Ümran Seyhan ile Kenan Tosun el ele

Haberin Devamı

Sevgililer, objektiflerden kaçmayarak el ele Nişantaşı’nda yürüyüş yaptı. Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyen sevgililer, evlilik soruları karşısında gülerek “Kolay gelsin” dedi. (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Kupa coşkusu

Zara, Süper Lig’de sezonu zirvede tamamlayan ve Süper Kupa’yı kazanan Galatasaray’ın Rams Park’ta yapılan şampiyonluk kutlamasında konser verdi.





Haberin Devamı

Sahaya sarı kırmızılı formasıyla çıkan Zara, Galatasaray’ın 24. şampiyonluk kutlamasındaki performansıyla taraftarlara unutulmaz anlar yaşattı. Sanatçı gecede “Çocukluk Aşkımsın” şarkısını Yalçın Aşan’ın özel düzenlemesiyle seslendirdi. Zara, sahnedeki performansının ardından tribünlere giderek Galatasaray taraftarlarına üçlü çektirdi.

Kendine bu kadar yüklenme

Eda Ece, 4 Nisan’da kucağına aldığı kızı Mina İpek ile yeni pozunu sosyal medyada paylaştı.





Tüm vaktini kızıyla geçiren oyuncu, makyajsız ve yorgun göründüğü karesine esprili bir de not düştü: “Kendine bu kadar yüklenme. E.T. filmindeki anne günlerce evinde yaşayan bir uzaylı vardı ve fark etmedi.”

Çok mutluyum

Oyuncu Merve Dizdar önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kahvaltıcıdan çıkarken objektiflere yansıyan oyuncu ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Cihan Ayger’le aşkını geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla herkese ilan eden Merve Dizdar, hayatının en güzel dönemini geçirdiğini söyledi: “Benim için güzel bir yıl oldu, güzel bir tatil yapacağım daha sonra da yeni işlere odaklanacağım. Çok mutluyum, daha önce de söylemiştim, en güzel yıllarımı yaşıyorum.” (Deniz BOY)

Haberin Devamı

‘Altın’ Gülşen

Gülşen önceki akşam Ankaralı hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı Bilkent Odeon’da konser verdi.





Sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen tarzıyla da yine çok konuşuldu. Raisa Vanessa marka gold çiçek detaylı iki parçadan oluşan kıyafet giyen Gülşen konserden karelerini sosyal medya hesabında “Unutulmaz Ankara” notuyla takipçileriyle de paylaştı.

'Gelin Takımı' sete çıktı

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Doğan Bayraktar, Ali Yoğurtçuoğlu, Mehmet Günsür ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı “Gelin Takımı” sete çıktı.





Haberin Devamı

Doğacan Anafarta’nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey’in senaryosunu yazdığı film, izleyicisine eğlence ve kahkaha dolu anlar sunacak. Filmin setinden yayınlanan ilk kare ise kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. “Gelin Takımı”nda hepsi birbirinden farklı karakterlere sahip 4 arkadaş, düğün öncesi beklenmeyen ihanetler, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmaların ortasında kalacaktır. Film, 18 Ekim’de vizyonda.

Dinleyicileri ile şakalaştı

Bülent Ersoy önceki gece Maslak’taki Yeni Gazino’da sahne aldı.

Ersoy’un rezervasyonları günler öncesinden doldu. Sahnede en sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, misafirleri ile şakalaşmayı da ihmal etmedi. Ersoy, kendisini dinlemeye gelen seyircilerine unutulmaz anlar yaşattı. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Beşiktaş Stadyumu’ndaki dev şov

Hayko Cepkin önceki akşam Beşiktaş Stadyumu’nda büyük bir sahne şovu gerçekleştirdi.

Cepkin, yaklaşık 40 bin kişiyle birlikte hep bir ağızdan şarkılarını söyledi. Sanatçı, bugüne dek hafızalara kazınan tüm şarkılarının yanı sıra farklı tarzlarda eserleri kendi yorumuyla seslendirdi. Cepkin, “19 yıldır sahnemizi her bir detayını milim milim düşünerek, özenerek geliştirdik. Bugün bu konser ile daha büyük imkanlar ile neler yapabileceğimizi gösterdik” dedi.