Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz!

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ALİŞAN

Buse Varol ile Alişan evliliklerinde yaşadıkları zor günleri geride bıraktılar... İkili kar yağışını kahve keyfi yaparak izledi...

BERFU YENENLER

Eşi Eser Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete ile Göktürk'te yaşayan Berfu Yenenler çektiği fotoğrafı 'Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz' notu ile paylaştı.





CEYDA KASABALI

Oyunculuğun yanı sıra sosyal medya fenomenliğinde de emin adımlarla ilerleyen Ceyda Kasabalı '87 kışı olacak' haberlerini ti'ye aldı.





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Sezin Erbil, kar yağışını pencerenden izleyen kızı Elisa'nın heyecanını paylaştı.Survivor yarışmacısı Berkan'ın sevgilisi olarak ünlenen Lale Onuk, evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.Bir kar paylaşımı da oyuncu Tuğçe Özbudak'tan geldi...

Geçtiğimiz ekim ayında İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, evinden çektiği fotoğrafı yayınladı.





Rüzgar Erkoçlar'ın eşi Tuğba Erkoçlar, evlerinin terasında biriken karı gösterdi...





Program çekimi için sabah erken saatlerde yollara düşen Ebru Akel'den kar paylaşımı...





Sabaha karşı başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'yı şaşırttı...