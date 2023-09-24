Tanyeli'nin moral yürüyüşü

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, hem kanser hastalarına moral olmak hem de kansere dikkat çekmek amacıyla sıfıra vurdurduğu saçlarıyla podyumda yürüdü.Barozzi Sarayı
’nda gerçekleşen defilede Yağmur Özer’in kendisi için hazırladığı kırmızı elbiseyi giyen ünlü oryantal, kapanış selamına da tasarımcıyla birlikte çıktı. Tanyeli, Milano’dan sonra Paris’te de podyuma çıkacağını açıkladı.
Tanyeli, İtalyan medyasına “Prenses Diana, Maradona, Madonna, Prenses Margaret, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü isimlere dans eden, Türkiye’nin dünyaca ünlü dans sanatçısı” olarak lanse edildi.