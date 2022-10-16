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Sorun senaryo değil para

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Serenay Sarıkaya#Kral Kaybederse
Sorun senaryo değil para
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 09:02

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

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- “Kral Kaybederse” adlı yeni dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’nın başrolü paylaşacağı konuşuluyordu. Projeden çekilen Tatlıtuğ’un “kadına şiddetin olduğu bir işte yer almak istemediği” için bu kararı aldığı öne sürüldü.

Sorun senaryo değil para

- Ancak öğrendiğime göre durum çok başkaymış. Yakışıklı oyuncu, dizide rol almak için bölüm başına tam 1.5 milyon lira istemiş. Serenay Sarıkaya da bölüm başına 1 milyon talep edince, yapımcı bu isimlerden vazgeçip başka oyuncu aramaya başlamış...

Meral’e şampiyon sevgili

Sorun senaryo değil para

Eşi Erhan Kanioğlu’ndan olaylı şekilde boşanan Meral Kaplan, sıkıntılı günleri geride bıraktı ve kalbinin kapılarını yeni bir aşk için açtı. Kaplan bir süredir, oyunculuk da yapan 2017 Dünya Kickboks Şampiyonu Selçuk Kılıç’la birlikte. İlişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşayan çift, geçenlerde bir davete birlikte katılmış. İkisine de mutluluklar diliyorum...

 



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#Kıvanç Tatlıtuğ#Serenay Sarıkaya#Kral Kaybederse

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