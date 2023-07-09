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◊ Onur Baştürk: Boşanmış bir çiftten bahsediyoruz. Tabii ki sevgilileri olacak. Ne var bunda?

◊ Ömür Gedik: Bunlar doğrudur belki, doğru değilse de bir süre sonra başkaları olur hayatlarında. Çok normal değil mi? Hayat devam ediyor, boşandılar diye yas tutacak halleri yok.

◊ Orkun Ün: Sevgili olanı evlendirmeye kalkan lobi ile evlenenleri aldattıran, boşananları da hemen yeni bir ilişkiye başlatan aynı lobi. Kaldı ki çok normal iki bekar insanın istediğiyle ilişki yaşaması.

◊ Savaş Özbey: E bir kere evlenip boşandılar diye bundan sonra ömrü billah münzevi hayatı sürecek değiller ya. İkisi de genç ve sağlıklı insanlar. Tabii ki hayatlarında yeni insanlar olacak.

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Orkun Ün - Ömür Gedik - Savaş Özbey - Onur Baştürk

İlk bölüme tam puan

Kanal D’nin Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan yeni dizisi “Ya Çok Seversen” başladı. İlk bölümü izleyen var mı aranızda? Yorumlarınızı alalım...

◊ Ömür Gedik: Kerem Bürsin fanları “Bu anı çok bekledik” diye sosyal medyayı yıkıyor. Gençler yaz ekranına bu dizi ile kilitlenecek gibi duruyor.

◊ Savaş Özbey: Bence Kerem hayranları Latin dünyasında falan da yıkacak ortalığı. Bir Kerem yazıyoruz, 3 gün 3 gece kesilmiyor İspanyolca, İtalyanca paylaşımların arkası. Çevir çevir bitmiyor.

◊ Orkun Ün: İlk bölüm ilk aşamadır dizilerin kaderinde. Bence 10 tam puan ile geçti “Ya Çok Seversen” ilk aşamayı. İzleyenler de beğendiler diziyi, reytinglerden de anlaşılıyor zaten. Yolu açık olsun.

◊ Onur Baştürk: Çok yakışmışlar, çok güzel olmuş.

Teklif şaşırtmaz

Acun Ilıcalı’nın kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya’ya evlenme teklifi ettiği söyleniyor. Bilgisi olan var mı, nedir bu işin aslı?

◊ Orkun Ün: Vallahi mutlu olsunlar, varsa öyle bir şey. Ama ‘ahali’ onları yakıştırdığı için böyle iddialar ortaya atılıyor da olabilir. Ben duymadım henüz öyle bir teklif.

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◊ Ömür Gedik: E sosyal medyada bir tektaş gördük galiba. Hayırlı olsun eğer doğruysa.

◊ Onur Baştürk: İşin aslını bilemem ama Acun neden durmadan evleniyor ve bize yeni fenomenler armağan etmekte neden bu kadar cömert? Sorularım bu kadar Hâkim Bey.

◊ Savaş Özbey: Acun evlilik insanı. Seviyor evli olma halini. Teklif gitmişse de hiç şaşırmam.

Özür gerekli miydi?

Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu’nun doğum gününü kutlamak için eğlenceye çıktıkları bir gecenin videosunu paylaştı. O videoda oyuncu Borak Akkaş da Cavadzade’nin göğsüne para takıyordu. Akkaş eşinden özür diledi. Özre gerek var mıydı?

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◊ Savaş Özbey: Arkadaşına şaka yaptın diye özür dilemek? Ama eşinden? Keşke hepsi arka arkaya cereyan etmeseymiş...

◊ Ömür Gedik: Tabii ki özre gerek var. Kim ister eşinin başka bir kadının göğsüne para takmasını?

◊ Orkun Ün: Bence biraz fazla olmuş özür. Bana garip gelmedi iki arkadaşın aralarında eğlenmesi.

◊ Onur Baştürk: Bora Akkaş’ın özrü abartılıydı ama Nesrin’in de bu geyik videoyu neden paylaştığını anlamadım.

Bu kadar platforma nasıl yetişeceğiz?

Twitter’da yaşanan tweet görüntüleme sorununun ardından Instagram, ‘Threads’ adında bir platformu hizmete sundu ve sosyal medyada bir Threads çılgınlığı başladı. Ne diyorsunuz bu duruma?

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◊ Onur Baştürk: Threads şimdilik Twitter gibi değil, yani politik bir arena gibi durmuyor. Twitter’ın yerini alıp almamasını ise kullanıcıların sıkılganlık düzeyi belirleyecek. Şu da var: Twitter’ı çok aktif olarak kullanan biri kalkıp bir de Threads hesabına aynı şeyleri mi yazacak? Yoksa oraya ayrı bir içerik mi üretecek?



Kim bu kadar platforma vakit ayırabilir ki? İşte o zaman ya Twitter gerçekten bitecek ya da Threads, Twitter’ın daha tatlı sularda gezinen bir modeli olarak bir süre gündemde kalıp unutulacak.

◊ Orkun Ün: Çok ilginç bir perşembe günü yaşamadık mı? Herkes çılgınlar gibi Threads’e koştu. Aslında sisteme alışkınız, Twitter gibi çalışıyor. Twitter’ın tweet okuma kısıtları falan yol açtı bu duruma. İyi de oldu. DM özelliği falan yok mesela, o da çok hoşuma gitti.

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◊ Savaş Özbey: Eskiden gazete-dergi okurduk, TV izlerdik, bitti gitti. Şimdi takip edecek o kadar çok mecra var ki keyiften çıkıp vazifeye dönüşmeye başladı.

◊ Ömür Gedik: “Buralar değerlenir, geç kalmayayım” diyen herkes gibi ben de girdim, yerimi aldım. Ama artık çok fazla alan olmadı mı arkadaşlar? Nereye ne yazacağımızı, ne paylaşacağımızı, nereyi takip edeceğimizi şaşırdık. Her birine ayrı vakit ayıran biri olarak yoruldum. Ama mecburuz, hoş geldin Threads.

Zengin olmak da mesele!

İş insanı Ricardo Salinas Pliego lüks teknesini Bodrum’a demirlemiş ve bir restoranda 500 bin lira hesap ödemiş. Bu hesap fazla değil mi?

◊ Savaş Özbey: Bunlar karı-koca tekne keyfi yapan insanlar değil ki. Kaptanlar, hizmetliler, bakıcılar, güvenlikler derken ordu halinde oluyor o şeyhlerin, oligarkların, ünlü iş insanlarının megayatları. Masrafı da ona göre tabii. O kadar zengin olmak da mesele. Düşünsene paran var ama artık alacak şey kalmamış.

◊ Ömür Gedik: Bize göre çok tabii. O restoran bayram etmiştir, yazı kurtarmıştır ama. Salinas biraz daha kalsın ve gezmeye devam etsin buralarda.

◊ Orkun Ün: Nasıl olmuş olabilir o hesap acaba? Köpekbalığı falan gelmesi lazım masaya. Hiçbir balık o kadar tutmaz. Şarap ve şampanyalar getirmiştir hesabı o hale. Ben asıl 50 bin liralık bahşişe takıldım. Bayram etmiştir çalışanlar. Ah ahh yine yorduk çenemizi...

◊ Onur Baştürk: Mimoza zaten aşırı pahalı bir yerdir ama 500 bin lirayı çok bulmadım. İçilen içkilerin markalarına bakmak lazım. Bazı markaların şişesi 20 bin lirayı bulabiliyor.