapılarını açtı... Giyinme odasında jakuzi var!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi,Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı’nın muhteşem evine konuk oldu.

Sahaların efsane isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Beykoz'da 3 katlı bir villada yaşıyor.

Şanlı'nın kendi zevkini yansıtan ve hiçbir lüksün atlanmadığı evde gri, siyah ve turuncu renkler hakim.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tamamı modern tarzda döşenen villanın en dikkat çekici köşelerinden biri devasa salondaki bar...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yoğunluktan dolayı evde yemek yemediğini söyleyen Şanlı, 'Mutfağı hiç kullanmıyorum. Sadece içecek için giriyorum' diyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Şanlı'nın tüm kıyafet ve aksesuarlarının bulunduğu giyinme odasında jakuzi de yerini almış durumda...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tuncay Şanlı, sıcak yaz günleri için bahçeye bir de havuz yaptırmış.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Soğuk kış geceleri için ise camdan bir kış bahçesi hazırlanmış...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Sadece üç ay kalıyorlar... Yılmaz Vural ultra lüks yazlığının kapılarını açtı!

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” ünlü isimlere misafir olmaya devam ediyor.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” Alaçatı’da ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yazlığına konuk oldu.

Akın, Ege'nin göz bebeği İzmir-Alaçatı'da bulunan ultra lüks villayı Kanal D izleyicileri için gezdi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yıllardır yaz tatillerini ailesiyle Alaçatı'da geçiren Vural, okul sezonu açıldıktan sonra evinin kapısını kilitleyip başka şehirlerde yaşadığını belirtti.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yeşillikler içinde yer alan yazlık mimarisiyle dikkat çekiyor.

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen Vural, tercihlerinin rahat bir dizayndan yana olduğunu vurguladı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Büyük bir bahçe içinde yer alan ultra lüks villada ağırlıklı olarak beyaz ve krem tonları hakim.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Site içerisinde yer alan evin ortak havuzu var.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını açtı! 'Zorlukları var ama mutluyum'

Popçu Tuğba Özerk, Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı için açtı.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” sesi ve şarkılarıyla dikkat çeken Tuğba Özerk’in evine konuk oldu. Bebek’teki yalı dairesinde, muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını açan şarkıcı yaptığı değişimleri anlattı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Titizliğine dikkat çeken ve evini sirke ile temizlediğini söyleyen Özerk, oldukça büyük olan salonunu mavi, bej ve gold ağırlıklı renklerle tasarmış.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tuğba Özerk, müzik çalışmalarını da her bir köşesini zevkine göre döşediği evinde yürütüyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yalı dairesinde oturmanın zorlukları da olduğunu söyleyen Tuğba Özerk 'Evimde çok mutluyum' diyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Erman Toroğlu deniz manzaralı evinin kapılarını açtı... Terasta jakuzi ve saunası var!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” eski hakem ve usta futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun Bodrum’daki deniz manzaralı yazlığına misafir oldu.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

17 yıl önce Bodrum'da yazlık ev yaptıran Toroğlu, malikanesinin her detayıyla kendi ilgilendiğini söyledi, '5-6 ev yaptım sıfır... Yaptığım evlerde mimar kullanmam. Mimar kendi kafasına göre yapıyor, ben de kendi kafama göre yapıyorum.' dedi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım
Antikaya merakı olan eski hakem evinde 300 yıllık saat ve dolap olduğunu söyledi.

Dekorasyona önem veren Toroğlu yurtdışından getirttiği eşsiz parçalarla evini renklendirdiğini belirtti.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Büyük bir bahçe içine yapılan taş evin terasında jakuzi ve sauna var.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

YATAK ODASI GÜNDEM OLDU

Geçen yıl kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz’la evlenen spor yorumcusu Erman Toroğlu, evinin yatak odasını da açtı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evi dolaşan Evrim Akın, duvarları aynalarla dolu yatak odasına girince şaşırdı. 17 yıldır yaşadığı evin yatak odasına tavan aynası da koyduran Toroğlu, çekmecesinden çıkardığı metal çubukla da hırsızlara karşı önlem aldığını söyledi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Muhteşem villasının kapılarını açtı... Konser salonu, havuz, kış bahçesi...

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı ilgiyle izlenen programı ’’Evrim Akın İle Ev Gezmesi’’ birbirinden ünlü isimlerin evlerine sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” şarkıları kadar giyim tarzı ile de çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini’ye misafir oldu.

Mardini İstanbul'daki üç katlı villasının kapılarını Kanal D izleyicileri için açtı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücü, 'Sadelik ve mütevazilikten yanayım. Sekiz aydır aynı evdeyim' dedi.

Mardini'nin özel yaptırdığı villanın altında konser salonu var. Ünlü türkücü çalışmalarını burada gerçekleştiriyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut. Mardini burada dostlarını ağırlıyor.

Ünlü türkücünün muhteşem evinden göl manzarası da görülüyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

 Berdan Mardini, konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçirdiğini söyledi.

Ünlü türkücünün villasındaki düzen de dikkatlerden kaçmadı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evini kendi zevkine göre döşediğini söyleyen Berdan Mardini, evde halı kullanmayı tercih etmiyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin ilk konuğu ünlü şarkıcı Safiye Soyman oldu. Soyman, Bodrum'daki evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Yaz aylarını Bodrum Gündoğan'daki denize sıfır yazlığında geçiren Safiye Soyman evinin kapılarını Kanal D ekranlarına açtı.

Evrim Akın'ın sunduğu 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına konuk olan Soyman merak edilenlerini anlattı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

8 yıl önce aldığı Bodrum Gündoğan'daki 2+1 yazlık evini anlatan Soyman, 'Büyük evleri sevmiyorum, işi hiç bitmiyor. 2+1 ev çok iyi geliyor.' dedi.

Begonvillerle süslü bir bahçenin içinde yer alan evin açık mutfağı iki odası ve bir salonu var.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

İşlerden vakit buldukça evinde vakit geçirdiğini söyleyen Soyman, 'Evim denize sıfır ama girmeye fırsatım olmadı, bir iki kez anca girdim' dedi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evinde misafir ağırlamayı sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Misafirim çok oluyor, gelen giden eksik olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Oğlu Harun'u yaz aylarında Burdur'a gönderen Soyman, 'Oğlum yazın sıcaklar olunca Burdur'da yayla evine gidiyor, son bahara doğru Bodrum'a geri geliyor.' şeklinde konuştu.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Denize sıfır yazlığın bahçesinde mini bir mutfak yer alıyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Safiye Soyman, Evrim Akın'a yaptığı kek ve kısırdan ikram etti.

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!

Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

Çağla Şıkel her gün bu manzaraya uyanıyor... Yazlıkçılık kazanacak!

Yoğun geçen sezonun stresini çocuklarıyla tatilde atlatan Çağla Şıkel evinden bir video paylaştı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel bu kez kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaştı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkcılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Gün batımına doğru yemek yiyen ailenin masasında meze çeşitleri dikkat çekti.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla Alaçatı'daki evinde karşılamıştı. Aile bayramı da birlikte geçirmişti...

Tatiline tam gaz devam eden Şıkel çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evinde özel havuzu olan Şıkel'in balkonu taş kaplamayla süslü.
Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.

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Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

Bütün şehir ayaklarının altında... Pelin Karahan'dan ev paylaşımı

Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

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BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN

Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.

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Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

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Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ

Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor. 

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Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. 

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.

 

 

 

Beykoz'da 5 katlı villa... Ferman Toprak evinin kapılarını açtı!

'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Ferman Toprak, Beykoz'da 8 yıl önce aldığı evinin kapılarını açtı. 

BAHÇEDE HAVUZ VE PALMİYE VAR!

Ferman Toprak, ailesiyle birlikte yaşadığı etrafı palmiyelerle çevrili lüks villaya 8 yıl önce taşındı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

5 katlı lüks villanın salonu klasik mobilyalarla dekore edilmiş. Eşyaların seçimi tamamıyla Hilal Toprak'ın zevkine göre seçilmiş.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Mutfak kısmında iki ayrı buz dolabı yer alıyor.

Evde profesyonel spor salonu da var ancak Ferman Toprak, bu odanın hiç kullanılmadığını söylüyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Hiçbir detayın unutulmadığı lüks villa da sauna da yerini almış durumda.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

'8 yılda havuza 8 kere girmedim' diyen Ferman Toprak, bahçeli evden sıkılan eşi için 3+1 ev kiralamış.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Tuncay Şanlı ultra lüks villasının kapılarını açtı... Giyinme odasında jakuzi var!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi,Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı’nın muhteşem evine konuk oldu.

Sahaların efsane isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Beykoz'da 3 katlı bir villada yaşıyor.

Şanlı'nın kendi zevkini yansıtan ve hiçbir lüksün atlanmadığı evde gri, siyah ve turuncu renkler hakim.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tamamı modern tarzda döşenen villanın en dikkat çekici köşelerinden biri devasa salondaki bar...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yoğunluktan dolayı evde yemek yemediğini söyleyen Şanlı, 'Mutfağı hiç kullanmıyorum. Sadece içecek için giriyorum' diyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Şanlı'nın tüm kıyafet ve aksesuarlarının bulunduğu giyinme odasında jakuzi de yerini almış durumda...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tuncay Şanlı, sıcak yaz günleri için bahçeye bir de havuz yaptırmış.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Soğuk kış geceleri için ise camdan bir kış bahçesi hazırlanmış...

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Sadece üç ay kalıyorlar... Yılmaz Vural ultra lüks yazlığının kapılarını açtı!

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” ünlü isimlere misafir olmaya devam ediyor.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” Alaçatı’da ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yazlığına konuk oldu.

Akın, Ege'nin göz bebeği İzmir-Alaçatı'da bulunan ultra lüks villayı Kanal D izleyicileri için gezdi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yıllardır yaz tatillerini ailesiyle Alaçatı'da geçiren Vural, okul sezonu açıldıktan sonra evinin kapısını kilitleyip başka şehirlerde yaşadığını belirtti.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yeşillikler içinde yer alan yazlık mimarisiyle dikkat çekiyor.

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen Vural, tercihlerinin rahat bir dizayndan yana olduğunu vurguladı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Büyük bir bahçe içinde yer alan ultra lüks villada ağırlıklı olarak beyaz ve krem tonları hakim.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Site içerisinde yer alan evin ortak havuzu var.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını açtı! 'Zorlukları var ama mutluyum'

Popçu Tuğba Özerk, Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı için açtı.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” sesi ve şarkılarıyla dikkat çeken Tuğba Özerk’in evine konuk oldu. Bebek’teki yalı dairesinde, muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını açan şarkıcı yaptığı değişimleri anlattı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Titizliğine dikkat çeken ve evini sirke ile temizlediğini söyleyen Özerk, oldukça büyük olan salonunu mavi, bej ve gold ağırlıklı renklerle tasarmış.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Tuğba Özerk, müzik çalışmalarını da her bir köşesini zevkine göre döşediği evinde yürütüyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Yalı dairesinde oturmanın zorlukları da olduğunu söyleyen Tuğba Özerk 'Evimde çok mutluyum' diyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Erman Toroğlu deniz manzaralı evinin kapılarını açtı... Terasta jakuzi ve saunası var!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” eski hakem ve usta futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun Bodrum’daki deniz manzaralı yazlığına misafir oldu.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

17 yıl önce Bodrum'da yazlık ev yaptıran Toroğlu, malikanesinin her detayıyla kendi ilgilendiğini söyledi, '5-6 ev yaptım sıfır... Yaptığım evlerde mimar kullanmam. Mimar kendi kafasına göre yapıyor, ben de kendi kafama göre yapıyorum.' dedi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım
Antikaya merakı olan eski hakem evinde 300 yıllık saat ve dolap olduğunu söyledi.

Dekorasyona önem veren Toroğlu yurtdışından getirttiği eşsiz parçalarla evini renklendirdiğini belirtti.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Büyük bir bahçe içine yapılan taş evin terasında jakuzi ve sauna var.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

YATAK ODASI GÜNDEM OLDU

Geçen yıl kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz’la evlenen spor yorumcusu Erman Toroğlu, evinin yatak odasını da açtı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evi dolaşan Evrim Akın, duvarları aynalarla dolu yatak odasına girince şaşırdı. 17 yıldır yaşadığı evin yatak odasına tavan aynası da koyduran Toroğlu, çekmecesinden çıkardığı metal çubukla da hırsızlara karşı önlem aldığını söyledi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Muhteşem villasının kapılarını açtı... Konser salonu, havuz, kış bahçesi...

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı ilgiyle izlenen programı ’’Evrim Akın İle Ev Gezmesi’’ birbirinden ünlü isimlerin evlerine sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” şarkıları kadar giyim tarzı ile de çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini’ye misafir oldu.

Mardini İstanbul'daki üç katlı villasının kapılarını Kanal D izleyicileri için açtı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücü, 'Sadelik ve mütevazilikten yanayım. Sekiz aydır aynı evdeyim' dedi.

Mardini'nin özel yaptırdığı villanın altında konser salonu var. Ünlü türkücü çalışmalarını burada gerçekleştiriyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut. Mardini burada dostlarını ağırlıyor.

Ünlü türkücünün muhteşem evinden göl manzarası da görülüyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

 Berdan Mardini, konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçirdiğini söyledi.

Ünlü türkücünün villasındaki düzen de dikkatlerden kaçmadı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evini kendi zevkine göre döşediğini söyleyen Berdan Mardini, evde halı kullanmayı tercih etmiyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin ilk konuğu ünlü şarkıcı Safiye Soyman oldu. Soyman, Bodrum'daki evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Yaz aylarını Bodrum Gündoğan'daki denize sıfır yazlığında geçiren Safiye Soyman evinin kapılarını Kanal D ekranlarına açtı.

Evrim Akın'ın sunduğu 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına konuk olan Soyman merak edilenlerini anlattı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

8 yıl önce aldığı Bodrum Gündoğan'daki 2+1 yazlık evini anlatan Soyman, 'Büyük evleri sevmiyorum, işi hiç bitmiyor. 2+1 ev çok iyi geliyor.' dedi.

Begonvillerle süslü bir bahçenin içinde yer alan evin açık mutfağı iki odası ve bir salonu var.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

İşlerden vakit buldukça evinde vakit geçirdiğini söyleyen Soyman, 'Evim denize sıfır ama girmeye fırsatım olmadı, bir iki kez anca girdim' dedi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evinde misafir ağırlamayı sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Misafirim çok oluyor, gelen giden eksik olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Oğlu Harun'u yaz aylarında Burdur'a gönderen Soyman, 'Oğlum yazın sıcaklar olunca Burdur'da yayla evine gidiyor, son bahara doğru Bodrum'a geri geliyor.' şeklinde konuştu.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Denize sıfır yazlığın bahçesinde mini bir mutfak yer alıyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Safiye Soyman, Evrim Akın'a yaptığı kek ve kısırdan ikram etti.

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!

Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

Çağla Şıkel her gün bu manzaraya uyanıyor... Yazlıkçılık kazanacak!

Yoğun geçen sezonun stresini çocuklarıyla tatilde atlatan Çağla Şıkel evinden bir video paylaştı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel bu kez kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaştı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkcılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Gün batımına doğru yemek yiyen ailenin masasında meze çeşitleri dikkat çekti.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla Alaçatı'daki evinde karşılamıştı. Aile bayramı da birlikte geçirmişti...

Tatiline tam gaz devam eden Şıkel çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Evinde özel havuzu olan Şıkel'in balkonu taş kaplamayla süslü.
Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

Bütün şehir ayaklarının altında... Pelin Karahan'dan ev paylaşımı

Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN

Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ

Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor. 

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım


Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor. 

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.

Usta oyuncunun Leventteki mütevazı hayatı... O diziden kazandığım parayla burayı aldım

Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.

 

 

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#Erhan Yazıcıoğlu#Evrim Akın İle Ev Gezmesi#Levent

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