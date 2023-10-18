Salih Bademci: Annem kanseri atlattı

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Bademci, annesinin bir sene önce meme kanserine yakalandığını açıkladı:

“Anneme bir sene önce meme kanseri teşhisi kondu. Ama atlattı. Bir sene ağır bir tedavi süreci geçirdi. Saçı döküldü. Kafa şekli güzel olmamasına rağmen kısa saç çok yakıştı. 67 yaşında ve o kadar güzel oldu ki.”



8 yıldır İmer Özgün’le evli olan Salih Bademci, 3 yaşındaki kızı İklim ile aralarındaki ilişkiyi de anlattı:

“3 yaşında ve Koç burcu. İnat ve dediğim dedik biri. Duygularını anlamaya çalışıyoruz. Baba kız aşkı yokmuş. Anneye daha bağlı. Bakımından beslenmesine kadar her şeyi anneyle.”