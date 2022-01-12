Serkan Çağrı kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Ünlü klarnetçi Serkan Çağrı, renkli kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Serkan Çağrı kimdir? Kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976 Edirne Keşan doğumlu, Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir.

Albümleri

Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar’ın yazıp sahnelediği “Düş ve Klarnet” adlı oyunun müziklerini yaptı.