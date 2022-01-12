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Serkan Çağrı kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Serkan Çağrı#Serkan Çağrı Kimdir#Serkan Çağrı Nereli
Serkan Çağrı kimdir, nereli, kaç yaşında

Serkan Çağrı, sanatı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ekran önünde gösterdiği performansla ününü geniş kitlelere yaymayı başaran Serkan Çağrı, kariyeri boyunca pek çok albüm yapmıştır. Peki, Serkan Çağrı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Ünlü klarnetçi Serkan Çağrı, renkli kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Serkan Çağrı kimdir? Kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

SERKAN ÇAĞRI KİMDİR?

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976 Edirne Keşan doğumlu, Türk klarnet virtüözü ve akademisyendir.

Albümleri

Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım
Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music
Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım
Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.
Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.
Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.
Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar’ın yazıp sahnelediği “Düş ve Klarnet” adlı oyunun müziklerini yaptı.

 

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