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Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

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#Saba Tümer#Tuba Ünsal#Ege Kökenli
Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 10:35

Ünlü isimler önceki gün Alem dergisinin daveti için Türkbükü’ndeki Divan Hotel’de güneşin tadını çıkardı.

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Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan ile deniz keyfi yaptığı sırada Serkan Çayoğlu, Cansel Elçin, Ece Vahapoğlu, Ege Kökenli gibi isimler deniz tenisi oynadı.

Ege Kökenli ise eşi LiorAhutiv’la romantik anlar yaşadı. Cansel Elçin ise oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat’la zaman geçirdi. (Umut ÜNVER)

Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan ile gün boyu yüzdü.
Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Tuba Ünsal

Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Ege Kökenli, eşi LiorAhutiv’la dudak dudağa görüntülendi.
Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Ege Kökenli

Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Zeynep Tuğçe Bayat - Cansel Elçin

Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Ece Vahapoğlu

Nazara geldi

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Burcu Esmersoy, ekip arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde küçük bir kaza yaşadı. Çökertme Koyu’na demirledikleri teknede arkadaşlarıyla sohbet edip kahkahalar atan ünlü sunucu, nazara geldi.

Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Masadaki sıcak içecek üzerine dökülen Esmersoy, hemen denize koştu. Bacağını yardımına gelen arkadaşına gösteren ünlü sunucunu bu hali objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

Denizde sohbet

Saba Tümer, önceki gün Çeşme Fun Beach’te görüntülendi. Beyaz bikini ve şapkasıyla objektiflere yansıyan ünü sunucu, denizde telefonu elinden düşürmedi. Uzun süre denizde kalan Tümer’in fit hali dikkat çekti. (Deniz BOY)

Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar


 

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#Saba Tümer#Tuba Ünsal#Ege Kökenli

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