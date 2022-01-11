Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

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BVS Group Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız, önceki akşam Kuruçeşme’deki Mandarin Oriental İstanbul’da nişanlısı Tuğçe Kara ile evlendi. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği düğünde konukları, BVS Group Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız karşıladı.

İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende, çiftin nikah şahitliğini, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan , Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış ve Tuncay Özilhan yaptı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikah sonrasında çift, evlilik cüzdanını Ajda Pekkan’ın elinden aldı. Bayram Yıldız Vakko tasarımı bir damatlık giyerken, Tuğçe Kara’nın gelinliği Elie Saab imzalıydı.Düğüne gönderilen çiçeklerle otelin önü çiçek bahçesine dönerken, gecede Ebru Gündeş ve Cenk Eren sahneye çıktı.