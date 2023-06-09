Usta oyuncudan öğrencilere jest

Haberin Devamı

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nin (TEVİTÖL) Drama Kulübü öğrencileri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için seçtikleri “Kibarlık Budalası” oyununu 6 Haziran’da sahneledi.

Akademik kadronun ve velilerin katılımıyla gerçekleşen akşamın sürprizi ise Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen oldu.

Molière’in bu ölümsüz eserini 12 yıl aralıksız sahneleyen Haldun Dormen de oyunu izlemeye gelerek öğrencilere unutamayacakları bir an yaşattı.

Öğrenciler “Kibarlık Budalası” oyununu sahneledi.

Yıl boyunca hazırlandıkları gösteriyi usta tiyatrocunun önünde sahneleme heyecanını yaşayan öğrenciler, oyun sonunda Haldun Dormen ile sohbet etmeyi ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.