Sorun senaryo değil para

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- “Kral Kaybederse” adlı yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrolü paylaşacağı konuşuluyordu. Projeden çekilen Tatlıtuğ’un “kadına şiddetin olduğu bir işte yer almak istemediği” için bu kararı aldığı öne sürüldü.
Meral’e şampiyon sevgili
Eşi Erhan Kanioğlu’ndan olaylı şekilde boşanan Meral Kaplan, sıkıntılı günleri geride bıraktı ve kalbinin kapılarını yeni bir aşk için açtı. Kaplan bir süredir, oyunculuk da yapan 2017 Dünya Kickboks Şampiyonu Selçuk Kılıç’la birlikte. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan çift, geçenlerde bir davete birlikte katılmış. İkisine de mutluluklar diliyorum...