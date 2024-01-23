ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±nÄ±n oÄŸlu gÃ¶rkemli bir tÃ¶renle evlenmiÅŸti... Evet dediÄŸim gÃ¼n yeniden doÄŸdum...

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ÃœnlÃ¼ oyuncu Perihan SavaÅŸ'Ä±n YÄ±lmaz Zafer ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu SavaÅŸ, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l ocak ayÄ±nda Melis Ketenci ile nikah masasÄ±na oturdu.

BeÅŸiktaÅŸ'taki bir otelde gerÃ§ekleÅŸen dÃ¼ÄŸÃ¼ne birbirince Ã¼nlÃ¼ isimle katÄ±ldÄ±.

SavaÅŸ Zafer, evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla kutladÄ±:

"BugÃ¼n birinci yaÅŸÄ±mÄ± kutluyorum aslÄ±nda Ã§Ã¼nkÃ¼ geÃ§en sene 'evet' dediÄŸim gÃ¼nden itibaren seninle yeniden doÄŸmuÅŸ oldum. Nice gÃ¼zel senelerimize, omuz omuza fÄ±stÄ±ÄŸÄ±m"

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ÃœNLÃœLERÄ°N NÄ°KAH FOTOÄžRAFLARI

Ä°ÅŸte yÄ±ldÄ±zlarÄ±n evet dediÄŸi 'o anlar' ve anÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtiren fotoÄŸraflar...

Ã‡OOOK Ã–ZLEDÄ°M

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Perihan SavaÅŸ, 1995 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden eÅŸi YÄ±lmaz Zafer ile nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

SavaÅŸ, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "1 Haziran 1987 hayatÄ±mÄ±za imza attÄ±k...Ã‡ooook oÌˆzledim adamÄ±m" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

'BUGÃœN 54. EVLÄ°LÄ°K YIL DÃ–NÃœMÃœMÃœZ'

ÅžarkÄ±cÄ± Fedon Kalyoncu, 1970 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturduÄŸu eÅŸi Eda Kalyoncu ile evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± nikah fotoÄŸrafÄ±yla kutladÄ±.Â

Fedon Kalyoncu siyah beyaz karenin altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"BugÃ¼n eÅŸimle 54.evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼mÃ¼z, birlikte saÄŸlÄ±klÄ± daha nice senelere"

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48 YIL Ã–NCE...

EkranlarÄ±n aranan isimlerinden HÃ¼lya Darcan, 1974 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Tanju Korel ile nikah masasÄ±na oturdu. Ã‡iftin bu evlilikten Zeynep ve BergÃ¼zar adÄ±nda iki kÄ±zÄ± oldu.Â Tanju Korel 2005 yÄ±lÄ±nda uzun sÃ¼re mÃ¼cadele ettiÄŸi akciÄŸer kanserine yenilerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.

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Darcan, evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kaybettiÄŸi eÅŸi ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak kutladÄ±.Â

ÃœnlÃ¼ oyuncu nikah gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen karenin altÄ±naÂ '48. yÄ±l... Tek baktÄ±ÄŸÄ±m gÃ¶z, tek tuttuÄŸum el!' notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

47 YILLIK MUTLULUK

BelkÄ±s Akkale eÅŸi ile 47. evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla kutladÄ±. BelkÄ±s Akkale ile Sami DoÄŸan YÄ±lmaztÃ¼rk 1976 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

'ARALIK 1993'

ÅžarkÄ±cÄ± Elif KarlÄ±, 2 Ã§ocuÄŸunun babasÄ± eÅŸi Cengiz KarlÄ± ile nikah gÃ¼nÃ¼ Ã§ekilen fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

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Elif KarlÄ±, fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "AralÄ±k 1993" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼... KarlÄ±'nÄ±n eÅŸi 2023 Ocak ayÄ±nda tutuklu bulunduÄŸu cezaevinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Â 'BEN HALA BU ANDAYIM'



Oyuncu AyÅŸecan Tatari, 2017 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.

Edip Tepeli fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "YÄ±llar geÃ§iyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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YIL 2006

YÃ¶netmen Kemal BaÅŸbuÄŸ, eÅŸi ile YeÅŸeren BaÅŸbuÄŸ ile nikah fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

BaÅŸbuÄŸ, bu fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "YÄ±l 2006... iyi gÃ¼nde ve kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nde beraberliÄŸimizin 14. YÄ±lÄ±nÄ± da oÄŸlumuzla birlikte tamamladÄ±k. Daha nice mutlu yÄ±llar bizim olsun KarÄ±cÄ±m seni ve oÄŸlumu Ã§ok seviyorum" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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Ã‡AÄžLA ÅžIKEL - EMRE ALTUÄž

YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±l iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki yaÅŸayan manken Ã‡aÄŸla Åžikel ile aktÃ¶r ve ÅŸarkÄ±cÄ± Emre AltuÄŸ, Sortieâ€™de dÃ¼nya evine girdi.

Ã‡ift, "hayatÄ±mÄ±zÄ±n en Ã¶zel anÄ±ydÄ±" dedikleri nikah tÃ¶renini Ã§ekilen fotoÄŸrafla Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. Ã‡ift 7 yÄ±l sonra ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±.

ATA DEMÄ°RER - Ã–ZGE BORAK

Ata Demirer ile Ã–zge Borak bÃ¶yle evlenmiÅŸti. Ancak bu mutluluk mazide kaldÄ±.

BARIÅž MANÃ‡O - LALE MANÃ‡O

SanatÃ§Ä± BarÄ±ÅŸ ManÃ§o, yapÄ±mcÄ± Lale ManÃ§o ile nikah masasÄ±na oturdu.

HÃœLYA AVÅžAR - KAYA Ã‡Ä°LÄ°NGÄ°ROÄžLU

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HÃ¼lya AvÅŸar iÅŸadamÄ± Kaya Ã‡ilingiroÄŸlu ile 1997 yÄ±lÄ±nda Paris'te evlendi. Ã‡ift o anÄ± bÃ¶yle Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi.

Zehra isimli bir kÄ±zlarÄ± olan Ã‡ilingiroÄŸlu ve AvÅŸar, 2005 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

EROL EVGÄ°N - EMEL EVGÄ°N

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaÅŸÄ± Emel Evgin ile 28 Åžubat 1973â€™te evlendi.

Ä°kili tÃ¶ren Ã¶ncesi bÃ¶yle poz verdi.

GÃ–NÃœL YAZAR - FAHRETTÄ°N AKÃ‡INAR

GÃ¶nÃ¼l Yazar, iÅŸadamÄ± Fahrettin AkÃ§Ä±nar ile 1997 yÄ±lÄ±nda Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve AkÃ§Ä±nar atÄ±lan imzalarÄ±n ardÄ±ndan objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. GÃ¶nÃ¼l Yazar'Ä±n bu evliliÄŸi de boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±.

FATÄ°H TERÄ°M - FULYA TERÄ°M

Galatasaray teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim ilk ve tek evliliÄŸini Fulya Terim ile yaptÄ±.

Buse Terim, bir takipÃ§isinin kendisine gÃ¶nderdiÄŸi ve anne-babasÄ±nÄ±n nikah tÃ¶renine ait olan bu kareyi "Anne ve babamÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼n fotoÄŸrafÄ± inanmÄ±yorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

KÄ°BARÄ°YE - ALÄ° KÃœÃ‡ÃœKBALÃ‡IK

ÅžarkÄ±cÄ± Kibariye kendisinden 19 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ali KÃ¼Ã§Ã¼kbalÃ§Ä±k ile 1999 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturdu. Ä°ÅŸte o geceye ait bir fotoÄŸraf.

MEHMET ALÄ° ERBÄ°L - MUHSÄ°NE KAMÄ°LOÄžLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliÄŸini Muhsine KamiloÄŸlu ile yaptÄ± ve bu fotoÄŸraf nikahtan hemen Ã¶nce Ã§ekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLÄ°

ÃœnlÃ¼ assolist Muazzez AbacÄ±, 1998 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasÄ±na oturdu. Ã‡ift imza atmadan Ã¶nce bu pozu verdi.

NEBAHAT Ã‡EHRE - YILMAZ GÃœNEY

Oyuncu Nebahat Ã‡ehre kendisi gibi oyuncu olan YÄ±lmaz GÃ¼ney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasÄ±na oturdu. Bu fotoÄŸraf YÄ±lmaz GÃ¼ney'in nikah defterini imzaladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ekildi.

SAFÄ°YE SOYMAN - ZÄ°YA AKARÃ–Z

Safiye Soyman, Ziya AkarÃ¶z ile evlenirken henÃ¼z 13 yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

MEHMET ALÄ° ERBÄ°L - SEDEF ERBÄ°L

Mehmet Ali Erbil , 21 yaÅŸÄ±ndaki Bilkent Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencisi Sedef AltuntaÅŸ'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoÄŸrafla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bir yÄ±l evli kalan Ã§ift sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±.

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BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yÄ±lÄ±nda kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasÄ±na oturan Nazan Kesal, babasÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± harmandalÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.