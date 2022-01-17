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Salih Bademci: Çok güzel bir yıl geçirdim

#Salih Bademci#Kulüp#İlk Ve Son
Salih Bademci: Çok güzel bir yıl geçirdim

“İLK ve Son”, “Yalancı” ve “Kulüp” dizileriyle 2021 yılına damga vuran oyuncu Salih Bademci, önceki gün City’s Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.

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 Bademci, iş toplantısı sonrası ayaküstü gazetecilerin sorularına cevap verdi. Bir dergi tarafından yılın oyuncusu ödülünü alan Bademci, 2021 yılının kendisi için çok güzel bir yıl olduğunu söyleyerek “Güzel bir yıldı. Bir oyuncu olarak beklentilerimi karşılayan bir yıl oldu” dedi.

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Kulüp” dizisi hakkında ise “Çok emek verilmiş bir iş, hakkını bulması çok mutlu etti bizi” diyen oyuncu, dizi sonrası şarkıcılık teklifleri aldığını söyledi: “Çok güzel şarkılar vardı, seslendirmek çok keyifliydi. Teklifler geldi ama öyle bir şeyler düşünmediğim için tabii ki kabul etmedim. Farklı bir disiplin. Sahne ve şarkıcılık gibi bir düşüncem yok.”

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri aralık ayında sahiplerini buldu. Rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla ‘yılın oyuncusu’ seçilen Bademci, eşine teşekkür ederken ağladı.

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Salih Bademci: Çok güzel bir yıl geçirdim

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