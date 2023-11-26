Ünlü manken Sema Şimşek'in zor anları.. Bir anda yere kapaklandı!

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“If Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı”, ikinci gününde podyuma çıkan manken Sema Şimşek, giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere kapaklandı. Hemen ayağa kalkan Şimşek yürüyüşünü tamamladı.

31 yıldır podyumlarda olan ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını söyleyen Şimşek, kendisi için unutamayacağı kötü bir anı olduğunu dile getirdi.

Sema Şimşek'in yanı sıra defilede, Özge Ulusoy, Ivana Sert, Demet Şener gibi ünlü isimler de yer aldı. Defilenin sonunda dostları Şimşek'e alkışlarla moral verdi.

Şimşek, Burak Hakkı ile 2001 yılında nikah masasına oturmuş 2008'de doğum yapmış ve 2011 yılında boşanmıştı.

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Kaza bu 'geliyorum' demez. Ünlü isimler canlı yayında öyle anlar yaşanıyor ki, izleyenlerin kanı donuyor!

TUĞBA ÖZAY'IN BEYİN YAKAN MATEMATİK HESABI!

Güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay'ın matematik hesabı sosyal medyayı sallamıştı. Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay'ın “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” sözleri esprilere neden oldu.

Yarışmanın jürileri 'kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle Özay'ı uyarınca ünlü model 'herkese 1 lira dağıtırdım o zaman' dedi. Programda herkes kahkahaya boğulurken, Özay, sosyal medyanın diline düştü.

HAVALI YÜRÜYÜŞ YERDE SON BULDU

Bir dönem 'Doya Doya Moda' programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu çekim sırasında yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabında paylaştı. Podyumda havalı bir şekilde yürürken dengesini kaybeden Saraçoğlu neye uğradığını şaşırdı.

Dengesini toparlamaya çalışırken yüzüstü yere kapaklanan ünlü modacının yardımına arkadaşları koştu. Saraçoğlu, o anları 'Sonunda bir de gülüyorum' mesajıyla paylaştı.

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CANLI YAYINDA KAVGA



'Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler' isimli programa konuk olan Rapçi Fuat ile 'Boys Anılar' üyeleri arasında canlı yayında kavga çıktı. Rapçi Fuat şarkı söylerken sahneye atlayan Boys Anılar grubunun solisti, Fuat'a yumruk attı ve bir anda sahne karıştı ve canlı yayın kesildi. Verilen aranın ardından Boys Anılar grubu stüdyo dışına çıkartıldı.





TARKAN'IN ÇİŞ POLEMİĞİ

Tarkan, şöhretin ilk yıllarında bir canlı yayın sırasında kendisiyle röportaj yapmak isteyen Savaş Ay’ın yanından ‘Çişim geldi’ diyerek uzaklaşmıştı. Sonradan bu söz yüzünden Tarkan’ın başı çok ağrıdı, hatta müzik hayatına nokta koyup Almanya’ya yerleşeceğini açıkladı.

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UÇUYORUM DEDİ HAVALANAMADI

Ünlü sunucu Esra Ceyhan’ın programı oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü iddia eden Sadri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Ceyhan soğuk kanlılığını korurken, Yıldız stüdyodan dışarıya çıkartıldı.

'OĞLUNA DA...'

Sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil'in yaptığı Çarkıfelek programı da televizyonda yaşanan canlı yayın skandallarından nasibini aldı. İzleyenleri şoke eden olay Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada 'Oğluna da...' diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. Şok oldum 'anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...'

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KAFASINDA BARDAK KIRDI

"Benimle Evlenir misin?" programıyla adını duyuran Caner, katıldığı televizyon programına Tülin'in telefonla bağlanması üzerine cinnet getirdi. Bir anda kendisini kaybeden Caner, masada duran su bardağını kafasına vurarak parçaladı. O anlar Türk televizyon tarihine kazındı.

Sabah programına konuk olan Banu Alkan ve uzatmalı sevgilisi Murat Taşdemir arasında yaşanan olay TV dünyasının unutulmaz anları arasında yerini aldı. Taşdemir, kendisine yastıkla vuran Banu Alkan'a tokat attı. Bir anda soğuk rüzgarlar esen programda olay, sunucunun araya girmesiyle son buldu.

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Beyaz Show'a konuk olan şovmen Ata Demirer, canlı yayına telefonla bağlanan bir genç kızın "Kız arkadaşınız var mı" sorusunu yanıtlarken gaf yaptı. Genç kız, Demirer'e "Eğer yoksa" deyince, şovmen hemen atılıp "Verecen mi?" dedi ve stüdyoda buz gibi bir hava esti. Demirer, hatasını anladığında ise iş işten geçmişti.