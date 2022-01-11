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Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

#Bayram Yıldız#Tuğçe Kara#Ajda Pekkan
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi
Sayit DURMAZ

İş dünyasının ünlü ismi Bayram Yıldız, Mandarin Oriental İstanbul’da yapılan bir düğünle nişanlısı Tuğçe Kara ile evlendi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende çift, evlilik cüzdanlarını Ajda Pekkan’ın elinden aldı.

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BVS Group Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız, önceki akşam Kuruçeşme’deki Mandarin Oriental İstanbul’da nişanlısı Tuğçe Kara ile evlendi. Davetlilerin şıklık yarışına girdiği düğünde konukları, BVS Group Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız karşıladı.

Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi


İş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende, çiftin nikah şahitliğini, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış ve Tuncay Özilhan yaptı.

Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi


Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikah sonrasında çift, evlilik cüzdanını Ajda Pekkan’ın elinden aldı. Bayram Yıldız Vakko tasarımı bir damatlık giyerken, Tuğçe Kara’nın gelinliği Elie Saab imzalıydı.

Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Düğüne gönderilen çiçeklerle otelin önü çiçek bahçesine dönerken, gecede Ebru Gündeş ve Cenk Eren sahneye çıktı. 
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Tuncay-Emine Özilhan / Yasemin-İzzet Özilhan

Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Aslı-Kaan Cüreklibatur
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Fatih Ürek
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Burçin-Vahit Yıldız
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Yüksel-İnci Mermer
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Eylem Eraydın - Kubat
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Berrin-Mustafa Süzer
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Selin Ciğerci - Gökhan Çıra
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Febyo Taşel - Funda Arar
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Coşkun Sabah
Ünlüleri buluşturan düğün: Bayram Yıldız ile Tuğçe Kara evlendi

Polat Yağcı


 

 

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#Bayram Yıldız#Tuğçe Kara#Ajda Pekkan

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