×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Tanyeli'nin moral yürüyüşü

Güncelleme Tarihi:

#Tanyeli#Milano Fashion Week#Barozzi Sarayı
Tanyelinin moral yürüyüşü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 13:13

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Türk tasarımcı Yağmur Özer'in Milano Fashion Week’teki defilesinde podyuma çıktı.

Haberin Devamı

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, hem kanser hastalarına moral olmak hem de kansere dikkat çekmek amacıyla sıfıra vurdurduğu saçlarıyla podyumda yürüdü.

Tanyelinin moral yürüyüşü

Barozzi Sarayı’nda gerçekleşen defilede Yağmur Özer’in kendisi için hazırladığı kırmızı elbiseyi giyen ünlü oryantal, kapanış selamına da tasarımcıyla birlikte çıktı. Tanyeli, Milano’dan sonra Paris’te de podyuma çıkacağını açıkladı.
Tanyelinin moral yürüyüşü

Tanyeli, İtalyan medyasına “Prenses Diana, Maradona, Madonna, Prenses Margaret, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü isimlere dans eden, Türkiye’nin dünyaca ünlü dans sanatçısı” olarak lanse edildi.
Tanyelinin moral yürüyüşü


Gözden KaçmasınTanyeliyi üzen olay... Herkes para peşine düştüTanyeli'yi üzen olay... Herkes para peşine düştü!Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tanyeli#Milano Fashion Week#Barozzi Sarayı

BAKMADAN GEÇME!