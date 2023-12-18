Ünlü ismin 3 katlı 300 metrekarelik yaşam alanı... 'Misafirler gittikten sonra evimi sirkeli suyla siliyorum'

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Evrim Akın, ünlü oyuncu, sunucu, yazar ve bütünsel dönüşüm koçu Ayşe Tolga’nın 13 yaşındaki kızı Can ve 3 kedisiyle birlikte yaşadığı evine konuk oldu. Dingin enerjisi ve sade dekorasyonuyla ön plana çıkan 3 katlı müstakil villa görenleri hayran bıraktı.

Sunucu ve oyuncu Ayşe Tolga, Zekeriyaköy'deki 3 katlı, 300 metrekarelik müstakil evinin kapılarını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne açtı.

Yeşillikler içindeki lüks villanın giriş katıda büyük bir salon var. Evin neredeyse her yerinde gri, bej ve toprak tonları hakim.

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Duvarları süsleyen tablolar, dev bir kütüphane ve modern mobilyalar oturma odasının en dikkat çeken detayları...

Enerjinin gücüne inanan Ayşe Tolga'nın evinde çok sayıda renkli çakra taşları bulunuyor.

Kızı ve kedileriyle birlikte yaşayan oyuncu, misafir ağırlamaktan büyük keyif alıyor.

Tolga, 'Evin enerjisini temizlemek için misafirler evden gittikten sonra, sirkeli suyla evi silerim. Enerji nötr etmemiz gerek.' diyor.

Ayşe Tolga'nın kızı için özel olarak tasarlattığı odanın hemen yanında da anne-kızın giyinme odasını yer alıyor.

Ünlü oyuncu “Seksenler” dizisinde hayat verdiği 'Gülden' karakterinin kostümlerini de bu odada saklıyor.

Ayşe Tolga'nın vaktinin çoğunu geçirdiği mutfakta ise ahşabın şıklığı göze çarpıyor.

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HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Ünlü çift 30 kediyle boğaz manzaralı bu villada yaşıyor!

'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' birbirinden ünlü isimlere konuk olmaya devam ediyor.

Ömür Gedik, Beykoz’daki 4 katlı villasının kapılarını 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' programına açtı. Keyifli anların yaşandığı programda Gedik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beykoz'da 4 katlı, asansörlü villada hayat arkadaşı Ferhat Göçer ile birlikte yaşayan Gedik'in girişte bej ve siyah tonların hakim olduğu sade salonu dikkat çekiyor.

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Şık aksesuarlar, objeler ve fotoğraflar odanın bütünlüğünü tamamlıyor. Gedik’in 30 kedisiyle birlikte yaşadığı boğaz manzaralı villasında tüm detaylar hayvanlar için düşünülmüş.

HAÇİKO’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömür Gedik evinde sadece kedi beslemiyor. Bütün canlılar için mücadele veren Gedik, evindeki akvaryumun ilginç hikayesini de izleyenlerle paylaştı. Gedik, sazan balıklarını korumak için evine akvaryum kurduğunu ifade etti.

Bahçe manzaralı mutfak sade bir dekorasyona sahip. Gedik, günde bir öğün yemek yediğini bu yüzden mutfağa çok fazla girmediğini izleyicilerle paylaştı.

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Kediler için özel hazırlanmış boğaz manzaralı balkon, odalar arasında geçiş yapmaları için de bir tünel var.

Ömür Gedik’in köpeklerinden bahsetmesiyle programda duygusal anlar yaşayan Evrim Akın, 'Hayatımızın bir dönemini köpeklerimize göre şekillendirdik. Arabamızı evimizi onlara göre seçtik, güzel günlerdi' ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ile uzun yıllardır aşk yaşayan Gedik, özel hayatından da bahsetti. Eskiden hayat arkadaşının telefonunu karıştırdığını söyleyen Gedik, “Kimle mesajlaştığı, programının ne olduğunu merak ederim ve telefonuna bakarım. İlk yıllarımızda daha çok karıştırıyordum artık o kadar çok bakmıyorum” dedi.

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Sanat galerisi değil, dubleks daire... Ünlü çift burada yaşıyor!

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı oyuncu Hakan Bilgin ve eşi Çiğdem Bilgin'in evine konuk oldu.

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen Evrim Akın ile Ev Gezmesi ünlü isimlerin renkli ev hayatını ekrana getirmeye devam ediyor.

Birbirinden ünlü isimleri ziyaret eden Evrim Akın, usta oyuncu Hakan Bilgin ve müzisyen eşi Çiğdem Bilgin'in kapısını çaldı.

Ataşehir’de sanat galerisini andıran bir sitede oturan mutlu çift dubleks evlerini izleyicilerle paylaştı.

Uzun zamandır Anadolu yakasının en gözde ilçelerinden Ataşehir'de oturan ikili muhteşem evlerini büyük bir zevkle döşemiş.

Ağırlıklı olarak Çiğdem Bilgin'in dekore ettiği evin antika mobilyaları dikkat çekiyor.

Sanat galerisini andıran salonu tablo, çiçek ve aksesuarlar süslüyor.

Büyük bir kullanım alanı olan salonda yemek masası için ayrı bir bölüm oluşturulmuş. Masasının etrafı ise aile büyüklerinin hatıralarıyla dolu.

Renkli objelerin yer aldığı evin mutfağı şık bir tasarıma sahip. Gri tonların hakim olduğu mutfak kullanışlı alanıyla dikkat çekiyor.

Çiftin yatak odası oldukça şık ve sade. Duvarın bir bölümü çiçek motifli duvar kağıtlarıyla kaplanmış.

Ünlü ikili evin bir odasını da kıyafetleri için ayırmış.

Dubleks dairenin üst katı üniversite eğitimi için Almanya'ya giden oğulları Derin'e ait.

Derin'in odasında kendi yaptığı objeler ve müzik enstrümanları yer alıyor.

Ünlü çift bu evde yaşıyor!

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının Eda ve Metin Özülkü çiftinin evine konuk oldu. Mutlu ikili mütevazi evlerinin kapılarını Kanal D izleyicileri için açtı.

Üniversite yıllarında tanışan, 35 yıldır da evli olan 90'lı yılların efsane ikilisi Eda ve Metin Özülkü, Ataşehir'deki evlerinin kapılarını açtı.

Bir sitede yer alan daire renkli tasarımıyla dikkat çekiyor.

Geniş bir salon, modern bir koltuk takımı ve aile yemeklerinin yendiği şık bir masa evin en çok kullanılan alanlarından.

Renkli koltukların yanı sıra evdeki obje ve tablolar da özenle seçilmiş.

Çift evlerinin her köşesinde müzik enstrümanlarına ve aile fotoğraflarına yer vermiş. Müzisyen olan çift mesleki çalışmalarını da evde yapıyor.

Eda Özülkü boş zamanlarında da şık ve ferah mutfağında ailesine yemekler hazırlıyor.

19 yaşında ikizleri olan çekirdek aile birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini söylüyor.

90'lı yılların efsane ismi üç katlı villasının kapılarını açtı!

Pop müziğin usta ismi Hakan Peker, evinin kapılarını ilk kez "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Evrim Akın İle Ev Gezmesi, pop müziğin ünlü ismi Hakan Peker'in evine konuk oldu. Keyifli geçen ev turunda Hakan Peker bilinmeyenlerini anlattı.

Karam, Hey Corç, Bir Efsane, Ateşini Yolla gibi sayısız esere imza atan 90'lı yılların efsane ismi Hakan Peker bu defa Bahçeşehir'de yeşillikler içinde yer alan 3 katlı lüks villası ile gündeme geldi.

İlk kez evinin kapılarını açan Peker’in Bahçeşehir'deki üç katlı villası oldukça sade ve zevkle dekore edilmiş. Şık aksesuarlar, ve objeler evin dekorasyonunu tamamlanmış.

Zevkle döşenmiş salonda mavi koltuklar, fotoğraflar ve ödüller dikkat çekiyor. Unutulmayan albümler ve CD'lerde salonda kendine yer bulmuş.

Peker yatak odasını da sade ve gösterişten uzak tercih etmiş.

Giyinme odasında klip çekimlerinde kullandığı kıyafetleri saklayan Peker, vefat eden dansçısının ceketini de hatıra olarak ayırmış.

Peker ayakkabılarını ise ayrı bir odada muhafaza ediyor. Bölüm bölüm dizilen ayakkabılar bot, spor ve günlük olarak ayrılmış.

Usta oyuncunun Levent'teki mütevazı hayatı... 'O diziden kazandığım parayla burayı aldım'

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Akın İle Ev Gezmesi, usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu'nun evine konuk oldu.

Eğlenceli anların yaşandığı programda Yazıcıoğlu merak edilenleri anlattı.

Eşi Müge Yazıcıoğlu ile Levent’te mütevazı bir hayat yaşayan usta sanatçı 2+1 dairesini yıllar içinde dizayn etmiş.

Antika eşyalarla döşeli salonda, sanat eseri objeler dikkat çekiyor.

Dekorasyonda pastel tonlara ağırlık veren Yazıcıoğlu kahve köşesinde günün yorgunluğunu atıyor.

Bir bölümü müzeyi andıran evde antika eşyalara büyük önem verilmiş...

Tiyatro sahnesinde kullandığı objeler evini süsleyen Yazıcıoğlu sandalyelerinin 150 yıllık olduğunu söyledi.

Programda yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Erhan Yazıcıoğlu, 'Önce kızlarıma ev aldım. Ben kirada oturuyordum, bu evi de Karadayı dizisinde kazandığım parayla aldım. Bir de Bodrum'da evimiz var. Nefes almak için oraya gidiyoruz.' dedi.

Üç katlı muhteşem evinin kapılarını açtı... 180 derece Haliç!

Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak, evinin kapılarını "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına açtı.

Aşkım Kapışmak'ın hiçbir detayın unutulmadığı 3 katlı muhteşem villası 180 derece Haliç manzarasına sahip.

Dekorasyonda abartıdan uzak seçimler yapan Kapışmak'ın evinde en çok dikkat çeken detaylardan biri duvardaki tablolar.

Devasa salonun tamamı kitap ve fotoğraflarla kaplı.

Evin teras kısmında zeminden tavana uzanan camlar, muhteşem manzaranın keyfini çıkarabilmek için özel olarak tasarlanmış...

Zamanının çoğunu evde geçiren Aşkım Kapışmak, iş toplantıları ve sosyal medya çekimlerini de terasta gerçekleştiriyor.

Giyinme odasında da tercihini sadelikten yana kullanan Aşkım Kapışmak'ın yatak odasında neredeyse hiç eşya yok.

En büyük hobilerinden biri müzik olan ünlü yazar, evin bir kısmını stüdyo olarak kullanıyor.

Bahçelievler'de 3 oda 1 salon daire... Hakkı Bulut'un mütevazı hayatı!

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Evrim Akın İle Ev Gezmesi, Hakkı Bulut'un kapısını çaldı.

Arabesk müziğe damga vuran usta sanatçı Bahçelievler'deki 3 oda 1 salon evinin kapılarını açtı.

Bir apartman dairesinde oturan çiftin mütevazı hayatı büyük ilgi gördü.

Uzun yıllardır aynı binada yaşayan ikilinin oturma odası dikkat çekti.

Mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu salon izleyenleri geçmişe götürdü.

Hediyelere önem veren çift kızlarının yaptığı çini çalışmalarına evin en güzel köşesini ayırmış.

Yedi metre uzunluğundaki pencere evin dikkat çeken bölümlerinden.

Aynı apartmanda bir dairesi daha olan Hakkı Bulut, burayı kızıyla birlikte çalışma ofisi olarak kullanıyor. Bulut'un İngilizce öğretmeni olan kızı burada öğrencilere özel ders veriyor.

EŞİM BENİ KISKANIR

Her fırsatta eşine olan aşkını anlatan usta sanatçı samimi açıklamalar da yaptı. Bulut, “Eşim beni çok kıskanıyor, hatta bu yüzden filmlerimi bile izlemez” diyerek eşi Saadet Hanım’ın kendisini hala kıskandığını belirtti.

Hakkı Bulut müzik çalışmalarını bu odada yapıyor.

Eşiyle birlikte mutlu bir hayat süren ünlü sanatçı Saadet Hanım sofraya oturmadan yemek yemediğini söyledi.

İçerisi sanat galerisi gibi... Hamdi Alkan kızıyla bu evde yaşıyor!

Evrim Akın’ın konuğu usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan oldu. Yaptığı televizyon projeleri, oyunculuğu ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hamdi Alkan tarih ve sanat kokan evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı. Usta oyuncunun sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan’ın da eşlik ettiği program eğlenceli anlara sahne oldu.

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan Zekeriyaköy'deki tarih kokan evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi'ne açtı.

Tarihi eserlere düşkünlüğü ile bilinen Alkan'ın kızıyla yaşadı apartman dairesi, içine girer girmez sanat galerisindeymiş hissi yaratıyor...

Antrede boydan boya uzanan aynalı dolap, eve ayrı bir derinlik katmış.

Nerdeyse tüm duvarlar tablo ve antika objelerle süslenmiş durumda.

Hamdi Alkan, Türk Dili'nde basılmış tiyatro oyunlarının neredeyse yüzde 99'unu evinde tutuyor.

Sadece antre değil, evin her odasında tarihi objeler dikkat çekiyor.

Hamdi Alkan, 500 yıllık kitabın da bulunduğu koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Ünlü türkücü Florya'daki dubleks evinin kapılarını açtı!

Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen programı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi' ünlü isimlere konuk olmaya devam ediyor.

Evrim Akın, Türk halk müziğinin sevilen ismi Murat Kurşun'un Florya'daki dubleks dairesine konuk oldu.

Eğlenceli anların yaşandığı programda Kurşun ve eşi Evrim Akın'a yemek yaptı.

Büyük bir evde oturan Kurşun Ailesi, konutlarında sadeliği tercih etmiş.

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen ünlü türkücü, 'Evin her detayı eşimde. Ben sahne alıyorum, eşim ev ile ilgileniyor' dedi.

Kahve tonlarının ağırlıklı olduğu mobilyaları, şık bej koltuklar tamamlamış...

Ev gezmesinde ünlü sanatçı Murat Kurşun’un dairesinde iki giyinme odasının olması ve sahne kıyafetlerinin ışıltısı gözlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının 600 takım elbise, 600 ayakkabı ve 300 gömlekten oluşan kıyafet odası büyük ilgi gördü.

Beykoz'da 5 katlı villa... Ferman Toprak evinin kapılarını açtı!

'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla büyük çıkış yakalayan Ferman Toprak, Beykoz'da 8 yıl önce aldığı evinin kapılarını açtı.

BAHÇEDE HAVUZ VE PALMİYE VAR!

Ferman Toprak, ailesiyle birlikte yaşadığı etrafı palmiyelerle çevrili lüks villaya 8 yıl önce taşındı.

5 katlı lüks villanın salonu klasik mobilyalarla dekore edilmiş. Eşyaların seçimi tamamıyla Hilal Toprak'ın zevkine göre seçilmiş.

Mutfak kısmında iki ayrı buz dolabı yer alıyor.

Evde profesyonel spor salonu da var ancak Ferman Toprak, bu odanın hiç kullanılmadığını söylüyor.

Hiçbir detayın unutulmadığı lüks villa da sauna da yerini almış durumda.

'8 yılda havuza 8 kere girmedim' diyen Ferman Toprak, bahçeli evden sıkılan eşi için 3+1 ev kiralamış.







Tuncay Şanlı ultra lüks villasının kapılarını açtı... Giyinme odasında jakuzi var!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Evrim Aklın ile Ev Gezmesi,Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Tuncay Şanlı’nın muhteşem evine konuk oldu.

Sahaların efsane isimlerinden olan Tuncay Şanlı, Beykoz'da 3 katlı bir villada yaşıyor.

Şanlı'nın kendi zevkini yansıtan ve hiçbir lüksün atlanmadığı evde gri, siyah ve turuncu renkler hakim.

Tamamı modern tarzda döşenen villanın en dikkat çekici köşelerinden biri devasa salondaki bar...

Yoğunluktan dolayı evde yemek yemediğini söyleyen Şanlı, 'Mutfağı hiç kullanmıyorum. Sadece içecek için giriyorum' diyor.

Şanlı'nın tüm kıyafet ve aksesuarlarının bulunduğu giyinme odasında jakuzi de yerini almış durumda...

Tuncay Şanlı, sıcak yaz günleri için bahçeye bir de havuz yaptırmış.

Soğuk kış geceleri için ise camdan bir kış bahçesi hazırlanmış...

Sadece üç ay kalıyorlar... Yılmaz Vural ultra lüks yazlığının kapılarını açtı!

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” ünlü isimlere misafir olmaya devam ediyor.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” Alaçatı’da ünlü teknik direktör Yılmaz Vural’ın yazlığına konuk oldu.

Akın, Ege'nin göz bebeği İzmir-Alaçatı'da bulunan ultra lüks villayı Kanal D izleyicileri için gezdi.

Yıllardır yaz tatillerini ailesiyle Alaçatı'da geçiren Vural, okul sezonu açıldıktan sonra evinin kapısını kilitleyip başka şehirlerde yaşadığını belirtti.

Yeşillikler içinde yer alan yazlık mimarisiyle dikkat çekiyor.

Evin tasarımıyla eşinin ilgilendiğini söyleyen Vural, tercihlerinin rahat bir dizayndan yana olduğunu vurguladı.

Büyük bir bahçe içinde yer alan ultra lüks villada ağırlıklı olarak beyaz ve krem tonları hakim.

Site içerisinde yer alan evin ortak havuzu var.

Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını açtı! 'Zorlukları var ama mutluyum'

Popçu Tuğba Özerk, Bebek'teki yalı dairesinin kapılarını Kanal D’de yayınlanan “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programı için açtı.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” sesi ve şarkılarıyla dikkat çeken Tuğba Özerk’in evine konuk oldu. Bebek’teki yalı dairesinde, muhteşem boğaz manzaralı evinin kapılarını açan şarkıcı yaptığı değişimleri anlattı.

Titizliğine dikkat çeken ve evini sirke ile temizlediğini söyleyen Özerk, oldukça büyük olan salonunu mavi, bej ve gold ağırlıklı renklerle tasarmış.

Tuğba Özerk, müzik çalışmalarını da her bir köşesini zevkine göre döşediği evinde yürütüyor.

Yalı dairesinde oturmanın zorlukları da olduğunu söyleyen Tuğba Özerk 'Evimde çok mutluyum' diyor.

Erman Toroğlu deniz manzaralı evinin kapılarını açtı... Terasta jakuzi ve saunası var!

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” eski hakem ve usta futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun Bodrum’daki deniz manzaralı yazlığına misafir oldu.

17 yıl önce Bodrum'da yazlık ev yaptıran Toroğlu, malikanesinin her detayıyla kendi ilgilendiğini söyledi, '5-6 ev yaptım sıfır... Yaptığım evlerde mimar kullanmam. Mimar kendi kafasına göre yapıyor, ben de kendi kafama göre yapıyorum.' dedi.

Antikaya merakı olan eski hakem evinde 300 yıllık saat ve dolap olduğunu söyledi.

Dekorasyona önem veren Toroğlu yurtdışından getirttiği eşsiz parçalarla evini renklendirdiğini belirtti.

Büyük bir bahçe içine yapılan taş evin terasında jakuzi ve sauna var.

YATAK ODASI GÜNDEM OLDU

Geçen yıl kendisinden 35 yaş küçük Ezgi Yavuz’la evlenen spor yorumcusu Erman Toroğlu, evinin yatak odasını da açtı.

Evi dolaşan Evrim Akın, duvarları aynalarla dolu yatak odasına girince şaşırdı. 17 yıldır yaşadığı evin yatak odasına tavan aynası da koyduran Toroğlu, çekmecesinden çıkardığı metal çubukla da hırsızlara karşı önlem aldığını söyledi.

Muhteşem villasının kapılarını açtı... Konser salonu, havuz, kış bahçesi...

Kanal D’nin, sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı ilgiyle izlenen programı ’’Evrim Akın İle Ev Gezmesi’’ birbirinden ünlü isimlerin evlerine sürpriz ziyaretler yapmaya devam ediyor.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” şarkıları kadar giyim tarzı ile de çok konuşulan ünlü türkücü Berdan Mardini’ye misafir oldu.

Mardini İstanbul'daki üç katlı villasının kapılarını Kanal D izleyicileri için açtı.

Sekiz yıl önce aldığı villayı kendi dekore eden türkücü, 'Sadelik ve mütevazilikten yanayım. Sekiz aydır aynı evdeyim' dedi.

Mardini'nin özel yaptırdığı villanın altında konser salonu var. Ünlü türkücü çalışmalarını burada gerçekleştiriyor.

Havuzlu villanın kış ve yaz bahçesi de mevcut. Mardini burada dostlarını ağırlıyor.

Ünlü türkücünün muhteşem evinden göl manzarası da görülüyor.

Berdan Mardini, konserler ve iş görüşmeleri dışında bütün zamanını evinde geçirdiğini söyledi.

Ünlü türkücünün villasındaki düzen de dikkatlerden kaçmadı.

Evini kendi zevkine göre döşediğini söyleyen Berdan Mardini, evde halı kullanmayı tercih etmiyor.

Safiye Soyman denize sıfır evinin kapılarını açtı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin ilk konuğu ünlü şarkıcı Safiye Soyman oldu. Soyman, Bodrum'daki evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Yaz aylarını Bodrum Gündoğan'daki denize sıfır yazlığında geçiren Safiye Soyman evinin kapılarını Kanal D ekranlarına açtı.

Evrim Akın'ın sunduğu 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına konuk olan Soyman merak edilenlerini anlattı.

8 yıl önce aldığı Bodrum Gündoğan'daki 2+1 yazlık evini anlatan Soyman, 'Büyük evleri sevmiyorum, işi hiç bitmiyor. 2+1 ev çok iyi geliyor.' dedi.

Begonvillerle süslü bir bahçenin içinde yer alan evin açık mutfağı iki odası ve bir salonu var.

İşlerden vakit buldukça evinde vakit geçirdiğini söyleyen Soyman, 'Evim denize sıfır ama girmeye fırsatım olmadı, bir iki kez anca girdim' dedi.

Evinde misafir ağırlamayı sevdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, 'Misafirim çok oluyor, gelen giden eksik olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Oğlu Harun'u yaz aylarında Burdur'a gönderen Soyman, 'Oğlum yazın sıcaklar olunca Burdur'da yayla evine gidiyor, son bahara doğru Bodrum'a geri geliyor.' şeklinde konuştu.

Denize sıfır yazlığın bahçesinde mini bir mutfak yer alıyor.

Safiye Soyman, Evrim Akın 'a yaptığı kek ve kısırdan ikram etti.

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. Geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.





Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!



Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.





Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

Çağla Şıkel her gün bu manzaraya uyanıyor... Yazlıkçılık kazanacak!

Yoğun geçen sezonun stresini çocuklarıyla tatilde atlatan Çağla Şıkel evinden bir video paylaştı. Şıkel'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Son zamanlarda Nail Gönenli ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağla Şıkel, bir süredir çocuklarıyla Alaçatı'daki yazlığında tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabında eğlenceli anlara yer veren Şıkel bu kez kendisine hazırlanan sürpriz akşam yemeğini paylaştı.

Evinin manzarasının da yer aldığı bir video yayınlayan Şıkel paylaşımına, 'Yazlıkcılık kazanacak. Bir saat uyumuşum aşağıya baktım ne göreyim' notunu düştü.

Gün batımına doğru yemek yiyen ailenin masasında meze çeşitleri dikkat çekti.

Çağla Şıkel yazı annesi, ablası ve oğullarıyla Alaçatı'daki evinde karşılamıştı. Aile bayramı da birlikte geçirmişti...

Tatiline tam gaz devam eden Şıkel çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Evinde özel havuzu olan Şıkel'in balkonu taş kaplamayla süslü.

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, eşi ve iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.





Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor. “Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

Bütün şehir ayaklarının altında... Pelin Karahan'dan ev paylaşımı

Oyuncu Pelin Karahan, yazlık evinin manzarasını takipçileri ile paylaştı.

Oyuncu Pelin Karahan, yazı eşi ve oğulları ile birlikte Bodrum'daki evinde karşılamıştı. Tatiline tam gaz devam eden Karahan, evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN



Etel Baler, dokuz yıl önce taşınmış Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.





Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA



Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.





Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 4 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ



Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.





Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.





Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.