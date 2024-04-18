Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu'nun gece gezmesi! 'Heyecanlı bir şey yok'

Haberin Devamı

EĞLENCE ZAMANI

Daha önce aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün ve Rıza Kocaoğlu önceki gece Asmalımescit’te objektife takıldı.



Corridor adlı mekânda geç saatlere kadar eğlenen iki arkadaş, eğlencenin sonunda içeriden kol kola çıktı.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Tuba Büyüküstün, muhabirlerin sorularına “O kadar heyecanlı bir şey yok ya. Hep beraber dostlarımızla yemek yedik. Çalışmaya da devam ediyoruz bir yandan” diye yanıt verdi.

Rıza Kocaoğlu arkadaşını taksiye bindirdikten sonra bir başka taksiyle uzaklaştı.