Ünlü isimler denizin tadını çıkardılar

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Tuba Ünsal, sevgilisi Serdar Turan ile deniz keyfi yaptığı sırada Serkan Çayoğlu, Cansel Elçin, Ece Vahapoğlu, Ege Kökenli gibi isimler deniz tenisi oynadı.

Ege Kökenli ise eşi LiorAhutiv’la romantik anlar yaşadı. Cansel Elçin ise oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat’la zaman geçirdi. (Umut ÜNVER)

Tuba Ünsal , sevgilisi Serdar Turan ile gün boyu yüzdü.Tuba Ünsal Ege Kökenli , eşi LiorAhutiv’la dudak dudağa görüntülendi.Ege KökenliZeynep Tuğçe Bayat - Cansel ElçinEce Vahapoğlu

Nazara geldi

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Burcu Esmersoy, ekip arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde küçük bir kaza yaşadı. Çökertme Koyu’na demirledikleri teknede arkadaşlarıyla sohbet edip kahkahalar atan ünlü sunucu, nazara geldi.

Masadaki sıcak içecek üzerine dökülen Esmersoy, hemen denize koştu. Bacağını yardımına gelen arkadaşına gösteren ünlü sunucunu bu hali objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)

Denizde sohbet

Saba Tümer, önceki gün Çeşme Fun Beach’te görüntülendi. Beyaz bikini ve şapkasıyla objektiflere yansıyan ünü sunucu, denizde telefonu elinden düşürmedi. Uzun süre denizde kalan Tümer’in fit hali dikkat çekti. (Deniz BOY)