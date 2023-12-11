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Ünlü oyuncu oğluna kavuştu: Uykusuz gecelere hazır değilim!

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#Kaan Urgancıoğlu#İnrahim Çelikkol#Tadic
Ünlü oyuncu oğluna kavuştu: Uykusuz gecelere hazır değilim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 12:40

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Kaan Urgancıoğlu ile eşi Burcu Denizer’in bebeği önceki sabah normal doğumla dünyaya geldi.

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Kaan Urgancıoğlu, Maslak’taki hastanede gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Yeni baba olan oyuncu, hislerini şöyle dile getirdi:

“Annenin de Ardıç’ın da sağlık durumu çok iyi. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Gerilim filmi izliyormuş gibiydim. Ama mutlu sonlu. Sanırım Ardıç bana benziyor. Ama ben uykusuz gecelere hazır değilim açıkçası.” (Sayit DURMAZ)

Ünlü oyuncu oğluna kavuştu: Uykusuz gecelere hazır değilim

Ali’ye doğum günü

5 yıllık evliliklerini geçen yıllarda sonlandıran İbrahim Çelikkol ile Mihre Mutlu, oğulları Ali’nin doğum günü için bir araya geldi. Mutlu, partide çekilen karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu oğluna kavuştu: Uykusuz gecelere hazır değilim

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Klipte rol almış

Ata Demirer’in sektöre ilk girdiği hali ilgi çekti. Demirer’in, 90’lı yıllarda Grup Vitamin’in klibinde rol aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Demirer’in, Dr. Alban’ın ‘It’s My Life’ isimli şarkısından uyarlanan ‘İsmail’ isimli şarkının klibindeki dansı dikkat çekti.

Ünlü oyuncu oğluna kavuştu: Uykusuz gecelere hazır değilim

Can bir yaşında

Burcu Kara ve Fırat Parlak’ın ikinci oğulları Can bir yaşına bastı. Kara, oğluna yaptıkları doğum gününden anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Evimizin en miniği, hepimizin göz bebeği oldu minik Can. Sayende ne güzel bir gün geçirdik. Allah sana hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir ömür versin tatlı oğlum. Mutluluğumuzla mutlu olan siz sevenlerimiz. Her şey de sizin olsun.”

Ünlü oyuncu oğluna kavuştu: Uykusuz gecelere hazır değilim

Maç sonrası Sibel Can'ı izledi

Sibel Can önceki akşam Cahide Palazzo’da sahne aldı. Sanatçının konserinde sürpriz misafirleri de vardı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde top koşturan Sırbistan asıllı Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, müsabakanın ardından 3-1’lik galibiyeti Sibel Can’la kutladı.

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Maçta bir gol de atan Tadic, Can’ın şarkılarıyla eğlendi. Sibel can’ın Instagram’da paylaştığı fotoğrafta Tadic de görüldü.

Ünlü oyuncu oğluna kavuştu: Uykusuz gecelere hazır değilim

Ünlü futbolcunun yanı sıra Arzum Onan da dinleyiciler arasındaydı. Geceye özel hazırladığı repertuarı seslendiren Can, sahnede ayrıca saz sanatçısı İsmail Altunsaray’ı ağırladı.

Sanatçı, 31 Aralık konseri için hazırlık içinde olduğunu ve yeni yılı karşılarken dinleyicilerine, neşe sunacağını söyledi.

 

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#Kaan Urgancıoğlu#İnrahim Çelikkol#Tadic

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