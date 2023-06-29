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Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

Güncelleme Tarihi:

#Tuluğ Çizgen#Mustafa Ceceli#Şevval Sam
Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 09:34

Efsane dizi “Perihan Abla”nın ‘Meraklı Melahat’i Tuluğ Çizgen yıllar sonra görüntülendi.

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Emektar sanatçılarla buluşup fotoğraflarını yayınlayan Murad Salahlı, 75 yaşındaki Tuluğ Çizgen’le ilgili paylaşımına şöyle yazdı: “Bugün Türk sinemasına, tiyatrosuna ve televizyon dünyasına emek vermiş yılların aktrisi Tuluğ Çizgen’i ziyaret ettim. Hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. Güler yüzüyle misafir etti beni. Tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti.”

Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

MUTLULUĞUN SIRRI HANIMI DİNLEMEK

Mustafa Ceceli ve Selin İmer arife günü Bebek’teydi. Çift, “Bayramın ilk üç günü çalışacağımız için ailelerimizle bugün bayramlaştık” dedi.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

Ceceli, eşinin “Saçını sarı yaparsa eve almam” açıklaması hatırlatılınca kahkaha attı: “Mutlu evliliğin sırrı hanımını dinlemek!” (Sayit DURMAZ)

BİZ ÇOK GÜZELİZ

Azra Akın bayram tatili yolunda görüntülendi. Önceki gün Etiler’deki bir akaryakıt istasyonunda objektife yansıyan Akın, “Şehir dışına seyahate çıkıyoruz, onun için yakıt alacağız” dedi.

Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var


2002'de Dünya Güzeli seçilen Akın, günümüz oyuncularını güzel bulup bulmadığı sorulunca şu yanıtı verdi: “Biz çok güzeliz. Çok değerli oyuncularımız var. Hepsine başarılar diliyorum.” (Sayit DURMAZ)

NOTA BİLMEM, BENİMKİ GENETİK

Şevval Sam, “Az Önce Konuştum” programına konuk oldu. “Müzik hayatımda başrol oyuncusu” diyen sanatçı, bir de itirafta bulundu:

Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

"Müzikte birçok insandan daha az şey biliyor olabilirim. Nota bilmiyorum. Fakat bizde genetik bir aktarım var ki, sülale müzisyen.”

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AÇIKHAVA'DA SENFONİK KONSER

Selda Bağcan, sevenleriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda buluşmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

8 Temmuz Cumartesi gecesi Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserde Selda Bağcan’a Musa Göçmen Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

YASEMİN KADRODA

İbrahim Büyükak’ın yazıp yöneteceği aynı zamanda da başrolünde oynayacağı yeni filmi “Mutluyuz”un diğer başrol oyuncusu Yasemin Sakallıoğlu oldu.

Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

25 Film’in yapımcılığını üstleneceği filmin vizyon tarihi 29 Aralık 2023.

YENİ EVLİLER YEMEKTE

Oyuncu İlker Aksum ve eşi Dilay Aksum, önceki gün Rumeli Hisarı’nda görüntülendi.

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Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

19 Haziran’da evlenen çift, aile yakınlarıyla yemek yedi. Aksum, “Ailece buluştuk” dedi. (Behlül AYDIN)

DEPREMZEDELERE MORAL OLDULAR

Atakan Özkaya ile Asena Girişken, bayrama Hatay’da depremzede çocuklarla birlikte girdi. Oyuncu çift, Samandağ’ın Tavla,
Karaçay ve Koyunoğlu köylerindeki çocukları ziyaret etti.

Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

Arkadaşları Göksu Girişken ve Ömersan Yemişçioğlu’nun da eşlik ettiği iki sevgili, yanlarında götürdükleri oyuncakları ve kırtasiye malzemelerini çocuklara hediye etti. İkili, depremzede çocukların bayramı mutlu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler de yaparak onlara keyifli saatler yaşattı.

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EKRANA DÖNÜYOR

Devrim Özkan, Ay Yapım ile anlaşma yaptı. Oyuncu, “Üvey Hayat” adlı diziyle televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak.

Ünlü oyuncu yıllar sonra görüntülendi... Meraklı Melahat’in selamı var

Yeni rolü için şu sıralar formuna dikkat eden oyuncu proje öncesinde enerji toplamak için kısa bir tatil de yaptı.

 

 

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#Tuluğ Çizgen#Mustafa Ceceli#Şevval Sam

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