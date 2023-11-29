Tescilli güzeller Maria Brechane ve Nursena Say podyumda buluşacak

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2023 Brezilya güzeli Maria Brechane ve son Türkiye güzeli Nursena Say, 15 Aralık’ta Antalya’da düzenlenecek defilede podyuma çıkacak.



Nest Convention Center’da iki bin özel davetlinin izleyeceği defileye 70 manken katılacak. Defilenin baş mankeni Victorias Secret’ın ünlü yüzlerinden Norveçli Frida Aasen olacak.



Modeller, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonlarının sergileneceği defilede dörder kıyafet giyecek. Bir gelenek haline gelen güzellerin “Merhaba Türkiye” paylaşımını Brezilyalı model de gerçekleştirdi.

Maria Brechane önceki gün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafına “Merhaba Türkiye” yazdı ve ekledi: “Antalya’da Dosso Dossi Fashion Show’da olacağım. Aralıkta hepinizi göreceğim için mutluyum.”