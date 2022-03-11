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Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz!

#Ünlülerden Kar Manzaraları#Alişan#Berfu Yenenler
Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı başladı, İstanbul beyaz büründü... Mart ayında yağan karın keyfini çıkaran ünlü isimler, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştılar...

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ALİŞAN

Buse Varol ile Alişan evliliklerinde yaşadıkları zor günleri geride bıraktılar... İkili kar yağışını kahve keyfi yaparak izledi...

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz

BERFU YENENLER

Eşi Eser Yenenler, oğulları Kuzey ve Mete ile Göktürk'te yaşayan Berfu Yenenler çektiği fotoğrafı 'Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz' notu ile paylaştı. 

 

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz

CEYDA KASABALI

Oyunculuğun yanı sıra sosyal medya fenomenliğinde de emin adımlarla ilerleyen Ceyda Kasabalı '87 kışı olacak' haberlerini ti'ye aldı.

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz


SEZİN ERBİL

Sezin Erbil, kar yağışını pencerenden izleyen kızı Elisa'nın heyecanını paylaştı.

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz


LALE ONUK

Survivor yarışmacısı Berkan'ın sevgilisi olarak ünlenen Lale Onuk, evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz


TUĞÇE BUDAK

Bir kar paylaşımı da oyuncu Tuğçe Özbudak'tan geldi...

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz


YASEMİN ŞEFKATLİ

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Geçtiğimiz ekim ayında İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, evinden çektiği fotoğrafı yayınladı.


Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz


TUĞBA ERKOÇLAR

Rüzgar Erkoçlar'ın eşi Tuğba Erkoçlar, evlerinin terasında biriken karı gösterdi...

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz


EBRU AKEL

Program çekimi için sabah erken saatlerde yollara düşen Ebru Akel'den kar paylaşımı...

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz


DERYA BALTA

Sabaha karşı başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'yı şaşırttı...

Ünlülerden kar manzaraları... Berfu Yenenler: Evde mahsur kaldığımız günlerdeyiz

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