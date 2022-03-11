Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz!

Buse Varol ile Alişan evliliklerinde yaşadıkları zor günleri geride bıraktılar... İkili kar yağışını kahve keyfi yaparak izledi...
Eşi Eser Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete ile Göktürk'te yaşayan Berfu Yenenler çektiği fotoğrafı 'Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz' notu ile paylaştı.
CEYDA KASABALI
Oyunculuğun yanı sıra sosyal medya fenomenliğinde de emin adımlarla ilerleyen Ceyda Kasabalı '87 kışı olacak' haberlerini ti'ye aldı.
Geçtiğimiz ekim ayında İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, evinden çektiği fotoğrafı yayınladı.
Rüzgar Erkoçlar'ın eşi Tuğba Erkoçlar, evlerinin terasında biriken karı gösterdi...
Program çekimi için sabah erken saatlerde yollara düşen Ebru Akel'den kar paylaşımı...