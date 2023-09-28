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Tanyeli'nin acı günü: Bugün abim de kansere yenik düştü

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#Tanyeli#Kanser#Abi Acısı
Tanyelinin acı günü: Bugün abim de kansere yenik düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 21:15

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Tanyeli, abisinden gelen acı haberle sarsıldı. Ünlü dansçı abisine Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla veda etti.

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"Kanser işte, annemden sonra, 54 yaşında abimin de sebebi oldu...
Aylardır mücadele eden ve her yerini saran kanser.
Bugün abim de kansere yenik düştü, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Bir melekti, iyi bir insandı, bir başka hikayeydi abim... Satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu dünya günlüğü... Dersler sert, o ise çok naifti.
Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağbim.
Ruhun özgürleşti...
Mekanın cennet bahçeleri olsun .
Allah’ımdan niyaz ederim, dualarım duyulsun. Seni çok seviyorum. Hoşçakal abim."

Tanyelinin acı günü: Bugün abim de kansere yenik düştü

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#Tanyeli#Kanser#Abi Acısı

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