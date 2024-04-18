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Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu'nun gece gezmesi! 'Heyecanlı bir şey yok'

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Büyüküstün#Rıza Kocaoğlu#Asmalımescit
Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlunun gece gezmesi Heyecanlı bir şey yok
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 08:04

Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu, Asmalımescit’te kol kola görüntülendi. Büyüküstün, “O kadar heyecanlı bir şey yok. Dostlarımızla yemek yedik” dedi.

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EĞLENCE ZAMANI

Daha önce aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu önceki gece Asmalımescit’te objektife takıldı.

Corridor adlı mekânda geç saatlere kadar eğlenen iki arkadaş, eğlencenin sonunda içeriden kol kola çıktı.

Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlunun gece gezmesi Heyecanlı bir şey yok

ÇALIŞMAYA DEVAM

Tuba Büyüküstün, muhabirlerin sorularına “O kadar heyecanlı bir şey yok ya. Hep beraber dostlarımızla yemek yedik. Çalışmaya da devam ediyoruz bir yandan” diye yanıt verdi.

Rıza Kocaoğlu arkadaşını taksiye bindirdikten sonra bir başka taksiyle uzaklaştı.

 

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#Tuba Büyüküstün#Rıza Kocaoğlu#Asmalımescit

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