Tatil dönüşü görüntülendiler... Hilal'in aşkı!

Haberin Devamı

Çıkışta sorular üzerine “İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor” diyen Altınbilek, evlilik sorularını yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Acun’a 5 pasta

Acun Ilıcalı, 54’üncü yaşını beş farklı kutlamada beş ayrı pasta keserek kutladı.

Acun Ilıcalı 54 yaşına girdi. Ünlü televizyoncu, Hull City takımı, Acun Medya ekibi, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, kızı Melisa ve diğer çocuklarıyla ayrı ayrı kutlama yaptı. Beş farklı partide geri sayım yaparak pasta kesen Acun Ilıcalı, kutlamalardan görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Haberin Devamı

Yeni Azra

Azra Akın imaj tazeledi. Uzun, kıvırcık saçlarını kestiren Akın, yeni görüntüsüyle çektirdiği fotoğrafı paylaşarak Instagram’daki takipçilerine “Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?” diye sordu. Paylaşıma yorum yağdı.

Sokakta karşılaştılar

Erkan Kolçak Köstendil önceki gün Cihangir sokaklarında görüntülendi. Oyuncu, arkadaşı Ali Seçkiner Alıcı ile karşılaşınca da sohbet etti. Köstendil, son dönem çalışmalarını şöyle anlattı: “Her şey yolunda. Senaryo çalışmalarımız da devam ediyor. Şimdi duayen Ali abimizin yanında konuşmak olmaz.” (Sayit DURMAZ)

Okul kapalıymış

Cansu Tosun, 3 yaşındaki oğlu Marsel ile önceki gün Bebek’te görüntülendi. Elinde eğitim kitapları bulunan oğlunu kucağında taşıyan oyuncu, seçim sonrası okulların tatil edildiğini unuttuğunu söyledi. Tosun, “Geldik ama okul kapalıymış. Biz de takılıyoruz” açıklamasında bulundu.(Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Köprü pozları

Hazar Ergüçlü, bir süre önce Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı. Ergüçlü, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla da ilişkisini ilan etti. Oyuncu geçen gün ise Galata Köprüsü üzerinde pozlar verdi. Bu anları da yine sosyal medya hesabından paylaştı.