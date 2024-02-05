Sevgilisi Pınar Deniz'i 'Cartcurt' diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama!

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Kaan Yıldırım’ın Instagram’da yaptığı bir paylaşım, sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cartcurt” adıyla kaydettiğini ortaya çıkarmıştı.



Önceki gün Emirgan’daki La Boom’dan çıkarken görüntülenen oyuncu, “Neden bu şekilde kaydettiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Sosyal medyada niye bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum. Bizim aramızda espri bu. Ben de yaklaşık 2 senedir onda o şekilde kayıtlıyım. Varsa başka bir tavsiyeniz; ‘Gün ışığım’ olur, başka bir şey olur, söyleyin. Birbirimizi böyle kaydettik.”

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Cart curt, TDK’ya göre “Gerekli gereksiz yerde söylenen abartılı söz” anlamına geliyor.