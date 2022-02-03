ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± annesinin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddeti ilk kez anlattÄ±: Ãœvey babam annemi kanepeye itmiÅŸti ve...

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Ä°LK KEZ ANLATTI

Ã–yle ki kocasÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddet nedeniyle bedeninde oluÅŸan morluklarÄ± ve bereleri gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermekten Ã§ekinmedi. Bazen katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programlarda kolundaki bereleri gizlemeyecek kÄ±yafetler giydi, bazen de dayak yediÄŸi iÃ§in kan iÃ§inde kalan yÃ¼zÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Bununla da kalmayÄ±p aile iÃ§i ÅŸiddet konusunda bir aktiviste dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddete tanÄ±k olan kÄ±zÄ± da bu konu hakkÄ±nda ilk kez konuÅŸtu.

KAPALI KAPILAR ARDINDA KABUSU YAÅžADI

Bir dÃ¶nem mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda fÄ±rtÄ±nalar estiren Spice Girls (Baharat KÄ±zlar) grubunun Ã¼yelerinden biriydi Melanie Brown ya da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla Mel B. Kariyerinde baÅŸarÄ±lar ardÄ± ardÄ±na gelirken Ã¶zel hayatÄ±nda ise "kabus" diye tanÄ±mlamanÄ±n bile hafif kalacaÄŸÄ± bir hayat yaÅŸÄ±yordu. 46 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± kocasÄ± Stephen Belafonte'den sÃ¼rekli ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼yordu. BaÅŸlarda bunu gizledi ama sonra bunun kendisine hiÃ§bir yarar saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edip tam tersi bir yÃ¶ntem izlemeye baÅŸladÄ±.

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ÅžÄ°DDETÄ°N Ä°ZLERÄ°NÄ° SAKLAMADI

Kan iÃ§indeki yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de Belafonte'den gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddet nedeniyle moraran kollarÄ±nÄ± da saklamadÄ±. Mel B. ilerleyen zaman iÃ§inde Ã¶nce eÅŸinden boÅŸandÄ±, sonra da aile iÃ§i ÅŸiddet konusunda bir aktivist oldu. Hatta bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da geÃ§en ay Ä°ngiltere'nin en Ã¶nemli ve saygÄ±n niÅŸanlarÄ±ndan biriyle Ã¶dÃ¼llendirildi.

TANIK OLDUKLARINI ANLATTI

Mel B'nin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddet sadece Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± zindana Ã§evirmekle kalmadÄ±, Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun da travma yaÅŸamasÄ±na neden oldu. Mel B'nin, 1998 ile 2000 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± Jimmy Gulzar'dan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Phoenix Chi, bu konuda ilk kez konuÅŸtu. Åžu anda 22 yaÅŸÄ±nda olan genÃ§ kÄ±z, annesi, Ã¼vey babasÄ±ndan ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼rken neler hissettiÄŸini anlattÄ±. The Sun'a konuÅŸan Phoenix Gulzar, henÃ¼z ilk genÃ§liÄŸine adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k annesi ile Ã¼vey babasÄ±nÄ±n, evin bodrumunda yer alan yatak odasÄ±ndan iki kat yukarÄ±da kavga ettiklerini ve bÃ¼tÃ¼n sesleri duyduÄŸunu anlattÄ±. GenÃ§ kÄ±z bir gece olup bitenleri ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

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Â 'YAPABÄ°LECEÄžÄ°M BÄ°R ÅžEY YOKTU'

"Annemin iyi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek iÃ§in odamdan Ã§Ä±ktÄ±m ve merdivenlerden yukarÄ± baktÄ±m. Sonra bodrum katÄ±ndaki yatak odama dÃ¶ndÃ¼m. Fakat birkaÃ§ dakika sonra daha fazla Ã§Ä±ÄŸlÄ±k ve baÄŸÄ±rmalar duydum. Annem "yeter, Ã§Ä±k dÄ±ÅŸarÄ±" diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Sonra bazÄ± gÃ¼mbÃ¼rtÃ¼ler duydum. YukarÄ± Ã§Ä±ktÄ±k ve Stephen'Ä±n (Ã¼vey babasÄ±) pantolonunu Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve annemi de kanepeye doÄŸru ittiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m. Donup kaldÄ±m ama yapabileceÄŸim bir ÅŸey yoktu." GenÃ§ kÄ±z, tanÄ±k olduÄŸu olayÄ±n ardÄ±ndan ertesi gÃ¼n okula gideceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼p uyumaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

'KIZIMIN NELER GÃ–RDÃœÄžÃœNÃœ BÄ°LMEK BENÄ° Ã–LDÃœRÃœYORDU'

Annesi Mel B'nin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddete birÃ§ok kez tanÄ±k olduÄŸunu anlatan Phoenix Gulzar, o dÃ¶nemde Ã§ok genÃ§, Ã§ok korkmuÅŸ ve Ã§aresiz" olduÄŸunu anlattÄ±. YaÅŸÄ± da kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu iÃ§in nereden ve nasÄ±l yardÄ±m almazÄ± gerektiÄŸini bilemediÄŸini sÃ¶yledi Gulzar. GenÃ§ kÄ±zÄ±n annesi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mel B, kÄ±zÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± bu olayÄ± net olarak hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Fakat sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "KÄ±zÄ±mÄ±n neler gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilmek beni Ã¶ldÃ¼rÃ¼yordu.

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KENDÄ° KAZANDIÄžI PARAYI BÄ°LE KULLANAMIYORDU

Mel B de geÃ§miÅŸte 10 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Stephen Belafonte'den fiziksel, duygusal hatta finansal ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamadÄ±. 2007 ile 2017 arasÄ±nda Belafonte ile evli kalan Mel B, e eski eÅŸinin kendisini finansal olarak da taciz ettiÄŸini anlattÄ±. Onun koyduÄŸu yasaklar nedeniyle kendi kazandÄ±ÄŸÄ± paraya bile ulaÅŸÄ±p istediÄŸi gibi kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

'KORKUDAN FELÃ‡ GEÃ‡Ä°RÄ°YORDUM'

ÅžarkÄ±cÄ±, daha Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, Belafonte ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± "Korkudan felÃ§ geÃ§iriyordum" sÃ¶zleriyle anlattÄ± Mel B. Ondan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra bile gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddetin etkisinden Ã§ok uzun sÃ¼re kurtulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti: "Kabuslardan titreyerek uyanÄ±yordum. Kendimin ve kÄ±zlarÄ±mÄ±n gÃ¼vende olduÄŸunu hissedinceye kadar nefes bile alamÄ±yordum. Bu, bana ÅŸiddet uygulayan kocamÄ± terk ettikten sonra bile yÄ±llarca devam etti. Ama, bÃ¶ylesine taciz dolu bir iliÅŸkiden sonra bÃ¶yle oluyor."

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ÅžarkÄ±cÄ±, bu kötü deneyimin izlerinden kurtulmak için çok çaba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama bunun da öyle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "AnÄ±larÄ± kazÄ±mak ve duygusal hasarÄ± onarmak zor."

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Ã‡ALIÅžMALARI SES GETÄ°RÄ°YOR

DÃ¼nya Ã¼zerinde sosyo ekonomik durumu, milliyeti, yaÅŸÄ± ne olursa olsun milyonlarca kadÄ±nÄ±n ortak sorunu olan aile iÃ§i ÅŸiddet konusunda Ã¶nde gelen aktivistlerden biri artÄ±k Mel B. YeryÃ¼zÃ¼nde milyonlarca kadÄ±nÄ± ilgilendiren bu konuya dikkat Ã§ekmek, etkilenenlere yardÄ±m elini uzatmak iÃ§in kullanÄ±yor. Eski eÅŸi Stephen Belafonte'den ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saklamayan Mel B. hemcinslerini aile iÃ§i ÅŸiddetten korumak ve bundan etkilenen kadÄ±nlara yardÄ±m elini uzatmak iÃ§in kurulan Women's Aid adlÄ± bir vakÄ±fla ortak ve ses getiren Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

BABASININ MEZARINI ZÄ°YARET ETTÄ°

Bu konudaki aktif Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle geÃ§en ay Britanya'nÄ±n en saygÄ±n Ã¶dÃ¼llerinden biri olan Britanya Ä°mparatorluk NiÅŸanÄ±'na deÄŸer gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Onur Listesi'ne girmeye hak kazanan Mel B, mutluluÄŸunu da artÄ±k hayatta olmayan ama son nefesine kadar kÄ±zÄ±na kendisine ÅŸiddet uygulayan Belafonte'den ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in cesaret veren babasÄ±nÄ±n mezarÄ±na giderek kutladÄ±. Mel B. 2017 yÄ±lÄ±nda, 63 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden babasÄ± Martin Brown'un mezarÄ±nÄ± ziyaret ederken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± da sosyal medya sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

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Mel B'nin aile içi ÅŸiddete yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle deÄŸer görüldüÄŸü Britanya Ä°mparatorluk NiÅŸanÄ±, ülkenin en saygÄ±n ödüllerinden biri. Bu yÄ±l bu niÅŸana deÄŸer görülüp Onur Listesi'ne adÄ±nÄ± yazdÄ±ranlar arasÄ±nda Mel B'nin yanÄ± sÄ±ra oyuncu Vanessa Redgrave, komedyen Adam Hills, sunucu ve dansçÄ± Ashley Banjo da bulunuyor. Ä°lk olarak 4 Haziran 1917 yÄ±lÄ±nda Kral 5. George tarafÄ±ndan verilen niÅŸanÄ±n sivil ve askeri olarak beÅŸ sÄ±nÄ±fÄ± bulunuyor. Bunlar arasÄ±nda ilk iki rütbede yer alan Büyük Haç Åžövalye ve Komutan Åžövalye niÅŸanlarÄ±na deÄŸer görülen kiÅŸiler aynÄ± zamanda "Sir" (erkekler için) ve "Damme" (bayanlar için) unvanlarÄ± da alÄ±yor.

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Mel B, fotoÄŸrafÄ±n Ã§ekildiÄŸi anda babasÄ±na Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸini belirterek " Babam Ã¶lÃ¼m dÃ¶ÅŸeÄŸindeyken ona, sÃ¼rekli taciz edildiÄŸim bu evliliÄŸi bitireceÄŸime dair sÃ¶z verdim. Babam bana o gÃ¼cÃ¼ verdi" diye yazdÄ±. Mel B, babasÄ± hayatta olsaydÄ±, kendisiyle gurur duyacaÄŸÄ±nÄ± da paylaÅŸÄ±mÄ±na ekledi. Eski Spice Girls Ã¼yesi bu konudaki Ã§abalarÄ±na devam edeceÄŸini belirterek mesajÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±. Mel B., babasÄ±nÄ± kaybettiÄŸini de onun ellerini tuttuÄŸu bu fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸarak duyurmuÅŸtu.

'BOÅžANMA GÃœCÃœNÃœ BANA BABAM VERDÄ°'

BabasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n kendisini ne kadar Ã§ok etkilediÄŸini sÄ±k sÄ±k ifade eden Mel B, evli kaldÄ±klarÄ± 10 yÄ±l boyunca kendisine ÅŸiddet uygulayan kocasÄ± Stephen Belafonte'den boÅŸanmak iÃ§in gereken gÃ¼cÃ¼ kendisine babasÄ±nÄ±n verdiÄŸini de hatÄ±rlatÄ±yor. Mel B, yaÅŸam tecrÃ¼belerini kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Brutally Honest adlÄ± kitabÄ±nda o dÃ¶nemi ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: " BabamÄ±n cenaze tÃ¶renine gitmedim. Kendime bir ev ve bir de boÅŸanma avukatÄ± buldum."

BAÅžINA GELENLERÄ° KAMUOYUNDAN GÄ°ZLEMEMÄ°ÅžTÄ°

Mel B ile Harry Belafonte'nin boÅŸanmasÄ±, 2017 yÄ±lÄ±nda uzun sÃ¼re dÃ¼nya kamuoyunun gÃ¼ndeminde kalmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, evliliÄŸi sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddetin bedeninde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izleri hiÃ§bir zaman saklamadÄ±. Mel B., Belafonte'nin boÄŸazÄ±nÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dudaÄŸÄ±nÄ± patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kimi zaman katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TV programÄ± ve etkinliklerde Belafonte tarafÄ±ndan uygulanan ÅŸiddet sonucu oluÅŸan morluklarÄ± ve bereleri, kÄ±yafetlerinin altÄ±na saklama gereÄŸi bile duymadÄ±.

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Melanie Brown ilk evliliÄŸini 1998 ile 2000 arasÄ±nda Jimmy Gulzar ile yaptÄ±. Bu evlilikten Phoenix adÄ±nda kÄ±zÄ± dünyaya geldi. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n, 2007 ile 207 arasÄ±nda evli kaldÄ±ÄŸÄ± ve kendisine sürekli ÅŸiddet uygulayan eski eÅŸi Stephen Belafonte'den Madison adÄ±nda bir çocuÄŸu dünyaya geldi. Melanie Brown'Ä±n ünlü oyuncu Eddie Murphy ile beraberliÄŸinden de Angel Iris adÄ±nda 14 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.

Melania Brown'Ä±n adÄ±nÄ± duyurduÄŸu Spice Girls ( Baharat KÄ±zlar ) mÃ¼zik grubu, 1994 yÄ±lÄ±nda kuruldu. Grupta Brown'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Mel C (Melanie Chisholm, Baby Spice (Bebek Baharat) Emma Bunton, Ginger Spice (KÄ±zÄ±l Baharat), Geri Halliwell ve Posh Spice (Sosyetik Baharat) Victoria Beckham yer alÄ±yordu. Bir dÃ¶nem mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda fÄ±rtÄ±na gibi esen grup 2000 yÄ±lÄ±nda daÄŸÄ±ldÄ±. Sonra 2007 ile 2008 arasÄ±nda kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§in tekrar bir araya geldiler. 2012 yÄ±lÄ±nda yine bir buluÅŸma oldu. Fakat grup aktif birlikteliÄŸini daha sonra sÃ¼rdÃ¼rmedi. Ãœyelerinin her biri kendilerine baÅŸka yollar Ã§izdi.

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