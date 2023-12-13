Türkiye güzelinin kızı mezun oldu... O artık bir doktor!

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1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan, Florida International University'den mezun oldu. Tıp fakültesini başarıyla bitiren Selin Gurdikyan, mezuniyet fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Gurdikyan fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bir bölümün sonu ve yeni bir kitabın başlangıcı... 3,5 yılın bu kadar çabuk geçeceğini düşünmemiştim. Zaman zaman bu süreçte kaybolduğumda bile her saniyesini sevdim. Eğer siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanız kendinize hayatın bir kısa mesafe koşusu değil, bir maraton olduğunu hatırlatın. Acele etmeyin. En rastgele anlarda aklınıza gelecek küçük şeylerin tadını çıkarın. Konfor alanınızın veya uzmanlığınızın dışında görünebilecek yeni şeyleri denemekten korkmayın. Çevrenizi keşfedin ve kendinizi keşfedin. Bu senin hayatın ve harika şeyler yapacaksın..."

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Selin Gurdikyan, katıldığı 2. Sayfa programında Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu, bölüm olarak ise 'Estetik ve plastik cerrahlık' düşündüğünü anlatmıştı...

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI NEREDEN MEZUN?

Gösteri dünyasının ünlülerinin çocukları er ya da geç anne- baba mesleğine yönelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaşmasalar da farklı alanlarda yüksek öğrenim görüyorlar. Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları öğrenim için en çok hangi ülkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eğitim alıyorlar.. İşte yanıtı..

'OĞLUM ARTIK BOĞAZİÇİLİ'

Müzisyen, şair Tuna Kiremitçi'nin 18 yaşındaki oğlu Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı.

Sınavdan yüksek puan alan Can, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne yerleşti.

Yaşadığı büyük sevinci takipçileriyle paylaşan ünlü müzisyen duygularını dile getirdi:

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"Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum."

Daha önce Yasemin Altan ve İclal Aydın’la nikâh masasına oturan Tuna Kiremitçi, 2014 yılında da pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Bir kız bebekleri olan çift 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

'DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİNİ KAZANDI'

Şarkıcı Ferhat Göçer, 2001 yılında Ayla Göksel ile nikah masasına oturmuş çift 2006 yılında da oğulları Can'ı kucağına almıştı. 2008 yılında yollarını ayıran ikilinin dostlukları devam etmişti.

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Ferhan Göçer'in oğlu Can büyüdü üniversiteli oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaşadığı büyük mutluluğu anlattı.

Oğluyla birlikte Londra'ya giden şarkıcı paylaştığı fotoğrafın altına, 'Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler' notunu düştü.

GÖZLERİMDEN YAŞLAR SÜZÜLÜYOR

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Çocuklarının eğitimi için bir süredir yurtdışında olan Deniz Berdan oğlu Can'ın mezuniyetiyle mutluluğa boğuldu.

Londra'da üniversite eğitimini tamamlayan Can'ın en büyük destekçisi ailesi oldu.

Mezuniyet törenine giden Berdan Ailesi yaşadıkları duygusal anları sosyal medyada paylaştı.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen ünlü modacı, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bugün gözümde hala küçük olan oğlumun mezuniyetini ve yeni hayatının başlangıcını kutlamasını izledim.

Bunun çok mutlu bir olay olduğunu biliyorum ama gözlerimden de yaşlar süzülüyor. Bu köklerimizden geliyor tabii, duygusalız.

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Canım oğlum seninle çok gurur duyuyorum. Küçük bir çocuktun şimdi inanılmaz bir adam oldun ve her şeyin en iyisini hak ediyorsun."

MUTLULUĞU TARİF ETMEK ÇOK ZOR

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın kızı Ayşe Dilan mezun oldu.

Taylan, Florida'daki 'Ringling College of Art and Design'ı bitiren kızının kepli fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Usta oyuncu altına "Mutluluğu tarif etmek çok zor bazen. Misal şu an perişan mutluyum" notunu düştü.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın 2007 yılında evlenip 5 yıl evli kaldığı oyuncu Ayçin İnci'den de tebrik gecikmedi:

"Canım Ayşe’m, güzel kızım sayende kalbim sevinçle doldu, gözlerin hep böyle parlasın, tebrik ederim, başarılarının devamını dilerim"

'YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM'

Ayşe-Sinan Engin çifti, kızları Elif Engin’in Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. Stajını tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.





Anne Ayşe Engin, kızının cübbeli fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Altına da " Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... Yolun açık olsun kızım " notunu düştü.

'CANIMIN YARISI'

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın kızı Miray, liseyi bitirdi. Serttaş, kızını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

'Canımın yarısı Miray’ım. Okul hayatında aldığın iftihar, takdir ve onur belgeleri, tüm yaşamın boyunca seninle birlikte olsun kızım! I Love you...'



ABD'DE ÜNİVERSİTE BİTİRDİ

Ünlü şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak üniversiteden mezun oldu.

Büyük gurur yaşayan Konak sosyal medya hesabından kızını tebrik etti. Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal, işletme bölümünü bitirdi. Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun.

MODACI OLDU

Fatih Terim'in küçük kızı Buse, moda dünyasının tanınan isimlerinden biri...

Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarımı üzerine eğitim gördü.

SİYASAL BİLİMLER MEZUNU

Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil de siyaset konusunda eğitim gördü.

Erbil, Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’sinden mezun oldu.



ABD'DE YÜKSEK LİSANS

Tarık Akan'ın oğlu Barış üregül'ü herkes, babasıyla birlikte kamera karşısına geçtiği Deli Deli Olma filmiyle tanıdı.

Barış Üregül, Bilkent Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okudu. Ardından ABD'ye gidip yüksek lisans yaptı.



LONDRA'DA SAKİN BİR HAYATI VARDI...

Murat Cüreklibaur, usta aktör Cüneyt Arkın'ın büyük oğlu. Yıllar önce henüz küçükken babasıyla birlikte Vatandaş Rıza adlı film için kamera karşısına geçti.

Ama sonra oyunculukla hiç ilgilenmedi. Murat Cüreklibatur, işletme enformatiği okuduktan sonra yüksek lisansını da yazılım sistemleri üzerine yaptı. Arkın Design isimli bir yazılım şirketi kurdu. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Londra’da sakin bir hayat sürerken babasının izinden gitmeye karar verdi ve oyunculuğa başladı.

HAYATI MALTA'DA DEĞİŞTİ

Ediz Hun'un oğlu Burak, yüksek öğrenimini Malta'da tamamladı.

İş hayatına da yine Malta'da atıldı. Büyük bir ABD firmasının pazarlama direktörü oldu.



'ANNESİNİN SOYADINDAN YARARLANIYOR' DEMESİNLER...

Ceren Olcay, ünlü yıldız Zuhal Olcay'ın Zafer Olcay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı.

"Annesinin soyadından yararlanıyor" denilmesinden çekindiği için edebiyat okudu. Gece Gündüz adlı dizide oynadı. Ama asıl işi tango eğitmenliği.



OYUNCU ANNE BABANIN YÖNETMEN OĞULLARI

Zerrin Tekindor ile Çetin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor, Londra'da film yönetmenliği eğitimi gördü.