Ünlü isimlerin 'Refah' isyanı: Bu katliamı durdurun!

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İSRAİL’in Refah’ta çadırkente düzenlediği saldırıya dünyanın dört bir yanından tepki yağıyor. Pazar günkü saldırının ardından 1.4 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah’a dikkat çekmek için söylenen “All Eyes On Rafah” (Tüm gözler Refah’ta) yazılı şablon hikâye, Instagram’da 37 milyondan fazla paylaşıldı. Ünlüler de bu katliama sessiz kalmadı...

Haluk Levent: “İsrail tüm dünyanın gözü önünde Refah’a saldırdı. Yerlerinden edilen halk kalıyordu o çadırlarda. Çoluk çocuk 45 ölü. Hitler’den ne farkın var Netanyahu.”



Tarkan: “Filistin’de katliamların engellenemiyor olmasını aklım almıyor. İşlenen bu insanlık suçunun durdurulamıyor olmasına inanamıyorum. Durdurulsun bu zulüm! Yeter artık!”



Mustafa Sandal: “İnsanlık suçlarına yenilerini ekleyen İsrail’i ve başındaki katili kınıyorum! Çocuklar, masumlar ölüyor. Dünya maalesef sessiz!”



Gülşen: “Filistin’de yıllardır yaşanan, Rafah’ı kül eden katliama tanıklık etmekten bir insan olarak utanıyorum.”



Hayko Cepkin: “Katliamlara koskoca dünyada ‘dur’ diyecek ya da yaptırım yapabilecek kimse yok mu?”



Soner Olgun: “Kör dünya! Hâlâ mı görmüyorsun?”



Aynur Aydın: “Aylardır açlıkla bu zulüme maruz kalıyorlar yüreğimiz kaldırmıyor.”



Doğu Demirkol: “Bu yaz açık hava gösterilerimin gelirlerini Filistin’e bağışlayacağım.”



İNSANLIK NEREDE

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Formula 1’de yedi kez şampiyon olan İngiliz pilot Lewis Hamilton, sosyal medya paylaşımında “Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Buna bir son verilmeli” ifadelerini kullandı.



Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Instagram’daki 88 milyon takipçisini Gazze’deki halkla dayanışma içinde olmaya çağırdı. Ünlü şarkıcı “Çocukların diri diri yakılmasına asla haklı bir sebep gösterilemez. Tüm dünya, İsrail soykırımını durdurmak için seferber oluyor” sözlerini paylaştı.



ABD’li oyuncu Jenna Ortega sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?” ifadelerine yer verdi. Meksikalı oyuncu Melissa Barrera’nın Filistin’e destek paylaşımları nedeniyle “Çığlık 7” filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından Ortega da tepki olarak filmden ayrılmıştı.