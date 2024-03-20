Sezen Aksu'yu hastane bilekliği ele verdi

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Müftüoğlu, Aksu’nun bir elinde kepekli ekmekle, diğer elinde normal ekmekle yapılmış tostları yerken çekilmiş fotoğrafını Instagram’da “Yiyerek zayıflama metotlarını öğreten Sezen Aksu’m” notuyla yayınladı.

Sanatçının kolunda hastane bilekliği olması, sevenlerini endişelendirdi.

Müftüoğlu, konuyla ilgili “Rutin kontroller için hastaneye gitti, check-up yaptırdı. Korkulacak bir durum yok” dedi.

Sanatçı, 2000’li yılların başında Cushing sendromuna yakalanan ve iyileşen Aksu’nun bu hastalığının tekrarlamış olabileceği iddiası için de “Hayır, o rahatsızlığı atlatalı yıllar oldu. Hastalığı çoktan geçti” diye konuştu.

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Sezen Aksu uzun yıllardır sağlık kontrollerini düzenli olarak yaptırıyor. Ancak sanatçının kolunda hastaneye yatışı yapılan hastalara takılan bilekliklerden olması, rutin kontroller dışında bir tedavi gördüğü ihtimalini artırıyor. Öte yandan Sezen Aksu bir süre önce de COVID atlatmıştı.