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Salih Bademci: Annem kanseri atlattı

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#Salih Bademci#Defne Samyeli#İmer Özgün
Salih Bademci: Annem kanseri atlattı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:36

KANAL D’nin sevilen dizisi “Dilek Taşı”nda Mustafa karakterine hayat veren Salih Bademci, Defne Samyeli’nin YouTube kanalında yayınlanan “Bir Sen Bir Ben” programına konuk oldu.

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Bademci, annesinin bir sene önce meme kanserine yakalandığını açıkladı:

“Anneme bir sene önce meme kanseri teşhisi kondu. Ama atlattı. Bir sene ağır bir tedavi süreci geçirdi. Saçı döküldü. Kafa şekli güzel olmamasına rağmen kısa saç çok yakıştı. 67 yaşında ve o kadar güzel oldu ki.”

8 yıldır İmer Özgün’le evli olan Salih Bademci, 3 yaşındaki kızı İklim ile aralarındaki ilişkiyi de anlattı:

“3 yaşında ve Koç burcu. İnat ve dediğim dedik biri. Duygularını anlamaya çalışıyoruz. Baba kız aşkı yokmuş. Anneye daha bağlı. Bakımından beslenmesine kadar her şeyi anneyle.”

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#Salih Bademci#Defne Samyeli#İmer Özgün

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