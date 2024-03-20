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Sezen Aksu'yu hastane bilekliği ele verdi

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#Sezen Aksu#SEZEN AKSU#Emel Müftüoğlu
Sezen Aksuyu hastane bilekliği ele verdi
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 07:49

Sezen Aksu’nun yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, Minik Serçe’nin hastaneye yattığını ortaya çıkardı.

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Müftüoğlu, Aksu’nun bir elinde kepekli ekmekle, diğer elinde normal ekmekle yapılmış tostları yerken çekilmiş fotoğrafını Instagram’da “Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu’m” notuyla yayınladı.

Sanatçının kolunda hastane bilekliği olması, sevenlerini endişelendirdi.

Müftüoğlu, konuyla ilgili “Rutin kontroller için hastaneye gitti, check-up yaptırdı. Korkulacak bir durum yok” dedi.

Sezen Aksuyu hastane bilekliği ele verdi

Sanatçı, 2000’li yılların başında Cushing sendromuna yakalanan ve iyileşen Aksu’nun bu hastalığının tekrarlamış olabileceği iddiası için de “Hayır, o rahatsızlığı atlatalı yıllar oldu. Hastalığı çoktan geçti” diye konuştu.

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Sezen Aksu uzun yıllardır sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırıyor. Ancak sanatçının kolunda hastaneye yatışı yapılan hastalara takılan bilekliklerden olması, rutin kontroller dışında bir tedavi gördüğü ihtimalini artırıyor. Öte yandan Sezen Aksu bir süre önce de COVID atlatmıştı.

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#Sezen Aksu#SEZEN AKSU#Emel Müftüoğlu

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