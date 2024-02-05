×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Sevgilisi Pınar Deniz'i 'Cartcurt' diye kaydeden Kaan Yıldırım'dan açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Kaan Yıldırım#Pınar Deniz#Cartcurt
Sevgilisi Pınar Denizi Cartcurt diye kaydeden Kaan Yıldırımdan açıklama
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 08:20

Sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cartcurt” diye kaydeden Kaan Yıldırım “Ben de 2 senedir onda o şekilde kayıtlıyım” dedi.

Haberin Devamı

Kaan Yıldırım’ın Instagram’da yaptığı bir paylaşım, sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna “Cartcurt” adıyla kaydettiğini ortaya çıkarmıştı.

Önceki gün Emirgan’daki La Boom’dan çıkarken görüntülenen oyuncu, “Neden bu şekilde kaydettiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

Sevgilisi Pınar Denizi Cartcurt diye kaydeden Kaan Yıldırımdan açıklama

“Sosyal medyada niye bu kadar konuşulduğunu anlamıyorum. Bizim aramızda espri bu. Ben de yaklaşık 2 senedir onda o şekilde kayıtlıyım. Varsa başka bir tavsiyeniz; ‘Gün ışığım’ olur, başka bir şey olur, söyleyin. Birbirimizi böyle kaydettik.”

Sevgilisi Pınar Denizi Cartcurt diye kaydeden Kaan Yıldırımdan açıklama

Haberin Devamı

Cart curt, TDK’ya göre “Gerekli gereksiz yerde söylenen abartılı söz” anlamına geliyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaan Yıldırım#Pınar Deniz#Cartcurt

BAKMADAN GEÇME!